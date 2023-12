Nada Nemčić (65) je pobijedila gravitaciju: Sin mi je rekao da sam odbojna, a sada sam Miss!

'Mama, izgledaš gadljivo', bile su riječi mog starijeg sina dok sam se spremala za plažu koje su me duboko potresle i pokrenule, stoga sam mu zahvalna što je bio tako grub prema meni - govori nam Nada Nemčić, bodybuilderica koja se nedavno na natjecanju u Sloveniji okrunila titulom Miss Fitness Universe +60.

Šibenčanka Nada (65) u teretanu je krenula u 57. godini života. Kaže kako joj problem nisu bili kilogrami.

- To gadljivo o čemu je pričao moj sin nisu bili kilogrami niti težina, već mlohavost, opušteno, odnosno gravitacija. Cijeli sam život radila kao tajnica, vodila sam sjedilački način života, brza i nezdrava prehrana uzela je maha. Mlohavost i celulit su izgledali užasno - prisjeća se Nada.

- Zahvalna sam sinu što je bio tako izravan i okrutan, jer da je bio malo finiji ja bih ga ignorirala, tješila bi se da ne izgledam baš tako loše pa vjerojatno ne bi došla u teretanu - iskreno govori Nada. Budući da je počela trenirati tek u 57. godini života, trebalo joj je mnogo više vremena dok je vidjela prve rezultate truda.

- Za neke stvari kojima inače treba, primjerice, pola godine da se vide rezultati, meni je trebala godina. Zbog načina života, prvo sam trebala pobijediti gravitaciju, odnosno podignuti sve što je palo. Zatim sam sve to trebala učvrstiti i onda na kraju oblikovati. Mladi ljudi sebe trebaju samo oblikovati, odnosno doraditi. A ja sam morala proći sve tri faze, puno dulji put, ali se može. Ja sam sad prezadovoljna sa sobom, a zadovoljni su i moji doktori sa zdravljem - ponosno nam govori. U teretani je 3-4 puta tjedno po 90 minuta.

- Zacrtam sebi tri treninga tjedno, ali na kraju najčešće odradim četiri jer su mi tri malo. Treniranje mi je ušlo pod kožu, teretana je moje sretno mjesto i tu sam se našla, lijepo mi je, uživam doći i raditi, a kada radite nešto što volite, onda su i rezultati tu - sretna je.

Kada je u pripremama za natjecanje, Nada trenira svaki dan više puta dnevno.

S trenerom do pobjede

- Ivica Vukšić je moj trener od početka, mi smo sad i kolege i prijatelji, to je čovjek koji mi je od početka jako puno pomogao i kojem mogu zahvaliti za sve što sada radim i što sam postigla. Njega slijepo slušam. Uputio me u pravilno izvođenje vježbi, težine, pazi da se ne povrijedim, ipak sam u godinama. Motivira me, gura i podupire. Zaista je to čovjek koji puno zna i koji rado pomaže - puna je riječi hvale Nada za svog trenera. Ipak, najveća podrška joj je obitelj, sinovi, nevjeste, unuk i mama, koja je teško bolesna.

- Oni se motiviraju. Da nisam ovako fizički spremna, definitivno se ne bi mogla dobro brinuti o mami koja je vrlo teško pokretna. Ne bih mogla raditi sve što sada radim s njom, poput dizanja i kupanja. Ne bih joj mogla priuštiti njegu koja joj je potrebna - govori Nada. Tu su naravno i prijatelji i poznanici koji je podržavaju.

- Neki mi se čak i dive. Naravno da su tu uvijek prisutni i hejteri koji pljuju po meni, ali oni su su osobe koje mi potajno zavide jer zbog lijenosti ne žele izaći iz svoje komfor zone i pokrenuti se - tumači nam Nada, koja je uz stil života promijenila i način prehrane.

- Naravno da neću kad su neke posebne prigode i blagdani sebi uskratiti neku hranu, neću se izdvajati. Ali promijenila sam prehranu tako da mi odgovara: više jedem proteina, složene ugljikohidrate koje dobijem iz žitarica, ne konzumiram šećer i našla sam se u tome. Kada mi ljudi kažu "jadna si ti, odričeš se svega", nikad se nisam složila s tim jer se ja ničega ne odričem - govori Nada. Tim ljudima kaže da se oni zapravo odriču zdravog način života i ljepšeg izgleda.

Novi stil života

- Dobivate na težini, teže se krećete, ne možete obući što hoćete… Eto, tko se onda zapravo odriče. Ja bih mogla njih žaliti i reći jadni vi što radite - karikira Nada. Ipak, prisjeća se vremena kada je i sama imala višak kilograma, dok je bila mlada djevojka.

- Kao cura sam zaista bila pretila, imala sam oko 25 kg više nego sada. A ovi trenutni kilogrami su potpuno drugačiji. Netko bi rekao da za moju visinu imam i previše kilograma, ali tu nema masnoće, već mišić - pokazuje nam Nada. Iza nje, na zidu teretane, ponosno stoji slika s natjecanja, na kojima Nada redovito osvaja glavne nagrade.

- Prvo moje natjecanje je bilo 2018. godine u Mostaru gdje sam osvojila prvo mjesto Miss fitness Balkana u kategoriji +60. Iduće, 2019. godine smo bili u Torontu u Italiji i tamo sam osvojila Miss Europe i Miss Fitness Universe 60+ - ponosna je Nada. Onda je zbog korone i nekih životnih okolnosti uslijedila pauza.

