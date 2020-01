Moguće je - grickanjem kokica šaljete mozgu signal da ste siti

Kukuruz je cjelovita žitarica koja sadrži dosta hranjivih sastojaka poput vitamina, minerala, vlakana i antioksidanata koji pomažu organizmu u borbi protiv raznih bolesti. Osim toga, one su i zasitne za razliku od rafiniranih žitarica, koje u procesu prerade izgube vlakna i nutrijente.

Znanstvenici čak tvrde da unos cjelovitih žitarica ima veze i s dužim životom, manje upala i nižim rizikom od srčanim bolesti, tumora, dijabetesa i pretilosti.

Međunarodni dan kokica slavi se 19. siječnja, a njihov mjesec je listopad.

One mogu biti i dobre i loše za zdravlje, ovisno o tome kako ih pripremate. Same po sebi, bez dodavanja šećera ili soli, mogu biti zdrava grickalica. Sam po sebi, kukuruz iz kojeg ih dobivamo je cjelovita žitarica, pa tako kokice sadrže vlakna i vitamine poput onih B skupine koji daju energiju. Uz to, grickanjem kokica šaljete mozgu signal da ste siti, pa vam mogu čak i pomoći u mršavljenju ako su dio uravnotežene prehrane.

Najvažnije je pripremati ih bez dodataka ako ne želite da vas udebljaju, pogotovo masnoća poput maslaca ili ulja. Tako smanjujete njihovu nutritivnu vrijednost, a pojačavate kalorijsku.

Kokice pečene na vrućem zraku, bez ulja, poput onih iz kućnog aparata za kokice, su niskokalorične. S druge strane, kokice iz kina ili kupovne za mikrovalnu, obično su pune dodataka poput ulja i šećera. Za usporedbu, kokice pečene na zraku, nesoljene i nezaslađene, po porciji sadrže oko 1,09 gram masti, dok one nesoljene i nezaslađene, ali pečene na ulju sadrže čak 6,74 grama masti, dakle šest puta više.

Kokice su najzdravije pečene na zraku, što znači da se zrna zagrijavaju na vrućem zraku dok ne popucaju i pretvore se kokice. Ljudi dodaju ulje ili maslac zbog okusa, no to nije nužno da bi se zrna pretvorila u kokice.

Priprema u loncu ili u mikrovalnoj

Za pripremu kokica bez aparata treba vam lonac s čvrstim poklopcem, oko tri žlice kukuruza kokičara, te soli po želji, ali pazite da ne pretjerate. Posudu ugrijte i dodajte nekoliko kapi vode kad postane vruća. Ubacite zrna i poklopite. Lagano protresite lonac svakih nekoliko sekundi. Osluškujte kad će početi pucati. To bi se trebalo dogoditi za minutu, dvije. Kokice su gotove otprilike kad između pucketanja prođe oko tri sekunde. Maknite s vatre i začinite po želji.

Kokice možete ispeći i u mikrovalnoj bez dodataka. Tri žlice zrna kukuruza kokičara stavite u vatrostalnu posudu, poklopite i pecite dok ne dobijete kokice.

