Na Bundeku se jede grill kao u SAD-u, a slijedi chill uz TBF...

Danas u podne počeo je treći Chill&Grill, veliki festival klope, cuge i mjuze na zagrebačkom Bundeku. Odvest će vas na nezaboravno street food putovanje u kojemu možete okusiti interkontinentalne kuhinje i probati jela koja se na žaru peku u Aziji, Africi, Americi i Europi. Chill&Grill 3.0 NEW EXPERIENCE trajat će sve do 3. svibnja, punih sedam dana, svaki dan od 12 do 24 sata.

U večernjim satima Bundek se pretvara u veliku pozornicu s pravim glazbenim spektaklima. Večeras će atmosferu dodatno užariti TBF. Besplatan koncert je najavljen za 21 sat. Od 17.15 će vas zabavljati DJ Fiddly Digits, a od 19.30 novi hrvatski bend Mel Camino.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Raspored održavanja koncerata pratite na Facebooku i službenoj stranici www.chillgrill.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

Danas su na meniju jela Sjeverne Amerike, a možete isprobati specijalitete iz čak 13 restorana, među kojima je i naš New Experience restoran sa sjevernoameričkim specijalitetima, poput New York hot doga s prženim lukom te pulled pork sendviča. Kad ožednite, tu su osvježavajuća pića, hladna piva i maštoviti kokteli.

Festival je otvoren slasnim mesnim okruglicama u Zvijezdinom "Servisu za sendviče". Pripremale su ih food blogerice Ena Kokanović s bloga Foodgasm by Ena i Željka Sivar s bloga Sweety and spicy.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Tajna dobrog sendviča je u mesu – mora biti juneće. 'Meatball' sendvič inspiriran je serijom Prijatelja jer Joey Tribbiani voli sendviče, a ja volim Joeyja – rekla nam je Ena.

- Mesne okruglice radimo od čiste mljevene junetine začinjene solju, paprom i s malo luka. Meso je važno dobro umijesiti. Pokušajte napraviti kuglicu - ako vam se ne raspada onda je dobro, ako se raspada onda mijesite još. Meso je kao tijesto. Okruglice se peku na grillu sa svake strane, da budu 'medium rare' oko 7-8 minuta. Meso mora biti sočno, a da ga ne prepečete – savjetovale su blogerice.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL



Mesne okruglice posluže se u zapečenom bagetu premazanom Zvijezda chilli majonezom, s mozzarellom i šalšom.

- Mesne okruglice daju sendviču štih Sjeverne Amerike, kao i sir - što je više sira, to je više Sjeverna Amerika – zaključile su.

Cooking show održao je i chef Marko Palfi koji je pripremao dimljeni juneći brisket, koji je u Teksasu najpoznatije jelo s roštilja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Juneći brisket naručite kod mesara i podijelite ga na pola da bude manji. Stavite ga u otopinu vode i soli. Na količinu vode koja je potrebna da se prekrije meso treba staviti pet posto soli i dva i pol posto šećera. Treba tako stajati 48 sati - kaže Palfi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- 'Podimite' malo brisket na roštilju i onda ga stavite u pećnicu na 100°C da se polako peče osam sati. Nakon toga ga ohladite i režite na ploške otprilike pola cm debljine – rekao je chef i dodao da se super brisket super slaže s BBQ umakom. Možete napraviti domaći ili kupiti gotovi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Meso se premaže i zapeče na roštilju da se karamelizira i da se barbecue zapeče. Servira se sa kremastom salatom od kuhanog krumpira, hrena i svježeg proljetnog bilja – rekao je Palfi.

Gloria Berger pripremila je prvi hrvatski influencerski burger s pljeskavicom, zelenom salatom, prženim lukom, šampinjonima, ajvarom i hambi umakom.

Organizatori festivala su 24sata i gastro.hr

Foto: Ivan Rebic/PIXSELL

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani. Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali. Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad.Za čiste i blistave roštilje Chill&Grilla zaslužan je Permetal.