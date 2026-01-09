Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NIJE NEKA NAUKA

Može se! Evo kako sam uspjela izravnati trbuh bez Mounjara

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Može se! Evo kako sam uspjela izravnati trbuh bez Mounjara
Foto: TikTok/Canva

Jess Firth izgubila je 28 kilograma u 10 mjeseci bez injekcija. Kalorijski deficit i vježbe tajna su njezine transformacije. Njen video oduševio je milijune i tako je postala inspiracija mnogima

Admiral

Mnogi od nas donijeli su novogodišnju odluku da smršave i žive zdravije nakon blagdanskog prejedanja. I iako se stvaranje zdravog načina života može činiti zastrašujućim, jedna je žena pokazala svoju nevjerojatnu transformaciju koja dokazuje da se trud itekako isplati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jesu li pretjerali? Slavni su zbog poznatog lijeka toliko mršavi da neke jedva prepoznajemo... 01:13
Jesu li pretjerali? Slavni su zbog poznatog lijeka toliko mršavi da neke jedva prepoznajemo... | Video: 24sata Video

Jess Firth iz Ujedinjenog Kraljevstva otkrila je da je u samo deset mjeseci izgubila oko 28 kilograma - i to bez korištenja injekcija za mršavljenje.

U videu je ova majka pokazala kako je njezino tijelo izgledalo prije. Iako je i tada izgledala lijepo, sama je istaknula da ima nešto viška kilograma, uhvativši se za trbuh.

U ČEMU JE PROBLEM? 4 razloga zašto je ženama teže mršavjeti nakon 50. godine
4 razloga zašto je ženama teže mršavjeti nakon 50. godine

Danas, međutim, potpuno je transformirala svoje tijelo i ponosno pokazala rezultate. U sljedećem kadru obukla je stare traperice koje su joj sada toliko velike da ih je morala pridržavati rukama.

Ne samo da je djelovala znatno samopouzdanije, već se riješila 'apron belly' što je opušteni donji dio trbuha, te ga zamijenila čvrstim, isklesanim trbušnjacima.

@jessfirth8 Two different gals I'll tell you that for free😌 #weightlossjourney #weightloss #caloriedeficit #weightlosstransformation #fyp ♬ original sound - Tykiera

No, umjesto ekstremnih treninga ili lijekova za mršavljenje poput Mounjara, odlučila se za jednostavan pristup.

U komentarima je detaljno objasnila kako je smršavjela i učvrstila tijelo. Kaže da je krenula s kalorijskim deficitom, što joj je pomoglo u gubitku masnog tkiva. Uz smanjen unos kalorija, počela je i redovito vježbati. Preporučila je započeti s 10.000 koraka dnevno te se fokusirati na vježbe za trbuh.

- Kalorijski deficit za gubitak masnoće i vježbe za trbuh kako bi se izgradili mišići - dodala je Jess.

Kako joj je kondicija rasla, uvela je trčanje tri puta tjedno te tri treninga u teretani.

@jessfirth8 Best thing I ever did was learn about how I could better myself and finally made the change that I'd been wanting most of my life #consistency #weightloss #weightlossjourney #weightlosstransformation #fyp ♬ original sound - certainlybee

Mnogi su je pitali je li imala carski rez i kako se riješila opuštenog donjeg dijela trbuha. Na to je odgovorila: 'Jesam. Moj trbuh nije 100 posto nestao, ali kalorijski deficit uklonio je višak masnoće koji je bio prisutan.'

Video je brzo postao viralan na njezinu TikTok profilu @jessfirth8, skupivši više od 1,8 milijuna pregleda i 113 tisuća lajkova.

Brojni su joj u komentarima zahvaljivali na motivaciji da i sami krenu s promjenama.

- Trebam tvoje tajne!! Imam mali ‘balončić’ i moram ga se riješiti - napisala je jedna osoba.

ISPOVIJESTI ŽENA Što se dogodi kada prestanete uzimati lijekove za mršavljenje: 'Želja za hranom se brzo vraća'
Što se dogodi kada prestanete uzimati lijekove za mršavljenje: 'Želja za hranom se brzo vraća'

- Znači, mogu se riješiti opuštenog trbuha - dodala je druga.

- Wow! Nevjerojatno! Kakva inspiracija - dodao je četvrti.

Netko je zaključio: 'E, ovo se zove prava transformacija', piše The Sun.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!
JESTE LI MEĐU NJIMA?

Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!

Godine su za njih samo broj! Neki horoskopski znakovi poznati su po svojoj posebnoj energiji, vedrom duhu i mladolikom izgledu koji zadržavaju puno dulje od drugih
Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?
LJESTVICA STRASTI

Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?

I dok se jedni mogu pohvaliti iznimnim umijećem u krevetu, drugima taj aspekt života nije jača strana. Donosimo rang listu znakova horoskopa poredanih od najmanje dobrog do najboljeg u seksu
Dar od svemira: Ovo je čarobna snaga svakog znaka Zodijaka
ASTROLOŠKA MOĆ

Dar od svemira: Ovo je čarobna snaga svakog znaka Zodijaka

Svaki horoskopski znak nosi u sebi jedinstvenu čaroliju – onu koju ne možete naučiti, nego je jednostavno imate. To nije moć kojom dominirate drugima, već dar koji tiho djeluje iznutra: kroz riječi, dodire, prisutnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026