- Ove godine sam u Sloveniji osvojila Miss fitness svijeta 60+ u IBFF Federaciji, to je bilo prije dva mjeseca, 21. listopada. Vrlo sam zadovoljna - iskrena je Nada.

- Ljudi me pitaju jesam li gotova s natjecanjima, ali nisam sigurna baš da ću stati. Moja mama uredno na vidno mjesto slaže moje pehare. To je dokaz uspjeha, truda, rada i discipline, jer se u vježbanju treba biti kontinuiran. Nakon ovog posljednjeg natjecanja sam odlučila da neću mjesec dana uči u teretanu, da odmorim to svega. A izdržala sam tri dana - veselo se prisjeća. I dalje ima svoj cilj kojemu teži.

- Imam neku viziju sebe kako bih željela izgledati kroz godinu ili dvije i nastojim tu viziju ostvariti. Naravno uzevši u obzir koliko će mi zdravlje, godine i ostale životne okolnosti to dopustiti. Važno je imati viziju i cilj, ali treba poštovani svoje granice i mogućnosti - naglašava te nastavlja priču iz svoje mladosti.

Važno je imati motivaciju

- Kad sam kao mlada bila dosta debela, kupila sam hlače četiri broja manje. Te skupe hlače su mi bile motivator da radim na sebi i uđem u njih, što sam na kraju i postigla. Isto me tako sada ta vizija mene motivira da vidim koliko mogu i koliko će mi godine dozvoliti da dođem do cilja - iskrena je Nada. Za sada srećom nije imala problema s ozljedama.

- U ovim godinama žene su podložne osteoporozi, nemamo više gustoću kostiju koju smo imale prije. I baš zato trebamo vježbati da se kroz vježbe snage i jačanje mišićne muskulature utječe i na gustoću kostiju pa nema padova i prijeloma. Vrlo su dobre i vježbe s opterećenjima - govori Nada.

- Kad ste u nekim godinama dolazi do propadanja mišića, gubi se snaga i mišićna masa, lakše dolazi do ozljeda i padova. Baš zato se treba baviti sportom, pogotovo u ovim godinama. Jačate mišiće i tijelo, a zdravije tijelo znači i kvalitetniji način života. To su sve benefiti koje daje teretana - ističe te dodaje kako ne zna za druge žene njenih godina koje su tako utrenirane.

- Žalosno mi je da žene već nakon 50. godine smatraju da je život završen, da su one ispunile neke svoje zadaće i da im sada slijedi samo odmaranje i kavice. A tek tada treba trenirati, raditi na sebi i uživati u onome što radimo za dobrobit svog zdravlja, kvalitetnijeg načina života i izgleda - apelira Nada. Kaže kako je vrlo važno podjednako raditi na svim mišićima, a ne se bazirati samo na određene vježbe.

- Svaka skupina mišića je jednako važno, ne može se izdvojiti samo jedan mišić i na njemu raditi. Žene najčešće rade vježbe za donji dio tijela: kvadricepsi, listovi i gluteusi, ali preporučujem paralelno raditi i gornji dio, odnosno ruke, prsa i leđa. Bodybuilding je sport izgradnje i mišićne mase i simetrije tijela. Ako se zanemari neki dio tijela, doći će do nesklada u izgledu - govori Nada. Tako ona bez problema u čučnju diže i po 80 kilograma opterećenja.

- Nisam nikad previše gledala koju težinu mogu dići, iako se nekad znam testirati. Ponekad na hack spravi radim čučanj sa 160 kg, ali nema potrebe za velikim težinama. Slobodni čučanj radim s 80 kg. Ipak na mojih 50 i nešto kg, tih 80 kg nije malo, ali to je samo onda kad radim na masi. Inače mi više odgovaraju manje težine s više ponavljanja, što je i zdravije - ističe.

Živi punim plućima

Iako je umirovljenica, Nada vodi vrlo ispunjen život.

- Meni je dan kratak. Ne razumijem kad netko kaže da mu je dosadno, meni nikad nije dosadno, uvijek sam u nekom poslu i obavezama, uvijek sebi nađem neku razonodu. Ta 24 sata dnevno malo su mi za sve ono što želim obaviti u danu - govori nam Nada. A sličan način života ima i njen trener Ivica Vukšić, koji s Nadom trenira od njenog početka.

- Nadu sam upoznao prije 8 godina kada je došla trenirati u moju teretanu. Vidio sam da joj dobro ide pa sam je pitao želi li se natjecati. Njoj je to bilo smiješno i čudno jer nikad prije nije bila u sportu na takav način, ali je odlučila pokušati - prisjeća se trener Ivica.

- Tako smo krenuli raditi još više, a ove godine je doživjela renesansu i osvojila svjetsku titulu u kategoriji 60+ godina. Nada je top, mogu to slobodno reći. Godine idu, ali se i dalje držimo vrha, u kondiciji smo - ponosan je ovaj isklesani 57-godišnjak.

- Svaki dan smo sve stariji i stariji, ali dok ima žara i snage, održat ćemo se, koliko zdravlje dozvoli. I meni dobro dođe da imam partnera u treningu, pa se međusobno guramo - priča Ivica te dodaje kako je ponekad drugim korisnicima teretane čudno vidjeti kako starije osobe treniraju.

- Oni koji ne poznaju Nadu, često se iznenade kada je ugledaju tu, kad vide kako trenira i koje kilaže diže, a koliko godina ima. Pa se čak i posrame jer je često bolja, jača i spremnija od njih - zaključio je Ivica.