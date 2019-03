Medvjetka i maslačak pomažu u liječenju mokraćnih infekcija

Upala mjehura, cistitis, bubrežni kamenci... kod svih ovih tegoba pomoći će vam ljekovito bilje. Medvjetka (Arctostaphylos uva – ursi) najpopularniji je lijek za liječenje infekcija mokraćnog trakta. Ova biljka potječe sa sjevera Europe, a Islanđani, Laponci i Finci upotrebljavaju je od davnina. Mnogobrojna novija istraživanja pokazala su da aktivni sastojci medvjetke djeluju kao vrlo snažni antibiotici. Već je dugo poznato da je medvjetka vrlo učinkovita u liječenju infekcija mokraćnog trakta kao što su, primjerice, cistitis i upala mokraćovoda (uretritis), čireva izazvanih bakterijom Staphylococcus aureus te kod trovanja hranom i proljeva. U borbi protiv bakterija koje su uzročnici mokraćnih infekcija medvjetka je znatno učinkovitija kad je mokraća više lužnata nego kisela. Stoga se tijekom liječenja preparatima medvjetke preporučuje prehrana koja sadrži mnogo svježeg voća i povrća, a samo male količine mesa i mliječnih proizvoda.

Drugi način postizanja lužnatosti jest uzimanje sode bikarbone. Crvene brašnaste bobe su jestive, no okus im je trpak i opor, pa se rijetko jedu sirove. Češće se suše. U Norveškoj ih melju i miješaju s brašnom za kruh. Čaj od medvjetke ne smije se piti dulje od tjedan dana. Dopušteno je samo pet kura na godinu. Nije preporučljiv trudnicama, dojiljama i bubrežnim bolesnicima. Tijekom liječenja urin poprima crvenkastu boju, no to je dokaz da čaj djeluje. Kod djece i ljudi osjetljiva želuca može izazvati bolove u želucu i povraćanje. U tim slučajevima zamjenjuje se listovima brusnice. Budući da se listovi medvjetke često sakupljaju u ljekovite svrhe, postoji opasnost da se ova biljka u nekim područjima potpuno istrijebi. Stoga ju je bolje uzgojiti – iz sjemena u jesen ili iz reznica u ljeto. Dobro će uspijevati na sunčanu ili blago sjenovitu mjestu.

Listovi breze upotrebljavaju se za liječenje lakših infekcija mokraćnog trakta, kao što su uretritis i cistitis, te za liječenje bubrežnih kamenaca i oteklina (edema). Zbog velike količine flavonoida listovi breze nisu samo vrlo učinkovito diuretičko i protuupalno sredstvo nego i antiseptik za mokraćni trakt i bubrege.

Kopriva (Urtica dioica) bogata je vitaminima, mineralima i ljekovitim tvarima. Čaj od lista se rabi za ispiranje mokraćnih organa, za sprečavanje stvaranja pijeska u bubrezima, za povećanje količine urina i kod svih upalnih procesa u tijelu. Korijen koprive najčešće se rabi kod otežanog mokrenja zbog povećane prostate. Vrijes (Calluna vulgaris) koristi se za čišćenje krvi, protiv reume, artritisa i gihta te infekcija bubrega, mokraćnog mjehura i mokraćnih kanala. U narodnoj medicini najviše se cijeni njegova moć otapanja svih vrsta kamenaca. No da bi bio učinkovit, čaj treba svakodnevno piti tijekom nekoliko mjeseci.

LJEKOVITI RECEPTI:

Čaj protiv infekcije mokraćnih putova

Foto: Dreamstime

Potrebno vam je 3 g suhih listova medvjetke, 250 ml vode i 1/2 žličice sode bikarbone. Listove medvjetke zdrobite u prah i prelijte šalicom kipuće vode. Ostavite da odstoji deset minuta, procijedite i dodajte sodu bikarbonu. Pijte tri do četiri šalice na dan. Preporučena doza ne smije se prekoračiti.

Čajna mješavina protiv upale mjehura

Pomiješajte 25 g lista medvjetke, 25 g korijena odoljena, 25 g lista matičnjaka i 25 g zeleni majčine dušice. Pri pripremi čaja dvije žličice mješavine prelijte šalicom kipuće vode i ostavite da odstoji desetak minuta. Pijte jednu do tri šalice na dan. Mješavina je osobito prikladna kod upale povezane s grčevima mjehura i čestim pritiskom na mokrenje.

Oblog kod bola u mjehuru

Kod bolnog zadržavanja mokraće platnena se vrećica napuni svježe narezanim i umjereno ugrijanim lukom te se topla položi na mjehur, a prema potrebi se češće ponavlja.

