Mjesec dana nisam pila alkohol, ove promjene su me oduševile

Madeleine je opisala svoj mjesec bez alkohola, od razloga zbog kojih je odlučila prekinuti s pićem, preko početnih izazova i promjena u tijelu i umu, pa sve do novih navika koje je razvila.

Ovo je njezina ispovijest:

U rujnu sam se osjećala tjeskobno. Loše sam spavala. Imala sam blage osjećaje paranoje, a moj unutarnji kritičar postajao je sve glasniji, govoreći mi da sam neuspješna. Dobila sam na težini, 83 kilograma, s indeksom tjelesne mase od 28,7 (što spada u kategoriju prekomjerne tjelesne mase) i visokim udjelom tjelesne masnoće od 41 posto. Nakon posla, iskušenje da svratim u pub na čašu vina bilo je sve jače.

Znam koliko to može biti opasan put. Očeve destruktivne navike pijenja dovele su do desetljećima duge otuđenosti između nas. Srećom, proveo je mnogo godina u oporavku, uz podršku 12 koraka programa Anonimnih alkoholičara. No na kraju je, u dobi od 64 godine, oduzeo sebi život.

Ovisnost se može naslijediti, ali ja planiram živjeti dug i zdrav život. Suočiti se s najizazovnijom navikom – makar i samo na mjesec dana, činilo mi se dobrim početkom.

Odlučila je smanjiti alkohol

Sa 33 godine, ja sam ono što organizacija Alcohol Change UK opisuje kao „sober-curious“ osobu, nekoga tko ne pije previše, ali razmišlja o apstinenciji. Ove sam godine uglavnom bila unutar vladinih smjernica za „niskorizično“ pijenje, koje iznosi 14 jedinica alkohola tjedno.

Za mene to znači oko osam čaša vina (175 ml, 13% alkohola) tjedno. Iako to ne zvuči mnogo, nije idealno za moju liniju. Jedna srednja čaša suhog bijelog vina sadrži oko 1,4 g šećera i do 158 kalorija, što je više od 5000 zaboravljivih kalorija mjesečno. Ni za novčanik to nije zdravo, oko 8 funti po čaši.

Nadala sam se da ću, odricanjem na mjesec dana, izgubiti nekoliko kilograma i uštedjeti nešto novca. No osim mršavljenja, postoje stvarne zdravstvene koristi. Novo izvješće organizacije Alcohol Change pokazuje da čak i „niskorizični“ konzumenti alkohola imaju lošiju kvalitetu sna, slabije funkcioniranje i lošije dentalno zdravlje od onih koji uopće ne piju.

Istraživanje londonske bolnice Royal Free objavljeno u BMJ-u 2018. pokazuje da mjesec dana bez alkohola snižava krvni tlak, smanjuje rizik od dijabetesa, kolesterol i razinu proteina povezanih s rakom.

Težak početak

Prvi je tjedan bio najteži. Kako bih prekinula naviku odlaska u pub, odbijala sam pozive na piće nakon posla i umjesto toga rezervirala večernje treninge. Moje tri cimerice vrlo su društvene i vole koktele i vino, pa su boce uvijek izložene po kući. Srećom, to me ne mami dok smo doma, osim kad imamo večeru. Teže mi je odoljeti čaši vina u pubu ili restoranu.

Nakon tri dana moje je lice izgledalo manje natečeno, a koža svježije i blistavije. Prema Drinkawareu, alkohol dehidrira tijelo, pa koža gubi tekućinu i hranjive tvari.

- Alkohol uzrokuje zadržavanje tekućine i upale, zbog čega lice otiče. Također povećava razinu histamina, što doprinosi crvenilu i natečenosti - objasnila mi je moja liječnica, dr. Saloni Shah iz Bupa klinike.

Najvažnije, tjeskoba koju sam osjećala gotovo svako jutro počela je nestajati nakon tjedan dana. Osjećala sam se mirnije i sabranije.

- Mamurluk ne uzrokuje samo lošu koncentraciju, povezan je i s promjenama raspoloženja - objašnjava prof. David Nutt, britanski neuropsihofarmakolog i stručnjak za alkohol.

Oštriji um

Obično s prijateljima izlazim nekoliko puta tjedno. Iako mi se društveni život isprva smanjio, primijetila sam da sam produktivnija i samopouzdanija na poslu.

- Upale u mozgu uzrokovane alkoholom sporije se oporavljaju od poremećenih obrazaca spavanja - kaže prof. Nutt.

Umjesto da nakon posla gledam televiziju, imala sam više energije i jedne večeri napravila fotoalbum koji sam mjesecima odgađala. Nakon dva tjedna mogla sam s prijateljima otići u pub i naručiti bezalkoholni spritz umjesto vina i shvatila sam da se mogu odlično zabaviti i trijezna.

Promjene u prehrani

- Alkohol mijenja hormone apetita, remeti metabolizam i povećava žudnju za ugljikohidratima tijekom i nakon pijenja - kaže prof. Nutt.

Prva dva tjedna čeznula sam za slatkišima, ali manje za slanom, teškom hranom poput sendviča sa sirom koju bih obično jela dan nakon nekoliko čaša vina. Rjeđe sam preskakala doručak, a trbuh mi je bio manje napuhan. U prošlom mjesecu potrošila sam manje na skupe kave i potpuno izbacila naručivanje jela izvana.

Bolji san

Najveće poboljšanje bilo je spavanje. Počela sam redovito ustajati u 6:30 ujutro, nakon odlaska u krevet oko 21:30.

- Alkohol skraćuje san i uzrokuje češća buđenja. Obrazac spavanja normalizira se nakon dva do tri dana - kaže prof. Nutt.

Imala sam više vremena i energije za planiranje obroka i pripremu zdravijih jela, prijatelji su mi slali recepte poput juhe od brokule i kvinoje s kurkumom i đumbirom. Bez alkohola, zavoljela sam rana jutra, otišla sam na prvu vožnju biciklom ove godine s dečkom Jonom. Još ne mogu držati njegov tempo, ali barem sam počela.

Zdraviji um

Do kraja mjeseca postalo mi je kristalno jasno, iako sam godinama koristila alkohol da se opustim u društvu, dugoročno on samo pogoršava moju tjeskobu. Lažan prijatelj.

Prof. Nutt objašnjava da alkohol privremeno povećava razinu GABA neurotransmitera koji smiruje mozak, zbog čega se osjećamo opušteno. No kad učinak nestane, dolazi do „rebound“ efekta, pojačane anksioznosti i poremećene ravnoteže.

Tijekom „suhog“ mjeseca, umjesto da subotom ujutro preispitujem sve svoje odluke i ležim s mamurlukom, odlazila sam na Parkrun u 9 sati. Uživala sam u mirnim, trijeznim jutrima i dugim šetnjama plažom s mamom i njezinim tibetanskim terijerom Saffijem, koji mi pruža daleko više radosti od čaše vina.

Iako sam izgubila samo pola kilograma, razina kolesterola i krvnog tlaka mi se smanjila. Sada sam odlučna nastaviti kontrolirati svoje navike pijenja i sigurno neću čekati siječanj da ponovno napravim 31 dan bez alkohola.