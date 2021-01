Tuga je prirodan, važan i ljudski odgovor na gubitak. Osjećaj tuge je emocionalni podsjetnik da se naš svijet promijenio na mikrorazini i makrorazini, piše MindBodyGreen.

To nas može inspirirati da se prilagodimo. Mi ljudi naslijedili smo nevjerojatnu otpornost i uspijemo stati na noge nakon svake strahote koju možemo zamisliti. No to nije lagano.

Dodatno, kod mnogih gubitaka koje smo iskusili u ovom trenutku nedostaje osjećaj jasnoće i zaključenja. Zbog toga je teže napredovati u budućnosti, a kamoli premostiti osjećaj tuge.

Na ulasku u novu godinu vrijeme je da iskoristimo strategije koje će nam pomoći da se riješimo tuge.

1. Prihvatite gubitak

Kako biste se na zdrav način prilagodili situaciji nakon gubitka, nužno je dopustiti si osjećaj tuge. Budite iskreni i otvoreni oko svojih osjećaja te ih sućutno prepoznajte, prihvatite i apsorbirajte.

Tek na takav način možemo se pomiriti s gubitkom i nastaviti sa životom. To ne znači da se utopite u tuzi i dopustite joj da vas obuzme kao živi pijesak, nego da se suočite s emocionalnim stanjem koje biste možda inače izbjegavali. Pišite dnevnik kako biste podijelili svoja iskustva, a pozovite i druge da razgovaraju o svojim osjećajima. Ako vam je previše teško suočiti se sa svojim emocijama samostalno, potražite pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje koji će vam olakšati.

2. Pronađite druge ventile

Mnogi normalni ispušni ventili i rituali koji su nam pomagali kod tugovanja ove godine nisu nam bili dostupni. Od ispraćaja najmilijih na tradicionalnim pogrebima do sitnih životnih zadovoljstava koje smo dijelili s prijateljima, poput odlaska u restoran ili druženja na satu joge, velikih obiteljskih ručkova. Sve je to nestalo preko noći.

Mnogi su gubici nenadoknadivi, no možete stvoriti prostor za žalovanje kako biste ponovo sagradili izgubljeno. Pronađite ispušne ventile i rituale za vaše žalovanje. To može biti virtualna grupa potpore, svakodnevna meditacija, fotografiranje za Instagram ili tjelovježba u parku sa grupom ljudi na socijalnoj distanci.



3. Krećite se

Iskustvo tuge je fizičko. Gubitak utječe i na naša tijela, iako toga možda nismo svjesni. Fizičkim kretanjem pomažete tijelu da se riješi tuge i to vam daje prostor da raščistite emocije.

Joga je odlična za ovakve stvari, no možete se bavi bilo čime što će vam ubrzati puls i ojačati rad pluća. U drevnoj kineskoj medicini čak smatraju da se tuga akumulira u plućima.

4. Nemojte biti katastrofični

Kao i s drugim teškim emocijama, tuga može okupirati vašu maštu i napuniti je raznim katastrofičnim idejama. Predviđanja o najstrašnijim budućim gubicima uključuju stresni odgovor tijela i stvaraju još snažniji osjećaj straha i tjeskobe.

Svaki put kad pomislite na moguće najgore scenarije, zapitajte se pomažu li vam takve misli ili samo stvaraju dodatnu paniku. Utišajte mozak i pronađite nešto što će vas zaokupiti i odvratiti od takvih razmišljanja. Slušajte podcast ili plešite.

5. Ne odustajte od ciljeva

Unatoč svemu, i dalje postavljajte vlastite, konkretne i ostvarive ciljeve. To će vam pomoći da se uključite u sadašnji trenutak te ostanete inspirirani i motivirani za budućnost.

6. Održavajte društvene veze

Normalno je da se odnosi i prijateljstva mijenjaju, osobito u teškim i stresnim vremenima. No pokušajte zadržati svoje veze i ne dopustite im manjak pažnje. Redovito zovite prijatelje i pronađite način da smislene veze ostanu čvrste i zdrave. Razgovarajte telefonom, prošećite parkom, pišite pisma ili si šaljite poruke.

Kad se stvari krenu vraćati u normalu, za većinu ljudi i život će se vratiti u normalne okvire. Ne zaboravite na one kojima se život ipak nepovratni promijenio i redovito provjeravajte kako su. Ako se netko koga poznajete teško bori s osjećajem tuge i gubitka, pomozite mu u pronalasku profesionalne potpore i pomoći.

Zajedno možemo prebroditi sve, pa i ovakvu godinu. Nakon toga ćemo izaći snažniji.