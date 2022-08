Muškarci više tračaju od žena: Veće su 'babe' nego što se misli

Suprotno uvriježenom mišljenju da su žene najveće tračerice, novo istraživanje to pobija i otkriva sasvim suprotno. Muškarci su veće 'babe' od žena i uopće ne znaju čuvati tajne. Već sljedeće minute, nakon što im kažete nešto u povjerenju, ispričat će drugima, piše Daily Mail.

Istraživanje provedeno na 2000 Britanaca otkrilo je da prosječan muškarac može sačuvati tajnu za sebe otprilike 2 sata i 47 minuta, što je 40 minuta manje nego žene. Svaki deseti priznao je da je izbrbljao tuđu tajnu u narednih 10 minuta nakon što su mu se povjerili. Unatoč svemu tome, 92 posto jačeg spola za sebe kažu da su ljudi od povjerenja.

Što se tiče vrsta tajni, ispostavilo se da će muškarci najteže čuvati tajne o preljubu svog prijatelja, tuđu laž i ako kolege imaju uredsku avanturu.

Zabrinjavajuće je što će tuđe tajne otkriti barem pet različitih ljudi, uključujući svoju djevojku ili ženu, prijatelje te radne kolege.

- Ako želite da nešto ostane tajna, nemojte to reći muškarcu - zaključio je glasnogovornik tvrtke The Fifth Estate koja je provela istraživanje.

Zbog moderne komunikacije, dečki neće ni čekati da se nađu sa svojim prijateljima već će im tajnu ispričati preko Facebooka ili neke druge vrste chata.

Tajne koje neće dugo ostati takve ako ih povjerite muškarcu:

