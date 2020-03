'Mlada se sve rjeđe kupuje, DJ je hit, a podvezica je prošlost'

Lagana zakuska, okupljanje gostiju prije vjenčanja u obiteljskim kućama, kupovanje mlade, ples u vlakiću, sljedovi jela i gulaš u tri ujutro... Sve su nam te situacije i više nego poznate jer tradicija u Hrvata je nešto što se subotama redovito njeguje. Kada nam paše moderni smo i zapadnjački usmjereni, a kada nam odgovara - tipični smo Balkanci.

Kakvo je stanje s vjenčanjima u Hrvatskoj i jesu li ona i dalje tipična tradicionalna ili smo postali nešto moderniji, provjerili smo s jednom osječkom i jednom riječkom agencijom za vjenčanja.

Tihana Tomljenović iz osječkog Studija Happiness napomenula je kako najviše radi gradska vjenčanja te da su samim time i njezini klijenti urbaniji. Što se tiče početnog okupljanja uzvanika, kazala nam je da je taj običaj i dalje aktualan, iako je na 'izdisaju'.

- Mladence okrećem trendu zajedničkog okupljanja uzvanika na lokaciji blizu crkvi ili matičnom uredu. Ponekad ga i preskačemo te sve kreće od obreda vjenčanja - kazala nam je Tihana.

- Još uvijek postoji dio parova koji se odlučuje na okupljanje kod roditelja, uglavnom ako imaju kuće i dvorišta gdje mogu primiti veći broj gostiju. Ipak, većina mladenaca želi izbjeći taj dio tradicije i zbog toga što im se ne sviđa, ili nemaju gdje s ljudima. Vjenčanje im onda počne prerano i ima puno vozikanja - pa mladenci žele sve pojednostaviti - iskustvo je Đane Vozila Kovačević iz BTW studija u Rijeci.

Đana nam je također potvrdila da se sve više mladenaca odlučuje da se na nekom lijepom mjestu u okolici crkve ili matičnog ureda organizira domjenak gdje se svi sastanu ili gdje će gosti biti nakon ceremonije dok se mladenci fotografiraju. Dodala je i da im agencija pomogne u dekoriranju prostora u slučaju da se 'ide po mladu', no da taj dio mladenci najčešće samo organiziraju uz pomoć roditelja.

I dok u Osijeku još uvijek postoji običaj kupovanja mlade, ali samo po okolnim selima, i to u vjenčanjima s tipa 500-600 uzvanika, i na Kvarneru je to običaj koje organizatorice vjenčanja najčešće vide u prigradskim sredinama.

- Plaćanje prvog plesa na Kvarneru nije običaj, barem ne koliko ja radim vjenčanja, no neke agencije za vjenčanja u Rijeci rade i tradicionalnija vjenčanja pa možda su se i susreli s tim iskustvom - kazala nam je Đana.

Sve je manje vjerskih, a sve više građanskih brakova u Hrvatskoj

- Da, sve je više matičnih vjenčanja i to na vanjskim lokacijama s izlaskom matičara. Tada je sve prepušteno nama, od lokacije do dekoracije i slično. Ako mladenci rade svadbu u crkvi, onda je i dekoracija crkve također u rukama organizatora. Matični ured je teško dovesti u romantično stanje tako da rijetko trošimo budžet na taj dio - rekla nam je Tihana.

I dok se u Osijeku mladenci sve više odlučuju na vjenčanja bez odlazaka u crkvu, Đana iz Rijeke nam je kazala kako oni imaju podjednak broj građanskih i crkvenih brakova.

- Radimo i sa strancima i imamo puno simboličkih ceremonija koje su puno interesantnije zbog prikupljanja dokumenata, a kada želite da matičar obavi ceremoniju van ureda, to se skuplje plaća. S poskupljenjem tih naknada jako puno naših mladenaca je odustalo od građanskog vjenčanja na nekom lijepom mjestu i odlučilo se na vijećnice koje mi onda rijetko dekoriramo. U crkvama sve ovisi od župnika do župnika, neki ne dozvoljavaju dekoracije izvan njihovih standardnih dekoracija, neki imaju gospođe koje se za to brinu u crkvi pa one odrade i vjenčanja, ali velika većina mladenaca se odlučuje za crkve koje mi dekoriramo po njihovim željama - komentirala je organizatorica vjenčanja iz Rijeke.

Djeveruše su hit zbog Pinteresta i Instagrama...

Djeveruše su postale trend koji smo preuzeli od Zapada, a njihovi zadaci su, kaže nam Tihana, kićenje uzvanika ružmarinom ili slično. Za ostale zadatke brine se organizator vjenčanja.

- Unazad nekoliko godina sve je više vjenčanja sa djeverušama... Čini mi se više zbog Pinteresta, Instagrama i milijardu fotografija i ideja s kojima su mladenci zasuti - smatra Đana.

Sljedovi jela su 'totalno out', sve je češće za glazbu zadužen DJ

U Osijeku je omjer pola - pola. Ako je ekipa mlada, kako nam priča Tihana, a vjenčanje više party nego svečanost. Kod riječkih vjenčanja je puno više slučajeva buffet posluživanja na netradicionalnim lokacijama uz catering ili kombinacija buffet i klasičnog posluživanja. Sljedovi jela su 'totalno out'.

