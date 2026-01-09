Može se! Evo kako sam uspjela izravnati trbuh bez Mounjara

Mnogi od nas donijeli su novogodišnju odluku da smršave i žive zdravije nakon blagdanskog prejedanja. I iako se stvaranje zdravog načina života može činiti zastrašujućim, jedna je žena pokazala svoju nevjerojatnu transformaciju koja dokazuje da se trud itekako isplati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Jesu li pretjerali? Slavni su zbog poznatog lijeka toliko mršavi da neke jedva prepoznajemo... | Video: 24sata Video

Jess Firth iz Ujedinjenog Kraljevstva otkrila je da je u samo deset mjeseci izgubila oko 28 kilograma - i to bez korištenja injekcija za mršavljenje.

U videu je ova majka pokazala kako je njezino tijelo izgledalo prije. Iako je i tada izgledala lijepo, sama je istaknula da ima nešto viška kilograma, uhvativši se za trbuh.

Danas, međutim, potpuno je transformirala svoje tijelo i ponosno pokazala rezultate. U sljedećem kadru obukla je stare traperice koje su joj sada toliko velike da ih je morala pridržavati rukama.

Ne samo da je djelovala znatno samopouzdanije, već se riješila 'apron belly' što je opušteni donji dio trbuha, te ga zamijenila čvrstim, isklesanim trbušnjacima.

No, umjesto ekstremnih treninga ili lijekova za mršavljenje poput Mounjara, odlučila se za jednostavan pristup.

U komentarima je detaljno objasnila kako je smršavjela i učvrstila tijelo. Kaže da je krenula s kalorijskim deficitom, što joj je pomoglo u gubitku masnog tkiva. Uz smanjen unos kalorija, počela je i redovito vježbati. Preporučila je započeti s 10.000 koraka dnevno te se fokusirati na vježbe za trbuh.

- Kalorijski deficit za gubitak masnoće i vježbe za trbuh kako bi se izgradili mišići - dodala je Jess.

Kako joj je kondicija rasla, uvela je trčanje tri puta tjedno te tri treninga u teretani.

Mnogi su je pitali je li imala carski rez i kako se riješila opuštenog donjeg dijela trbuha. Na to je odgovorila: 'Jesam. Moj trbuh nije 100 posto nestao, ali kalorijski deficit uklonio je višak masnoće koji je bio prisutan.'

Video je brzo postao viralan na njezinu TikTok profilu @jessfirth8, skupivši više od 1,8 milijuna pregleda i 113 tisuća lajkova.

Brojni su joj u komentarima zahvaljivali na motivaciji da i sami krenu s promjenama.

- Trebam tvoje tajne!! Imam mali ‘balončić’ i moram ga se riješiti - napisala je jedna osoba.

- Znači, mogu se riješiti opuštenog trbuha - dodala je druga.

- Wow! Nevjerojatno! Kakva inspiracija - dodao je četvrti.

Netko je zaključio: 'E, ovo se zove prava transformacija', piše The Sun.