Mješavina protiv upale mjehura

Pomiješajte 25 g lista medvjetke, 25 g korijena odoljena, 25 g lista matičnjaka i 25 g zeleni majčine dušice. Pri pripremi čaja dvije žličice mješavine prelijte šalicom kipuće vode i ostavite da odstoji desetak minuta. Pijte jednu do tri šalice na dan. Mješavina je osobito prikladna kod upale povezane s grčevima mjehura i čestim pritiskom na mokrenje.

Kupka od odoljena

Foto: Dreamstime

Osušeni korijen odoljena (100 g) prelijte s pola litre vruće vode i ostavite da pokriveno stoji 15 do 20 minuta na vrućoj ploči. Dodajte kupki prije spavanja. Za liječenje gihta ili kamenca u mjehuru ponavljajte tijekom tjedan dana. Kod liječenja kamenca kombinirajte s oblozima.

Čaj od šipka

Čaj od šipka rabi se i kod upalnih procesa bubrega, osobito za sprečavanje novih oboljenja. Ljudi kod kojih lako dolazi do skupljanja pijeska i kamenaca u bubrezima ili mokraćnome mjehuru trebali bi dulje vrijeme piti čaj od šipka. Da biste ga pripremili, žličicu zdrobljenog šipka stavite u šalicu kipuće vode. Pokrijte i ostavite da odstoji deset minuta, a zatim procijedite. Popijte tri šalice na dan.

Čaj od vrijesa

Čaj od vrijesa (Calluna vulgaris) potiče izlučivanje mokraće, umiruje živce, liječi bubrege (kod bubrežnog kamenca ili pijeska) i jača spolni nagon. Također se koristi kod tegoba sa slezenom, protiv proljeva, kod tegoba u mokraćnom mjehuru. Za pripremu čaja uzme se jedna čajna žličica suhih listića i cvjetova vrijeska i prelije s dva i pol decilitra uzavrele vode. Drži se poklopljeno desetak minuta, procijedi i zasladi medom. Pije se tri puta dnevno po jedna šalica, poslije jela. Posljednja šalica čaja popije se prije spavanja. Učinak se povećava ako se vrijesku dodaju ružmarin i pitoma metvica.

Kukuruzna svila

Čaj od kukuruzne svile pomaže kod cistitisa, zadržavanja vode, bubrežnih kamenaca i gihta. Smatra se da može pomoći i kod poremećaja jetara, žuči, dijabetesa i visokog tlaka. Da biste dobili čaj, ostavite kukuruzovu svilu da odstoji pet minuta u vrućoj vodi.

Čaj od breze

Prelijte suhe i sitno narezane listove breze (2-3 grama) šalicom kipuće vode. Ostavite da odstoje 10 do 15 minuta. Kad se temperatura smanji na 40 stupnjeva, dodajte prstohvat sode bikarbone. Pijte tri šalice na dan kod manjih upala mokraćnog trakta, bubrežnih kamenaca i oteklina (edema). Na dan treba popiti tri do četiri šalice na dan tijekom duljeg vremena.

Vinski uvarak

Foto: Dreamstime

Sitno narežite 50 g svježih listova bršljana i stavite u litru crnog vina. Lagano kuhajte da se količina tekućine upola smanji, procijedite, ohladite i dodajte još 500 ml kuhanog vina. Po jedna čaša pije se 8-10 dana, prije doručka kao lijek protiv žučnih, bubrežnih i mokraćnih kamenaca.

Čaj od cikorije

Pripremite 13 do 30 g mješavine korijenja, listova i cvjetova cikorije. Stavite u litru vode i kuhajte pet minuta. Pijte po šalicu čaja prije ručka i večere. Ovaj čaj pomaže protiv tegoba s jetrima i bubrezima, naticanja, povraćanja, usporene probave te nadimanja.

Mješavina za bubrege

Pripremite 20 g korijena cikorije, 20 g preslice, 20 g gospine trave, 20 g matičnjaka i 20 g plodova borovice. Pomiješajte sve sastojke i stavite u staklenku. Pripremite čaj tako da stavite 1 do 2 žličice u 250 ml vruće vode, ostavite da odstoji deset minuta te procijedite. Pijte dvije do tri šalice na dan prije jela za regulaciju rada jetara, krvotoka, bubrega i živaca.

Ivanjsko cvijeće

Ivanjsko cvijeće u narodnoj se medicini smatra izvrsnim lijekom za liječenje svih bubrežnih bolesti, čak i onda kad su svi drugi Iijekovi zakazali. Djeluje diuretički i potiče rad jetre. Da biste pripremili čaj, prelijte žličicu suhe biljke šalicom kipuće vode, ostavite da odstoji 15 minuta, procijedite i po želji zasladite medom. Pijte dvije šalice na dan, u gutljajima. Ovaj čaj koristan je kao diuretik, te za jačanje imuniteta kod gripe i prehlade.

Čaj od koprive

Foto: jean-paul CHASSENET

Dvije žličice svježeg ili sušenog lista koprive prelijte šalicom vrele vode, ostavite da poklopljeno stoji deset minuta te procijedite. Popijte tri šalice na dan kod reumatskih bolova, umora, slabokrvnosti i izostanka apetita.