Osječki klijenti preferiraju DJ-a ili kombinaciju benda i DJ-a, a Đana iz Rijeke nam je objasnila zašto su DJ-i na vjenčanjima trend već dugi niz godina.

- DJ-i na vjenčanjima su trend već duži niz godina. Razlike u cijeni su ogromne, vjerojatno prvi razlog. Ali isto tako, jako puno mladenaca sluša glazbu koja nije na repertoaru zabavnih bendova. Ili su vjenčanja na manjim lokacijama pa nemaju ni mjesta za bend. Ipak, još velik dio mladenaca preferira bendove, pogotovo oni koji vole tradicionalne hotelske sale i imaju velik broj gostiju - otkrila nam je organizatorica.

Buket je uvijek aktualan, podvezica je 'out', pokloni već odavno nisu mikseri...

Naše ljubazne organizatorice upitali smo rade li mladenci neki program za svadbe, tipa 'karaoke', animiraju li ikako svoje goste, tipa plesnom koreografijom, bacaju li bukete, skidaju li podvezice...

Obje su nam odgovorile kako se rijetko radi program za uzvanike, a i ako se rade, to su onda tipa 'razni corneri' sa šankovima, selfie boothovima, magičnim zrcalima, Instagram propsima, knjigama utisaka, polaroid i dječjim kutkom, ostavljanjem otisaka, gin barovima ili plesnim japankama za goste.

- Za prvi ples mladenci uglavnom pripreme plesnu koreografiju. Buket je uvijek aktualan, podvezica je 'out' - rekla nam je Tihana. Ni u Rijeci ne viđaju često 'tradicionalne igre', ono što je ostalo je prvi ples, kao i bacanje buketa.

Kad govorimo o poklonima, tu smo tipični Zapad, dosadašnja tradicija je 'izumrla', a s njime i mikseri te ostali kućanski aparati kao pokloni. Do te razine da bi pametnije bilo na svakoj svadbi jednostavno instalirati POS uređaj, čisto da se ljudi ne zamaraju kuvertama.

- Mi uglavnom imamo dekorativni box za kuverte na posebnom stolu 'za poklone', ali većinom su pokloni kuverte i cvijeće... Jako je malo fizičkih poklona - rekla nam je Đana.

Iskustva s 'Bridezilleama' i 'Groomzilleama'

- Uvijek sam realna i otvorena s klijentima i imam jaku moć uvjeravanja te ih uspijevam zadržati na zemlji. Što je realno, napravim ili nađem slično rješenje. Ukoliko je nerealno jednostavno se moraju pomiriti sa činjenicom da je to nemoguće. Npr. žele vjenčanje u prirodi na otvorenom bez komaraca ili kiše. Komarce možemo tretirati, ali to nije znak da ih neće biti. Za kišu uvijek kažem kako nisam Vakula te da moraju biti spremni na rizik - iskustvo je Tihane iz Osijeka.

- Ima svakakvih ljudi, a pošto ih mi upoznajemo u intimnom i svečanom trenutku u njihovom životu, uvijek bude puno emocija. Meni su svi ti njihovi zahtjevi i ideje čar ovog posla. Ima mladenaca koji su posve opušteni i kojima je samo bitno da se dobro zabave, a ima onih drugih koji žele u centimetar znati koji tip svijeće će stajati u kojem tipu čašice te koliko će točno biti odvojene jedna od druge. Naš posao dosta ovisi o tome kliknemo li s mladencima i jesu li naše ideje i stil u skladu s njihovima. To se uglavnom jako brzo uoči i najviše vjenčanja odradimo na obostrano zadovoljstvo i na kraju završimo u prijateljskom odnosu - kazala nam je Đana iz Rijeke.

Organizatorice vjenčanja uz svoje su mladence prisutni od jutro do dugo u noć. Kažu kako je znalo biti svega, tuča, neugodnih komentara, teških pijanstava, ljubljenja mlade s nekim drugim, ali uvijek stručno pokušaju i uspiju sanirati potencijalne 'neugodnjake' i ne dozvoljavaju da ih mladenci ili uzvanici primijete.

- Puno ljudi, puno emocija i puno alkohola zna biti opasna kombinacija - dodaje Đana.

Otkazivanje u zadnji čas i organizacija vjenčanja istospolnih partnera

Obje organizatorice imale su takve situaciju. U Tihaninom slučaju vjenčanje je otkazano u zadnji tren zbog 'različitosti u stavovima', barem su tako njoj to objasnili, a Đani su par puta otkazali vjenčanje za koje je već dana kapara i bilo je dosta isplanirano. Parovi su se jednostavno razišli.

Tihana nije još imala priliku organizirati svadbu dva istospolna para, no kaže kako se raduje takvom upitu jer voli izazove, a Đana je već dobila par takvih upita.

- Nisam ih organizirala kao takve, imali smo par upita, no nismo ih na kraju realizirali. Upiti su bili više tipa domjenak-zabava-vjenčanje nego bilo sto tradicionalno - rekla nam je Đana.

