Nakon dijete: Kako opet uživati u čokoladi bez da se udebljamo

Postepeno povećavanje broja kalorija

Bitno je da ne posegnete za čokoladom čim ste završili s dijetom, a ako to i učinite, nemojte pretjerati i pojesti baš cijelu. Potrebno je naime polako povećavati unos kalorija do normalnog unosa, odnosno oko 100 do 200 kalorija na tjedan.

Ako ste do sada unosili 1000 kalorija dnevno, bit će vam potrebno najmanje pet tjedana da dođete do dnevnog unosa od 2000 kalorija.

Vježbanje

Foto: Dreamstime

Zbog povratka na uobičajeni režim prehrane mogli biste imati probavne smetnje pa treba jesti namirnice bogate vlaknima, a dobro je i početi vježbati nakon što završite s dijetom.

Ako počnete više jesti, što vjerojatno hoćete nakon dijete na kojoj ste smanjili obroke, a ne budete se kretali kao tijekom dijete, brzo ćete vratiti teško izgubljene kilograme. Brzo hodanje i bicikl su dobre opcije, i uz njih vam nekoliko kockica čokolade neće stvoriti probleme.

Bez grickalica

Ipak, kad osjetite pravu glad, nemojte posezati za grickalicama, jer ćete tako brzo vratiti višak kilograma; umjesto sladoleda, na primjer, uzmite smrznuti jogurt s bananom.

Proteini

Foto: Dreamstime

Svaki obrok bi trebao sadržavati određeni broj proteina, jer smanjuju apetit zbog čega ćete se dulje osjećati siti. Pri svakom obroku pokušajte uzeti najmanje 20 grama proteina, a birajte one s manje masnoća, poput ribe. peradi i mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti.