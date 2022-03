Namirnice koje ljudi najčešće imaju u smočnici, a rok trajanja im je istekao - provjerite svoju

Mnoge stvari koje pohranjujemo u smočnici mogu trajati dugo, ponekad i godinama, no samo to ne znači da je sve ispravno za konzumaciju. Zato prije svega dobro razmislite o tome koje vrste hrane nipošto ne bi trebale završiti u smočnici, jer nije primjereno da stoje dugo, te napravite reviziju onoga što je sada unutra, kako biste bili sigurni u to da je hrana još dobra za korištenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo koje sve namirnice možete zamrznuti

Evo savjeta vezano uz neke namirnice koje najčešće pohranjujemo u smočnici:

Prašak za pecivo

Za njega vrijede slična pravila kao i za začine: S vremenom će izgubiti moć dizanja tijesta, pa vam ne koristi. Evo jednostavnog testa da vidite je li još uvijek aktivan: Pomiješajte sodu bikarbonu s octom i praškom za pecivo te vrućom vodom. Ako se zapjene i puste mjehuriće, znači da su sastojci još dovoljno svježi za pečenje.

Graham krekeri

Otvorenu vrećicu keksa uvijek pohranite u kutiju ili staklenku koja se može hermetički zatvoriti kako biste spriječili prodiranje vlage u kekse. Međutim i kutija koja još nije otvorena može postati ustajala. U prosjeku, mogu stajati neotvoreni do devet mjeseci.

Orašasti plodovi i sjemenke

Orasi ili bademi bez ljuske traju nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci i nastojte ih pojesti u tom roku. Obično imaju veliku količinu prirodnih ulja u sebi i ako traju predugo, to ulje užegne. Znak da se to dogodilo prvenstveno je miris, a onda i izgled: izgledat će potamnjelo, s masnim slojem na površini. Orašaste plodove dobro je čuvati u vrećici za zamrzavanje i staviti u hladnjak, gdje mogu stajati do godinu dana.

Žitarice

Otvorena kutija žitarica ustajat će se nakon tri mjeseca, ali zatvorene mogu trajati do godinu dana. No, to može varirati, posebno ako žitarice sadrže orašaste plodove. Neće bitno štetiti zdravlju, no imat će neugodan okus.

Bomboni

Ako postoje problemi sa slatkišima, to je obično problem s kvalitetom, a ne s rokom valjanosti, kažu stručnjaci. Općenito, slatkiši se vrlo teško pokvare zbog niskog udjela vlage, ali to ovisi o kvaliteti.

Pivo

Čuvanje piva na sobnoj temperaturi nije nužno loše za vaše pivo, ali se može brže pokvariti. Nakon otprilike četiri mjeseca, toplina, svjetlost i zrak mogu prodrijeti kroz čepove boca i dovesti do toga da se razvije neugodan okus. Zato ga je najbolje skladištiti u hladnjaku.

Čaj i kava

Čaj u vrećicama svakako trebate potrošiti u roku od godinu dana, jer će ulja u čaju ostarjeti i imat će loš okus kad ga skuhate. Isto vrijedi i za kavu. Onu mljevenu najbolje je potrošiti u roku od dva do četiri tjedna. Ljubitelji instant kave imaju malo više vremena, oko dva mjeseca.

Smeđi šećer

Otvorena vrećica smeđeg šećera dovest će do toga da se brzo osuši i stvrdne od izlaganja zraku. Mogao bi doći u to stanje u roku od četiri mjeseca u vašoj smočnici, pa ga je dobro potrošiti prije. Ubacite smeđi šećer u plastičnu vrećicu koja se može zatvoriti ili hermetički zatvorenu posudu da ostane mekana i da dulje traje.

Konzervirano povrće

Možda mislite da konzervirano povrće može trajati jako dugo, ali što duže stoji na polici kod povrća kod kojeg je u sastavu i kiselina, veća je vjerojatnost da će se povrće poprimiti metalni okus limenke. Na primjer, konzervirana roba s visokim udjelom kiseline, poput kiselih krastavaca, može trajati 12 do 18 mjeseci, ali konzervirano povrće s niskim udjelom kiseline i do pet godina.

Maslinovo ulje

Svjetlost i toplina nisu prijatelji maslinovog ulja. Nećete imati zdravstvenih problema ako konzumirate ono kojem je istekao rok, ali otvorena boca zadobit će neugodan okus već nakon šest mjeseci. Ako maslinovo ulje ne koristite često, kupite malu bočicu kako biste ga mogli potrošiti prije nego se okus pokvari.

Brašno od cjelovitog zrna

Većina ljudi brašno pohranjuje u smočnici, ali zapravo biste ga trebali čuvati u hladnjaku ili zamrzivaču kako bi duže ostalo svježe. Brašno od cjelovitog zrna izdrži do osam mjeseci u hladnjaku i do godinu dana u zamrzivaču. Inače se može dogoditi da užegne i prije. Opet, to neće utjecati na to da vam konzumacija naruši zdravlje, no okusi neće biti isti.

Krumpir

Traju do dva tjedna u hladnjaku i dva mjeseca u smočnici. Znat ćete da im je vrijeme isteklo kad počnu rasti klice i razvijati meke crne mrlje na koži.

Smeđa riža

Ne traje ni približno dugo kao bijela riža, jer sadrži ulja. Kako ulje može užeći od stajanja, rok trajanja smeđe riže je oko šest mjeseci. No, u zamrzivaču ju možete čuvati do godine dana.

Češnjak

Najbolje ga je čuvati u tamnoj, hladnoj smočnici, u mrežastim vrećicama, gdje se može očuvati tri do šest mjeseci. Ako ga čuvate predugo, počet će se sušiti ili klijati. Niti jedno nije štetno za zdravlje, no pokazuje da češnjak više nije vrhunske kvalitete, donosi Reader's Digest.

Quinoa

Rok trajanja cjelovitih žitarica, kao što je quinoa, ili zob, uvelike ovisi o njihovom sadržaju masti. Toplina, zrak i vlaga tri su najveća neprijatelja cjelovitih žitarica, jer mogu negativno utjecati na hlapljenje ulja, što može dovesti do toga da žitarice užegnu ako predugo stoje. Zrno bi uvijek trebalo imati slatkasti miris ili uopće ne treba imati aromu. Ako se pojavi miris plijesni, ili užegloga ulja, svakako ih bacite.

Kurkuma

Omiljeni začini, poput kurkume, paprike i muškatnog oraščića općenito gube svoju snagu nakon otprilike dvije do tri godine. Konzumiranje starih začina nije štetno za zdravlje, ali neće dodati okus obroku, niti imati učinak na probavu i zdravlje koji inače često imaju. Ponjušite začin na brzinu, ako se miris izgubio, to znači da ga je bolje baciti.