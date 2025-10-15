Obavijesti

MODERNO VJENČANJE

McDonald’s u Indoneziji lansirao svadbeni catering: Sto uzvanika za 235 dolara...

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF

McDonald’s predstavio svadbeni catering paket koji je brzo privukao pažnju širom svijeta. Za oko 235 dolara, mladenci mogu počastiti goste s 100 pilećih sendviča i 100 kutijica McNuggetsa

McDonald’s Indonesia predstavio je neobičnu, ali vrlo atraktivnu ponudu koja je u kratkom vremenu postala viralna i izazvala oduševljenje diljem svijeta. Riječ je o svadbenom catering paketu koji mladencima nudi čak 100 pilećih sendviča i 100 kutijica McNuggetsa (s po četiri komada) za cijenu od približno 235 američkih dolara, odnosno oko 220 eura.

Iako se možda čini neuobičajenim, ovaj paket je naišao na veliki interes, pogotovo među mlađim generacijama koje sve češće biraju opuštene i netradicionalne pristupe vjenčanjima. Ponuda je zamišljena kao catering usluga, što znači da McDonald’s dostavlja hranu na mjesto proslave, ali se vjenčanje ne održava u samom restoranu.

Hrana za stotinu uzvanika — i još ostane

Za navedeni iznos, parovi dobiju količinu hrane dovoljnu za 100 osoba, što ovu ponudu čini posebno primamljivom u usporedbi s tradicionalnim svadbenim cateringom koji često košta nekoliko tisuća eura. Osim osnovnog paketa, moguće je nadoplatiti dodatne usluge, poput štandova s hranom i personaliziranih detalja, čime mladenci mogu dodatno prilagoditi ponudu svojoj proslavi.

- Ovo je savršena opcija za parove koji žele nešto drugačije, zabavno i budžetno prihvatljivo. Želimo mladencima omogućiti da njihov dan bude poseban, ali i bez nepotrebnih financijskih pritisaka - izjavio je glasnogovornik McDonald’sa Indonesia.

Viralni hit i globalni interes

Iako je ponuda trenutno dostupna isključivo u Indoneziji, vijest o „McWedding“ paketu brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije. Mnogi korisnici su ideju nazvali „genijalnom“ i „ostvarenjem snova“ za zaljubljenike u brzu hranu.

Na platformama poput TikToka, Instagrama i X-a, pojavili su se komentari poput:
– Zaboravite na pet sljedova, ja želim McNuggetse na svom vjenčanju!
– Ovo je dokaz da ne trebaš bankrotirati da bi se lijepo vjenčao.
– McDonald’s zna kako osvojiti naša srca… i želuce!

Osim entuzijazma, pojavile su se i šale, pa su korisnici predlagali ideje poput „zlatnih nugget prstena“, tematskih pozivnica u obliku Happy Meala i mladenke koja nosi veo sa slikom Ronald McDonalda.

Trend modernih i neformalnih vjenčanja

Ponuda McDonald’sa savršeno se uklapa u širi trend modernih parova koji se sve više udaljavaju od tradicionalnih svadbi i biraju pristupe koji su opušteniji, osobniji i često znatno jeftiniji. Bilo da se radi o vjenčanju u dvorištu, plaži ili čak fast food restoranu, sve više ljudi naglasak stavlja na zajedništvo, zabavu i autentičnost, umjesto na luksuz.

U tom kontekstu, McDonald’s Indonesia pogodio je pravo vrijeme i ciljanu publiku – one koji traže zabavan način da svoju ljubav proslave bez stresa i velikih troškova.

Za sada samo u Indoneziji

Unatoč globalnom interesu, paket je trenutno dostupan isključivo u Indoneziji. McDonald’s nije službeno najavio planove o proširenju ove ponude na druge zemlje, no s obzirom na odaziv javnosti, nije isključeno da će i druge podružnice slijediti ovaj primjer.

Sve u svemu, ovaj potez McDonald’sa predstavlja savršen spoj popularne kulture, pristupačne cijene i marketinga s dozom humora i šarma. A za mnoge mladenke i mladoženje – možda i savršeni recept za sretan početak zajedničkog života… uz nuggetse i pomfrit.

