Male pauze, manje burnouta...

Piše Karolina Krčelić
Čitanje članka: 2 min
Male pauze, manje burnouta...
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sve više ljudi osjeća kronični umor, pad koncentracije i emocionalnu iscrpljenost, ali rijetki si mogu priuštiti luksuz dugog odmora kad god osjete da im je potreban predah

U vremenu stalne dostupnosti, rokova i notifikacija, ideja o dvotjednom "nestanku" često je nerealna. No stručnjaci za mentalno zdravlje i produktivnost sve češće upozoravaju da rješenje ne mora biti radikalno - ponekad su dovoljni mali, ali redoviti mikro-odmori tijekom dana.

Što je zapravo burnout?

Burnout ili sindrom sagorijevanja stanje je emocionalne, mentalne i fizičke iscrpljenosti uzrokovane dugotrajnim stresom, najčešće povezanim s poslom. Prepoznaje se po osjećaju kroničnog umora, smanjenoj motivaciji, cinizmu, razdražljivosti i slabijoj učinkovitosti.

Problem je što burnout ne dolazi preko noći. On se razvija postupno - kroz tjedne ili mjesece ignoriranja signala koje tijelo i um šalju. Upravo tu mikro-odmori mogu igrati ključnu ulogu.

Zašto mali odmori djeluju?

Ljudski mozak nije dizajniran za višesatni kontinuirani fokus bez prekida. Istraživanja o kognitivnoj učinkovitosti pokazuju da koncentracija prirodno opada nakon 60 do 90 minuta rada. Bez pauze, produktivnost se smanjuje, a razina stresa raste.

Mikro-odmori od samo 5 do 15 minuta mogu:

  • smanjiti razinu kortizola (hormona stresa)
  • poboljšati koncentraciju
  • povećati kreativnost
  • smanjiti napetost u mišićima
  • spriječiti mentalni zamor

Ključ je u redovitosti, a ne u trajanju.

LIJEČITE SE NA VRIJEME! Kad nepce boli: Ovo su najčešći uzroci i načini kako si pomoći
Kad nepce boli: Ovo su najčešći uzroci i načini kako si pomoći

Koji mikro-odmori doista pomažu?

1. Šetnja od 10 minuta

Kratka šetnja, osobito na svježem zraku, poboljšava cirkulaciju i dotok kisika u mozak. Već desetak minuta hoda može resetirati um i pomoći pri donošenju odluka. Osim toga, promjena okruženja prekida mentalni “autopilot” i smanjuje osjećaj zarobljenosti u obavezama.

2. Pravilo "bez ekrana"

Ako radite za računalom, pauza provedena na mobitelu nije pravi odmor. Mozak i dalje obrađuje informacije. Mikro-odmor bez ekrana - gledanje kroz prozor, kratko istezanje ili zatvaranje očiju - omogućuje živčanom sustavu da se smiri.

3. Svjesno disanje

Duboko, kontrolirano disanje aktivira parasimpatički živčani sustav, odgovoran za opuštanje. Jednostavna tehnika - udah kroz nos četiri sekunde, zadržavanje daha četiri sekunde i izdah kroz usta šest sekundi - može u nekoliko minuta sniziti razinu napetosti.

4. Kratki stretching

Dugotrajno sjedenje uzrokuje napetost u vratu, ramenima i donjem dijelu leđa. Dvije do tri minute istezanja mogu smanjiti fizičku nelagodu, a time i razinu stresa. Tijelo i um su povezani - kada opustimo mišiće, smanjuje se i mentalna napetost.

5. Mikro-trenuci tišine

Čak i pet minuta bez razgovora, glazbe i notifikacija može djelovati regenerativno. Tišina daje mozgu priliku da "obradi" informacije i vrati fokus.

Zašto ignoriramo pauze?

Mnogi ljudi osjećaju grižnju savjesti kada ne rade svaku minutu radnog vremena. Kultura stalne produktivnosti stvorila je dojam da je pauza znak slabosti ili lijenosti. No dugoročno gledano, neprekidan rad bez odmora smanjuje učinkovitost i povećava rizik od pogrešaka.

Paradoksalno, oni koji redovito uzimaju kratke pauze često su dugoročno produktivniji.

NACIONALNO ISTRAŽIVANJE Indeks boli: Više od 40 % građana u Hrvatskoj osjeća bol koja im ometa svakodnevicu
Indeks boli: Više od 40 % građana u Hrvatskoj osjeća bol koja im ometa svakodnevicu

Kako uvesti mikro-odmore u svakodnevicu?

  • Postavite podsjetnik svakih 60 do 90 minuta.
  • U kalendar unesite "pauzu" kao sastanak.
  • Ustanite tijekom telefonskih razgovora.
  • Ručajte dalje od radnog stola.
  • Nakon napornog zadatka nagradite se kratkom šetnjom.
  • Važno je da mikro-odmori postanu rutina, a ne iznimka.

Male navike, velika razlika

Burnout se ne rješava jednim vikendom odmora ako se svakodnevne navike ne promijene. Upravo zato mikro-odmori imaju snagu -oni su mali, izvedivi i ne zahtijevaju radikalne promjene rasporeda.

U svijetu koji neprestano traži više, brže i bolje, možda je najveći luksuz stati na deset minuta. Ne da bismo pobjegli od obaveza, nego da bismo im se vratili smireniji, fokusiraniji i otporniji.

Jer ponekad nije potreban godišnji odmor - nego pet minuta svjesnog predaha.

NEPRIJATELJ ORALNOG ZDRAVLJA Stomatolog: Šest načina na koje zubni plak može uništiti osmijeh
Stomatolog: Šest načina na koje zubni plak može uništiti osmijeh

*uz korištenje AI-ja

Komentari 0
Veliki tjedni horoskop: Ovan je u drami na poslu, Biku cvjeta ljubav, a Vaga ima burne snove
od 29.3. do 4.4

Veliki tjedni horoskop: Ovan je u drami na poslu, Biku cvjeta ljubav, a Vaga ima burne snove

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Dnevni horoskop za nedjelju 29. ožujka: Djevicama su druženja naporna, a Jarci su nemirni...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za nedjelju 29. ožujka: Djevicama su druženja naporna, a Jarci su nemirni...

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 29. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

