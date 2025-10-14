Svake godine milijuni ljudi u svijetu otruju se hranom, najčešće zbog virusne ili bakterijske kontaminacije. Većina se oporavi u roku nekoliko dana bez liječenja, no nisu svi te sreće
Mikrobiologinja otkriva: 'Da bih izbjegla E. coli i salmonelu nikad ne jedem ove namirnice'
Kao mikrobiologinja, vjerojatno sam puno svjesnija rizika od infekcija uzrokovanih hranom nego većina ljudi. Evo na što posebno pazim. Rijetko jedem na otvorenom, bilo da se radi o piknicima ili roštiljima jer se rizik od trovanja hranom povećava kada se hrana nosi vani, ističe mikrobiologinja Primrose Freestone iz Velike Britanije.
Čistoća ruku pri rukovanju hranom ključna je da ne biste oboljeli, ali koliko često možete pronaći toplu tekuću vodu i sapun u parku ili na plaži? Možete koristiti alkoholne gelove za ruke iako oni ne ubijaju sve mikroorganizme.
Također, hrana na otvorenom privlači razne leteće i puzajuće kukce poput muha, osa i mrava, koji mogu prenijeti klice, uključujući E. coli, salmonellu i listeriju, na vašu hranu.
Vrlo je važno držati kvarljive namirnice hladnima i pokrivenima jer se broj bakterija može udvostručiti ako hrana ostane na temperaturi od 30 ℃ duže od nekoliko sati.
Kod roštilja, meso mora biti dobro termički obrađeno, a termometar za meso je dobra investicija kako biste izbjegli trovanje hranom. Nemojte jesti meso čija unutarnja temperatura nije barem 70 ℃.
