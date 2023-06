Muči vas nadutost? Tri vježbe pomažu s rješenjem problema

Maggie Abrams, fizikalna terapeutkinja za zdravlje žena te trenerica zdravlja i dobrobiti dijeli tri zlatna pravila za brzo svladavanje nadutosti. Poznato je da određena hrana može uzrokovati navedeno stanje, ali mnogi ne shvaćaju da disfunkcija mišića također može pridonijeti nadutosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Istraživanja pokazuju da pacijenti s nadutošću imaju mišiće dijafragme koji se često stežu umjesto da se opuštaju kako bi se prilagodili punjenju želuca. Osim toga, zategnuti mišići dna zdjelice mogu ometati defekaciju, uzrokujući neugodu.

Kao fizioterapeutkinja za zdjelicu i abdomen, nadutost je čest simptom koji liječi. Evo tri trika odobrena od strane stručnjakinje, a koji će pomoći doći pri nadutosti:

1. Opustite i rastegnite dijafragmu

Dijafragma se steže i skraćuje dok udišete, a zatim se opušta i pasivno izdužuje kada izdišete. Budući da je produljenje ono što vam je potrebno za punjenje želuca, trebali biste se pokušati usredotočiti na izdisaje kako biste ublažili nadutost.

Isprobajte sljedeću vježbu između obroka kada nadutost nije tako izražena: Lezite na leđa i dišite laganim ritmom. Počnite postupno produljivati izdisaje, koristeći trbušne mišiće da izbacite zrak. Radite to polako. Nakon što vam je ugodno produljiti izdisaje, počnite zadržavati dah nekoliko sekundi na kraju izdisaja, tako da dijafragma može provesti više vremena u izduženom položaju.

Foto: jacoblund

Učinite to 30 udisaja, uz normalne pauze po potrebi. Da biste napredovali u ovoj vježbi, stavite ruke sa strane prsnog koša, prema dnu. Dok izdišete, rukama lagano ispružite rebra prema bokovima. To će vam pomoći produljiti i opustiti mišiće između rebara, međurebrenih mišića.

Kako biste još više napredovali u ovoj vježbi, stavite loptu ili pjenasti valjak ispod gornjeg dijela leđa i lagano se savijte preko njih dok izdišete. Ovo posebno rasteže križ dijafragme, koji je njezina veza s kralježnicom.

2. Idite u šetnju 10-15 minuta nakon jela

Istraživanja pokazuju da je šetnja 10-15 minuta nakon jela jednako učinkovita ili učinkovitija od lijekova za smanjenje simptoma nadutosti. Hodanje također prirodno produbljuje disanje i pokreće dijafragmu. I kao bonus, pomaže u održavanju šećera u krvi pod kontrolom.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

3. Opustite i produljite mišiće dna zdjelice za bolje pražnjenje crijeva

Mišići dna zdjelice su skupina mišića u dnu zdjelice uključena u mokrenje, defekaciju i seks. Kada se opuste, izdužuju se prema podu i sfinkteri se otvaraju. Kako biste im pomogli da se opuste, možete udahnuti vrlo duboko, sve do zdjelice, tako da im pritisak daha pomogne da se izduže. Ako to učinite kad idete na nuždu, to može poboljšati pražnjenje.

Osim toga, razmislite o podizanju stopala na stolicu kada sjedite na zahodskoj školjki radi obavljanja nužde. Postavljanje tijela u položaj dubokog čučnja pomaže dodatno produžiti mišiće dna zdjelice, pospješujući pražnjenje i smanjujući nadutost.

Foto: DREAMSTIME

Osim konzumacije pravilne hrane za svoje tijelo, određene fizičke vježbe mogu pomoći u borbi protiv nadutosti. Maggie preporučuje vježbanje disanja koje naglašava izdisaje, hodanje nekoliko minuta nakon jela i opuštanje mišića dna zdjelice kako biste spriječili nadutost, donosi MBG.