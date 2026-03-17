Najveća potpora: Farmer posadio tisuće cvjetova kako bi razveselio svoju slijepu suprugu

Toshiyuki Kuroki i njegova supruga Yasuko vjenčali su se 1956. godine i zajedno vodili malu farmu mliječnih proizvoda, sanjajući kako će jednog dana putovati svojom zemljom.

No njihov se život naglo promijenio kada je Yasuko počela gubiti vid. U samo tjedan dana potpuno je oslijepila zbog komplikacija povezanih s dijabetesom. Teška dijagnoza ostavila je dubok trag — povukla se u sebe i sve rjeđe izlazila iz kuće, boreći se s depresijom.

Toshiyuki je, kako prenose strani mediji, bespomoćno promatrao kako se njegova supruga udaljava od svijeta. Prekretnica se dogodila kada je primijetio prolaznike kako zastaju kraj njihova vrta, diveći se ružičastim cvjetovima shibazakura koji su ondje rasli.

Upravo tada dobio je ideju: ako zasadi još više cvijeća, vrt bi mogao privući veći broj posjetitelja — a time i donijeti više života i društva u svakodnevicu njegove supruge.

Odlučio je posvetiti godine sadnji tisuća cvjetova, pretvarajući njihovo imanje u prepoznatljiv krajolik ružičastih nijansi. Posjetitelji su počeli dolaziti u sve većem broju, a vrt je s vremenom postao mjesto susreta i tihe podrške.

Iako Yasuko nije mogla vidjeti cvijeće, mogla je uživati u njegovu mirisu i prisutnosti ljudi koji su dolazili. Upravo taj jednostavan, ali snažan čin pokazao je kako pažnja i upornost mogu promijeniti svakodnevicu — čak i u najtežim okolnostima.

Ova priča danas se često navodi kao primjer nesebične ljubavi i snage malih, ali promišljenih gesta koje mogu imati dubok utjecaj na život.