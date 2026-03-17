Najveća potpora: Farmer posadio tisuće cvjetova kako bi razveselio svoju slijepu suprugu

Kako prenosi Daily Mail, farmer je zasadio tisuće ružičastih cvjetova kako bi razveselio svoju suprugu koja je iznenada oslijepila. Njegova gesta je potaknuta željom da joj vrati osmijeh i poveže je s ljudima

Admiral

Toshiyuki Kuroki i njegova supruga Yasuko vjenčali su se 1956. godine i zajedno vodili malu farmu mliječnih proizvoda, sanjajući kako će jednog dana putovati svojom zemljom.

No njihov se život naglo promijenio kada je Yasuko počela gubiti vid. U samo tjedan dana potpuno je oslijepila zbog komplikacija povezanih s dijabetesom. Teška dijagnoza ostavila je dubok trag — povukla se u sebe i sve rjeđe izlazila iz kuće, boreći se s depresijom.

Toshiyuki je, kako prenose strani mediji, bespomoćno promatrao kako se njegova supruga udaljava od svijeta. Prekretnica se dogodila kada je primijetio prolaznike kako zastaju kraj njihova vrta, diveći se ružičastim cvjetovima shibazakura koji su ondje rasli.

VRIJEDI ISPROBATI Nova večernja navika smanjuje anksioznost u samo 10 minuta
Nova večernja navika smanjuje anksioznost u samo 10 minuta

Upravo tada dobio je ideju: ako zasadi još više cvijeća, vrt bi mogao privući veći broj posjetitelja — a time i donijeti više života i društva u svakodnevicu njegove supruge.

Odlučio je posvetiti godine sadnji tisuća cvjetova, pretvarajući njihovo imanje u prepoznatljiv krajolik ružičastih nijansi. Posjetitelji su počeli dolaziti u sve većem broju, a vrt je s vremenom postao mjesto susreta i tihe podrške.

Iako Yasuko nije mogla vidjeti cvijeće, mogla je uživati u njegovu mirisu i prisutnosti ljudi koji su dolazili. Upravo taj jednostavan, ali snažan čin pokazao je kako pažnja i upornost mogu promijeniti svakodnevicu — čak i u najtežim okolnostima.

KOLIKO IH VI ČUVATE? Prosječna osoba čuva 9 mračnih tajni - evo kojih pet su najčešće
Prosječna osoba čuva 9 mračnih tajni - evo kojih pet su najčešće

Ova priča danas se često navodi kao primjer nesebične ljubavi i snage malih, ali promišljenih gesta koje mogu imati dubok utjecaj na život.

PREPOZNAJETE LI SE? Je li vas stres doveo do ruba? Ključni znakovi da ćete 'puknuti'
Je li vas stres doveo do ruba? Ključni znakovi da ćete 'puknuti'

U Engleskoj se širi smrtonosna bolest. Umrlo dvoje mladih. Evo koji su simptomi meningitisa
KLJUČNO JE HITNO REAGIRATI

U Engleskoj se širi smrtonosna bolest. Umrlo dvoje mladih. Evo koji su simptomi meningitisa

Zbog brze progresije i mogućih fatalnih posljedica, sumnja na bakterijski meningitis zahtijeva hitnu hospitalizaciju. Liječenje mora započeti odmah, često i prije nego što laboratorijski nalazi potvrde dijagnozu
FOTO Poduzetna Albanka Krissy vodi fitness carstvo: 'Sve sam sama stvorila ni iz čega!'
INSPIRACIJA ZA MNOGE

FOTO Poduzetna Albanka Krissy vodi fitness carstvo: 'Sve sam sama stvorila ni iz čega!'

Krissy Cela je inspirativna poduzetnica i influencerica koja je svojim radom i predanošću postala simbol uspjeha i otpornosti. Rođena u Albaniji, Krissy je sa samo pet godina emigrirala u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom obitelji, bez novca i poznanstava
Dnevni horoskop za utorak 17. ožujka: Škorpion traži izazove, Jarcu kuca ljubav na vrata...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za utorak 17. ožujka: Škorpion traži izazove, Jarcu kuca ljubav na vrata...

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 17. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

