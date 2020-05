Možete li vjerovati da ima 48 godina? Tvrdi da je recept lak

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ima 80 godina, a izgleda kao da ima 50, zbog ove tri stvati

Dok Velika Britanija ulazi u šesti tjedan lock downa, poduzetnica Michelle Mone (48) tvrdi kako je karantena odlično utjecala na njezinu kondiciju i figuru. Osnivačica tvrtke Ultimo, koja proizvodi donje rublje, barunica Mone (48) trenutno je u izolaciji sa svojim zaručnikom, milijarderom Dougom Barrowmanom, u njihovom domu na otoku Man, a tijekom karantene život je organizirala tako da svakodnevno odradi tri sesije vježbanja.

To uključuje 90 minuta vježbanja u teretani. Dan započinje posjetom teretani na imanju, gdje započinje vježbanje zagrijavanjem, prije nego što krene vježbati određene vježbe za svaki dio tijela. Izvodi po nekoliko serija vježbi, s 10 do 15 ponavljanja, a ponekad to podigne i na 25 ponavljanja. Na kraju treninga završava s vježbama visokog intenziteta, kako bi potaknula srce da radi efikasnije.

I prije karantene osjećala se spremno za šetnju do oltara, za vjenčanje koje je bilo najavljeno za 2. svibnja, jer je vježbajući izgubila oko 5 kilograma. Vjenčanje je sada odgođeno, no Michelle se ne nervira, jer joj to daje još više vremena da se dovede u savršenu formu, prenosi Daily Mail.

- Primjećujem kako se moje tijelo i dalje transformira. Neki kažu da je dovoljno vježbati tri puta tjedno, ali ja pokušavam učvrstiti neke dijelove tijela na kojima posebno radim, pa želim vježbati više. Prvi put u životu izgledam deset godina mlađe nego što jesam, ako ne i više, no lako je otići drugim putem, postarati se za 10 godina i osjećati se jadno, letargično, umorno - kaže Michelle. Zato je izolaciju iskoristila da se usredotoči na posao i vježbanje.

Inače, Michelle dobro zna o čemu govori, jer je poznata po tome što je upornim i redovnim vježbanjem izgubila ravno 50 kilograma. Ističe da tajna nove linije nije samo u vježbanju, nego i u fokusu na zdravoj i uravnoteženoj prehrani. Zato je od početka karantene počela raditi s timom stručnjaka: trenerom, instruktorom joge, ali i kemičarem, kako bi naučila više o tome kako tijelo funkcionira.

- Lock down je ispao sasvim ok, osim što nisam vidjela prijatelje i obitelj. No, pristupila sam mu kao prilici da radim i na poslovnom projektu - kaže. Tako sada već razmišlja o novim markama donjeg rublja koju je osmislila, te o tome kako će nakon lock downa održavati liniju.

Kad se ne bavi poslom i svojim tijelom, surađuje sa zaručnikom radeći u njegovoj dobrotvornoj zakladi koja pruža pomoć ranjivim skupinama djece i mladih. Njih dvoje su do sada uložili vrijeme i novac u izgradnju 12 škola u Africi, a još su tri u izgradnji.

Inače, ni njen zaručnik nije loše raspoložen zbog odgode vjenčanja. Prebacili su ga za kolovoz, kada će, vjeruju, obitelj i prijatelji s kojima se žele družiti taj dan, moći biti prisutni. Kako su otkazali vjenčanje koje se trebalo održati ovaj vikend, umjesto toga, sa svim prijateljima i članovima obitelji naći će se preko Zoom aplikacije, da malo pročavrljaju i nazdrave jedni drugima, kaže Michelle.

