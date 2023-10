Ne morate baš uvijek imati sve pod kontrolom. Opustite se i osjetit ćete ovih 7 blagodati

Podignite pogled s planera, kalendara, sata, mobitela i ostalih stvari koje vam kroje život i način razmišljanja pa pogledajte ljude oko sebe, pokušajte zamisliti kamo idu, kako žive, kako se osjećaju. Uživajte u malim svakodnevnim stvarima, u zalasku i izlasku sunca, vjetru, lišću, nečijem osmjehu...

Prihvatite činjenicu da niste baš uvijek vi u pravu i opustite se, život će vam procvjetati, a odnosi s drugim ljudima bit će puno ugodniji. Neće biti smak svijeta ako kuća nije savršeno čista i pospremljena ili ukoliko kasnite negdje - događa se.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Također, nemojte misliti da baš uvijek morate biti u pravu ili da drugi ljudi griješe ako neke stvari rade na svoj način. Prije reakcije na određenu situaciju stanite i promislite - je li to vrijedno nerviranja i stresa?

Evo kakve promjene vas čekaju ako prestanete pokušavati kontrolirati sve u životu i biti savršeni:

1. Zavoljet ćete neke ljude upravo onakvima kakvi jesu

Sasvim je normalno da se s nekim ljudima ne slažete baš u svemu, svatko ima svoj stav, ono što voli, način na koji nešto radi, i to je sasvim normalno. Zaljubite se u druge zbog onoga što oni jesu, a ne radi imaginarne slike koju ste stvorili o njima i očekivanja koja imate od njih.

Također, pustite druge da se izgrađuju kako žele i idu u životu smjerom koji ih privlači te im budite potpora. To je odlična podloga za kvalitetan odnos. Naime, veza s čovjekom opsjednutim kontrolom je naporna i neugodna, i s vremenom se lako može dogoditi da svatko krene svojim putem.

2. Nećete se zamarati mišljenjem drugih i bit ćete prirodni

Pogrešno je pokušavati kontrolirati se u svakom trenutku, a sve samo kako bi se svidjeli drugima i kako bi oni o nama imali bolje mišljenje. Ljudi ionako misle o nekome ono što žele. Budite prirodni, a ljudi koji zaslužuju biti u vašem životi, i dalje će biti uz vas jer vas vole zbog onoga što jeste, a ne onoga što radite, govorite ili odijevate na sebe.

Nakon što iz faze kronične samokontrole uđete u onu opuštenu, život će vam biti puno sretniji. Vremenom ćete primijetiti i da se sve više ljudi želi družiti s vama jer ste ugodno društvo u kojem i oni mogu biti opušteni. I nikako ne zaboravite da misli drugih ljudi o vama nikad nećete moći kontrolirati pa čemu gubiti energiju na to.

Foto: Dreamstime_

3. Nećete se zamarati problemima kojih još nema

Koliko puta ste danima bili zabrinuti nečime što bi se moglo dogodite, ali i nije. Razmišljali ste o tome, bili pod stresom i panikom, a na kraju se ništa nije dogodilo. Ipak zbog svoje potrebe za kontrolom već ste proživjeli dovoljnu količinu stresa kao da je do problema zaista došlo. Pa kome to u životu treba?

Opustite se i ne kalkulirajte o onome što može biti već pričekajte. Dođe li do neke situacije u kojoj morate reagirati, napravit ćete to. I pokušajte zapamtiti da unutarnji mir ne ovisi o vanjskim uvjetima već o vama samima.

4. Naučit ćete kako život zaista funkcionira

Pokušavajući kontrolirati stvari koje je nemoguće držati pod kontrolom, automatski blokirate sami sebe od prave istine. Tada se odupirete prihvatiti činjenicu na koji način neke stvari u životu funkcioniraju umjesto da naučite nešto o tome i prihvatite to takvim kakvo je.

Ne može baš uvijek sve biti kako vi želite i što prije to prihvatite, prije ćete osjetiti olakšanje. Promatrajte kako ljudi rade neke stvari bez uplitanja, samo šutite, gledajte i prihvatite da je to tako. Dođe li vam poriv da nekoga ispravljate, preusmjerite misli na nešto drugo dok vam neuplitanje ne prijeđe u naviku, piše The Open Mind.

5. Otkrit ćete da je život pun ugodnih iznenađenja

Ako se opustite i ne kontrolirate baš sve i svakoga, doživjet ćete i ugodna iznenađenja jer ljudi oko nas mogu biti ugodno društvo ako im date priliku za to. Ne dopuštate li nekome da bude ono što je, već ono što ste zamislili, tad prostora za iznenađenja nema. Želite li doista živjeti po strogo zacrtanim pravilima, svojima ili tuđima? Mislite li da je to zabavno?

Foto: Dreamstime_

Zapamtite, život je kratak i brzo prolazi, a ako ga konstantno držite pod kontrolom propustit ćete mnoga zadovoljstva, nećete si dati šansu upoznati zanimljive ljude i posjetiti zanimljiva mjesta. I na kraju, život će doći svojem kraju, a vi ćete biti emocionalno prazni i usamljeni.

6. Oslobodit ćete svoj um od nepotrebnih briga

Pustite li uzde iz ruku osjetit ćete kao da vam je netko s leđa skinuo uteg od sto kila koji ste konstantno nosili. Bez obzira što se događa u životu, sunce će i dalje izlaziti i zalaziti. Bit će teških dana, ali bit će i prekrasnih.

U redu je brinuti o nekim stvarima, ali do određene granice jer ako ju prijeđete, život postaje jako naporan i nesretan.

7. Dobit ćete više vremena za ono što doista volite

Pustite da neke stvari idu svojim tokom, jer ćete tako imati više vremena i snage za ono što zaista volite i želite raditi, i ono što možete kontrolirati u pozitivnom smislu, na primjer baviti se nekim hobijem koji vas ispunjava zadovoljstvom.

Osjećat ćete se ispunjenije i sretnije. Svaki čovjek treba prostor da neke stvari radi kako želi i u vrijeme koje želi.