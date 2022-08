'Napustila sam muža iz snova, kuću i karijeru. Shvatila sam da sam lezbijka i sada sam sretna'

Imala sam muža iz snova, kuću, psa i karijeru, ali počela sam shvaćati da nešto nije u redu, kaže tridesetsedmogodišnja poslovna trenerica Lauren Burgess, te dodaje kako je isprva mislila da je sve to zbog stresa. Bila je zadovoljna svojim životom, sve dok u travnju 2018. nije počela osjećati tjeskobu i suočavati se s kroničnom koprivnjačom (osipima na koži), što ju je navelo da potraži terapiju. Tek kad je počela posjećivati psihologa i počela razmatrati svoju seksualnost, shvatila je da je lezbijka, piše The New York Post.

- Vidjela sam ljude na društvenim mrežama kako otvoreno govore o svojoj seksualnosti i nešto me počelo škakljati – kaže. Nekoliko tjedana putovala je kombijem po zemlji i tad je jednostavno shvatila da je lezbijka. U međuvremenu je ostavila supruga Matta, kuću i karijeru.

Kaže kako je još na fakultetu eksperimentirala sa ženama, no tad joj se to činilo samo dio zabave i ništa ozbiljno, sve dok se 2020. godine nije dogodila pandemija Covid-19 i ona pala u depresiju.

- Jedva sam mogla ustati iz kreveta. Moj bivši suprug Matt i ja počeli smo s bračnom terapijom i razgovarali smo o putovanju, ali on se odjednom predomislio i rekao mi da to nije ono što želi.

Ona je svejedno odlučila otputovati, kupila je kombi, krenula i nakon nekoliko tjedana 'sve je počelo imati smisla'. Došla je kući i s Mattom porazgovarala o razvodu.

- Bilo mi je teško reći mu to, osjećala sam se sebično, no on mi je pružio podršku. Sada živim svoj život iz snova putujući svijetom – priča, nakon što se u veljači 2021. razvela od supruga, spakirala svoje stvari i svog goldendoodlea Tedija, te otputovala.

Potom je na neko vrijeme psića ostavila s Mattom i otputovala u Europu, obišavši nekoliko prekrasnih europskih gradova, kaže.



Laureen ističe kako je nekada mislila da ima život kakav želi, no tek sad je postala svjesna da to nije bilo tako.

