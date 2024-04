'Ne mogu zaspati bez više od pola boce vina, što da radim?'

Moja nesanica se javila kad sam počela osjećati tjeskobu zbog toga da se neću naspavati dovoljno prije posla. Uvijek sam imala problema sa snom i uzimala sam lijekove, no često bih i dalje buljila u strop do četiri ili pet sati ujutro. Jedne noći odlučila sam popiti čašu crvenog prije spavanja i spavala sam odlično. Učinila sam to i sljedeću noć i upalilo je. No, sa je ta jedna čaša porasla a gotovo tri četvrtine boce i postaje sve gore. Kako da to zaustavim, zavapila je žena u pismu, piše The Sun.

- Pretpostavljam da se i dalje često budite noću. Dakle, vino nije dugoročno rješenje i samo će štetiti vašem tijelu. Zato predlažem da zakažete termin kod liječnika obiteljske medicine, koji vam sigurno može pomoći - odgovorila joj je savjetnica.

Za sve one koji imaju problema sa spavanjem, bilo da ne mogu zaspati do dugo u noć, ili se prerano bude, vrijedi napomenuti da su u istom listu dan prije ove priče objavili rezultate novinarskog testiranja stvari koje mogu doprinijeti boljem snu.

Među ostalim, ističu kako je kvalitetan san ključan za zdravlje i pozivaju se na istraživanja koja ukazuju na to da manje od sedam sati sna može dovesti do značajnog porasta krvnog tlaka. Istraživanja pokazuju da čak 11 posto ljudi koji spavaju manje od 5 sati imaju izrazito visok krvni tlak. Savjetnica joj je preporučila alternative:

Čepići za uši

Korisni su jer mogu pomoći blokirati hrkanje partnera ili vanjsku buku kad postane toplije i ostavljamo otvorene prozore. Potražite one koji imaju licencu da su namijenjeni smanjivanju razine buke u okolišu i daju zaštitu do 26 decibela smanjenja buke, što je otprilike prosjek kad su u pitanju takvi čepići. Ako ste u prilici, nabavite one koji dolaze uz privjesak za ključeve, što će pomoći da uvijek budu pri ruci, odnosno da ih ne izgubite lako.

Važno je da su izrađeni od fleksibilnog silikona i da nisu preveliki, posebno ako često spavate na boku. Naime, preveliki čepići mogu biti neugodni, može biti teško izdržati s njima cijelu noć.

Suplementi za bolji san

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Ako ne želite piti lijekove za spavanje, možda možete nabaviti neki od suplemenata na prirodnoj bazi koji će doprinijeti tome da bolje spavate. Neki od njih mogu biti čak i zabavni. U velikoj Britaniji, na primjer, postoje Diso Snooze trakice koje stavljate na jezik koje se otapaju tako se sastojci brzo apsorbiraju. Među sastojcima koji su poželjni je ekstrakt ploda višnje (Prunus cerasus), koji sadrži antocijan. Bolji san potaknut će i aminokiselina l-teanine, ekstrakt sjemena zapadno afričke biljke Griffonia simplicifolia te posebno ekstrakt valerijana, kamilice i matičnjaka.

Kvaliteti sna može doprinijeti i vitamin B6, koji pomaže u proizvodnji serotonina i smirivanju nemirnih nogu, što stvarno može utjecati na san.

Vježbe disanja

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Meditacija općenito, a u tom kontekstu i vježbe disanja, značajno mogu pomoći da poboljšate kvalitetu sna, jer pomažu u smirivanju stresa te opuštanju tijela i uma prije spavanja. Jednostavno: Zatvorite oči i koncentrirajte se na sporo i ravnomjerno disanje, udisanje kroz nos i izdisanje kroz usta. Možete si pomoći i nekom od aplikacija koje danas nudi svaki mobilni telefon, pri čemu su mnoge besplatne.