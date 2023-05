Mitovi o drugoj trudnoći - beba stiže ranije, porod je kraći...

Stvarnost pak govori u prilog tezi da je svaki porod drugačiji, jednako kao što je i svaka beba koju rađate drugačija. Nema jamstva. Iskustvo drugog poroda zato će možda biti posve drugačije od prvog, a obrazac majčinstva koji slijedite morat ćete prilagoditi drugačijim izazovima, piše Mother. Najčešći mitovi o trudnoći i porodu ipak nerijetko se temelje na osobnim iskustvima i nemaju uporišta u stvarnoj situaciji koji proživljavaju žene diljem svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Blizanke rodile u razmaku od dva sata

1. U drugoj trudnoći porod dolazi prije

Nije uvijek tako. Trudnoća u punom terminu obično traje od 39 tjedana do 40 tjedana i šest dana od prvog dana zadnje menstruacije. No, na temelju anegdotskih dokaza, većina trudnica navodi da se njihova druga beba rodila ranije od procijenjenog termina poroda i prije nego prva beba. To potkrepljuje studija iz 2001. koja je istraživala trajanje trudnoće kod 1514 zdravih trudnica.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Znanstvenici su otkrili da su majke koje su rodile prvi put imale dulju trudnoću, dok su drugorotkinje rađale dva dana ranije. Također, studija objavljena u “The European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology” sugerira da je druga trudnoća kraća i bliža terminu od 40 tjedana od prve trudnoće. Kod 20 posto sudionica studije s razmakom u trudnoći manjim od 12 mjeseci, sljedeća trudnoća bila je jedan dan kraća.

Međutim, nedavno istraživanje iz 2022. o duljini trudnoće za majke koje su rodile prvi, drugi i treći put pokazalo je da druga beba dolazi otprilike u isto vrijeme kad i prva, u 39. tjednu i pet dana. Ova anketa analizirala je iskustva 2437 mama koje su rodile drugi put, a oko 56,2 posto rodilo ih je na sam termin ili prije njega. Dakle, raspoloživa statistika pokazuje da ne postoje čvrsta pravila, a druga beba može stići ranije ili točno na vrijeme. Svaka trudnoća je drugačija.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

2. Porod je brži drugi put

Da, vaš drugi porod obično traje upola kraće od prvog. Možete očekivati ​​da će porod u prosjeku trajati 12 do 18 sati za prvu trudnoću, dok u prosjeku samo šest do osam sati za drugu trudnoću. To je djelomično zato što će za prvu bebu možda trebati osam do 12 sati da se cerviks proširi kako bi djetetova glava prošla kroz njega, ali samo oko pet sati drugi put. Također, izgon je brži. Vjerojatno nećete morati tiskati jedan do dva sata kao prvi put, uglavnom zato što su tkiva u zdjelici već jedanput bila istegnuta i nisu napeta kao što su bila u početku. Osim toga, već znate što možete očekivati, pa ćete sigurnije zakoračiti u drugi porod.

3. Komplikacija iz prve trudnoće moguće su i u drugoj

Ako je prva trudnoća uključivala komplikacije poput prijevremenog poroda, preeklampsije ili gestacijskog dijabetesa, suradnja sa liječnikom je ključna jer biste mogli biti pod povećanim rizikom da doživite slične komplikacije s drugom bebom.

Foto: Konstantin Postumitenko

Naime, istraživanje sugerira da se za trudnice koje su razvile preeklampsiju tijekom prve trudnoće, rizik od razvoja iste u drugoj trudnoći povećao na 14,7 posto. S druge strane, žene koje nisu imale tu dijagnozu, u bitno su manjem riziku da će je razviti tijekom druge trudnoće, svega 1,1 posto. Ako je prva beba rođena prerano, između 22. i 30. tjedna, barem ste 20 puta izloženi povećanom riziku od prijevremenog poroda kod druge bebe.

4. Ne treba čekati za drugu trudnoću

Ako ste upravo rodili prvo dijete, stručnjaci preporučuju da pričekate 18 mjeseci prije nego što zatrudnite ponovo. To štiti buduću bebu od potencijalnih zdravstvenih problema kao što su prijevremeni porod, mala veličina za gestacijsku dob i mala porođajna težina. Što se vas kao mame tiče, duži razmak između djece također daje tijelu dovoljno vremena da se oporavi od prve trudnoće i nadoknadi izgubljene zalihe hranjivih tvari folne kiseline i željeza.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

5. S drugim djetetom je lakše

S prvom trudnoćom vjerojatno ste imali dovoljno vremena da se pripremite za novog člana obitelji. Vjerojatno neće biti isto drugi put jer ćete tijekom trudnoće s drugim djetetom istovremeno morati skrbiti o prvom mališanu. Kad beba stigne, pripremite se na tobogan emocija. Možda će vam se činiti da propuštate biti sa svojim prvim djetetom dok se brinete za novorođenče. To je normalno jer sada imate dvije bebe s različitim potrebama. Budite strpljivi dok se prilagođavate novoj situaciji.

Kako se pripremiti za drugu bebu

Priprema za drugo dijete ne uključuje samo odjeću i stvari, nego i emocionalnu pripremu starijeg djeteta na dolazak brata ili sestre. Imajte na umu da vas starije dijete još treba. Teško je uskladiti sve potrebe kada imate malu bebu koja je potpuno ovisna o vama, ali pokušajte u svemu pronaći i vremena za sebe. Zatražite pomoć obitelji i prijatelja kada vam je potrebna, a posebno kada se trebate odmoriti i napuniti baterije. Dolazak novog člana obitelji može biti stresan i izazovan, pa ne budite prestrogi i prezahtjevni prema sebi. Imajte na umu da će s vremenom sve sjesti na svoje mjesto.

Najčitaniji članci