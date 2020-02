Ne dajte da vam tijelo 'zahrđa': Jedite zdravo, ne sjedite dugo

Živjeti pod neprestanim stresom, stalno juriti i malo misliti na sebe mnogima je postala svakidašnjica. I sve je u redu dok tijelo može izdržati taj pritisak, no da biste bili zdravi i osjećali se dobro, um, tijelo i duh trebaju biti u harmoniji.

Kad se ravnoteža poremeti, tijelo se žali: javljaju se glavobolje, bolovi u leđima, probavne smetnje, prehlade, osipi na koži..., a mogu se javiti i ozbiljne zdravstvene tegobe. Ljudsko tijelo treba promatrati i liječiti holistički. Holistički, cjelovit pristup ljudskom zdravlju jest filozofa koja uzima u obzir cjelinu, a ne samo pojedine dijelove. Ljudski organizam nije mehanizam složen od dijelova koji djeluju zasebno nego cjelina koja funkcionira prema načelu uvjetovanosti uzajamnog i skladnog suživota.

Čim zataji jedan dio, ugrožena je čitava cjelina. A da bi cjelina funkcionirala kako treba, nužno je voditi računa o tome kako živite. Baš kao što unaprijed planirate svoju financijsku sigurnost s mirovinama i policama osiguranja, možete se pobrinuti i za dugoročno zdravlje tako da se svaki dan cjelovito brinete o sebi. Za početak počnite voditi računa o onome što jedete i pijete. Hrana opskrbljuje tijelo gorivom za obavljanje svih fizičkih i mentalnih aktivnosti tijekom dana, uključujući disanje i treptanje!

Kako i kad jedete jednako je važno kao i što jedete. Neka hrana, kao što su voće i povrće, daje odlično gorivo s mnogo korisnih hranjivih tvari. Neke vrste hrane, poput previše obrađene hrane, tijelu pružaju gorivo loše kvalitete opterećeno nepoželjnim kemikalijama. Odaberite obroke i međuobroke koji su dobri za tijelo, tj. koji su proizvedeni prirodnim načinom i u kojima nema kemikalija.

Izbjegavajte hranu koja je previše obrađena, koja je predugo bila skladištena ili je bila skladištena u dodiru s metalom ili prozirnom folijom. Takve namirnice možete klasificirati kao “mrtvu” hranu koja nutricionistički može ponuditi vrlo malo. Isto tako je od presudnog značenja raznolikost, koja vam pomaže u unosu širokog spektra hranjivih tvari potrebnih vašem tijelu.

Odaberite manje obroke koje ćete uzimati češće i koji će pomoći u nadopunjavanju vašeg spremnika goriva tijekom dana. Važno je i koliko tekućine unosite. Kako bi se osigurala opskrbljenost stanica tijela vodom i energijom, potrebno je popiti dvije litre vode. Da bi tijelo funkcioniralo dobro, nužno je i biti aktivan, no važno je pronaći aktivnost koja vam najbolje odgovara. To može biti šetnja, joga, aerobik.... Važno je paziti da vježbanjem pravilno istežete mišiće i pravilno dišete.

Trebate koristiti svoje tijelo kako biste spriječili da ne “zahrđa”, ali koristite ga mudro jer previše vježbanja nije dobro. Uz vježbanje, potrebno je slobodno vrijeme provoditi kvalitetno te naći način kako odmoriti misli i tijelo. Masaža je najlakši put za postizanje opuštanja i čuvanje zdravlja.

Snažno djeluje na živčani sustav jer smiruje nervozu i smanjuje razinu štetnih (stresnih) hormona u organizmu. Njome se poboljšava krvotok, iz lojnih i znojnih žlijezda istiskuju se sekreti, smanjuju se potkožne masnoće i jastučaste nakupine, poboljšava se izmjena tvari, tj. ubrzava dotok hranjivih tvari u tkiva, pojačava oksigenacija tkiva i otjecanje limfe, zbog čega koža dobiva jači tonus, postaje elastičnija te izgleda zdravije i mladenačkije.

Masažom uklanjamo nakupine mliječne kiseline koje dovode do grčeva i bolova u mišićima. Uz to, masaža potiče i olakšava probavu te predstavlja veliku pomoć kao nadopuna, ali i jedan od načina tretiranja određenih stanja. Za zdravlje i relaksaciju nužan je i dobar san. Svakome od nas potrebno je od šest do osam sati kvalitetnog sna svake noći. Lezite u krevet prije ponoći te dan započnite rano i potpuno budni nakon okrepljujućeg i osvježavajućeg sna.