Čaj od korijena koprive

Suhi korijen koprive (6 g) stavite u ključalu vodu (300 ml) i kuhajte deset minuta. Maknite s vatre i ostavite još pet do deset minuta pa procijedite. Čaj se pije topao nakon obroka, triput na dan, oko tri mjeseca kod problema s prostatom.

Proljetni čaj

Za ovaj čaj potrebna vam je po žličica svježih listova koprive i breze. Bilje prelijte šalicom vrele vode, ostavite da stoji deset minuta i procijedite. Dva do tri puta na dan polagano popijte po šalicu čaja. Koristi se kao proljetna kura za “čišćenje krvi”.

Čaj od maslačka

Dvije žličice korijena i/ili listova maslačka prelijte sa 250 ml vrele vode, ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Ujutro i navečer popijte po šalicu, najbolje pola sata prije jela. Preporučuje se protiv bubrežnih tegoba, zadržavanja vode, celulita i pretilosti.

Foto: Dreamstime

Čaj za čišćenje bubrega i bubrežnih kamenaca

Uzmite po stotinu grama lista, korijena i sjemena peršina. Uzmite dvije žlice od te mješavine i prelijte s dva decilitra vruće vode. Ostavite da lagano kuha oko pet minuta. Poklopite, ostavite da odstoji oko sat vremena i procijedite. Pripremajte svježi čaj i popijte ga prije jela dok ne potrošite mješavinu. Ovako pripremljen čaj dobar je za kamenac u bubregu, protiv žutice i za liječenje jetre.

Podanak pirike

Pirika potiče izlučivanje mokraće, rastapa bubrežne i žučne kamence te djeluje protuupalno na prostatu. Podanak pirike iskapa se u rano proljeće ili u ranu jesen. Nakon što se opere, suši se na otvorenom ili pri temperaturi od oko 50 stupnjeva. Podanke treba dobro osušiti i čuvati u dobro zatvorenima posudama. Za pripremu čaja, žlicu usitnjenog suhog podanka pirike prelijte šalicom kipuće vode, ostavite da odstoji 5-10 minuta pa procijedite. Čaj zasladite medom i pijte topao 2-3 puta na dan.

Čaj za mokraćne puteve

Pripremite 2 žlice usitnjenog suhog podanka pirike i 2 žlice usitnjenih suhih listova medvjetke. Prelijte litrom hladne vode i pokriveno ostavite da odstoji 12-24 sata. Čaj procijedite, zagrijte i pijte topao 2-3 puta na dan tijekom 15 dana.

Čaj protiv upale jajnika

Pomiješajte 30 g podanka pirike, 30 g rusomače, 20 g listova kadulje i 20 g kore hrasta. Usitnjeno suho bilje pomiješajte i stavite u staklenku. Prilikom pripreme čaja žlicu mješavine prelijte šalicom kipuće vode, ostavite da pokriveno odstoji 10-15 minuta i procijedite. Redovito pijte 2-3 puta na dan. Čaj se može dodati i vodi za sjedeću kupku koja bi trebala trajati 10-15 minuta.

Vino sa stolisnikom

Foto: Dreamstime

Žlicu stolisnika kuhajte deset minuta u 250 ml vina. Procijedite. Popijte dvije šalice ovog pripravka na dan kao sredstvo protiv krvave stolice, slabog apetita, kao i protiv bubrežnih, žučnih te mokraćnih kamenaca.

Pripravak protiv bakterija

Ovaj se sirup primjenjuje u borbi protiv bakterija, a može biti koristan i kod liječenja infekcije mokraćnih putova prouzročenih bakterijom Escherichijom coli. Očistite dekagram peršinovog korijena i sameljite u multipraktiku. Dodajte istu količinu limuna s korom i sve skupa sameljite. Mješavini dodajte dekagram meda i decilitar maslinovog ulja. Sve dobro promiješajte, prelijte u staklenku i uzimajte žlicu dnevno prije svakog obroka. Kad sve potrošite, provjerite kakvi su nalazi.



Čaj od peršina

U šalicu vruće vode dodajte 1-2 čajne žlice osušenog peršina ili korijena peršina, ostavite da odstoji 10-ak minuta. Pijte po 3 šalice toplog čaja dnevno, poslije obroka.

Med s đumbirom

Za topljenje bubrežnih kamenaca možete iskušati mješavinu đumbira i meda. Očistite dva veća korijena đumbira i izribajte ih što je sitnije moguće.Naribanom đumbiru dodajte ½ kg meda i sve zajedno dobro izmiješajte kuhačom te potom ulijte u staklenku i stavite u hladnjak. Uzimajte 3-4 puta na dan po jednu žličicu.

S NJIMA TREBA OPREZNO: Ovih horoskopskih znakova se svi trebamo bojati