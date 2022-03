Nemojte gubiti nadu ako u nečemu niste uspjeli - iza svakog neuspjeha krije se važna životna lekcija, kao i prilika za nov početak. Stanje tuge i brige je, poput svega ostalog u životu, također prolazno. Prema Kenu Keyesu, jednom od najpopularnijih američkih autora knjiga za samopomoć, ljude najčešće čini nesretnima njihova ovisnost o vlastitim željama, očekivanjima, načinima razmišljanja i vjerovanjima o tome kako im život treba ili mora izgledati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ken Keyes, kao 25-godišnjak je obolio od dječje paralize i završio u invalidskim kolicima, ali nije dopustio da ga to učini ogorčenim. Hendikep je počeo promatrati kao dar koji mu je omogućio da shvati da je sreća dostižna čak i u najgorim okolnostima, jer čovjeka ne čini nesretnim životna situacija nego ovisnički način razmišljanja.

Kao primjere, uzmite osobu koja postaje ogorčena zbog prometne gužve na putu do posla - to znači da je osoba 'ovisna' o vožnji bez neugodnosti, a ako je netko uznemiren zbog toga što mu prijatelj nije pomogao - on je 'ovisan' o tome da drugi ljudi ispunjavaju njegove zahtjeve.

Kako bi bili istinski sretni i dostigli mir potrebno je riješiti se tih 'ovisnosti'. Ljudi koji nisu 'ovisni', a očekivanja im se ne ispune, jednostavno ostaju ravnodušni, a ako im se pak ispune, to će im život činiti ljepšim. Kada napustite ovaj način razmišljanja i življenja te prestanete gubiti živce zbog 'životnih' neugodnosti, shvatit ćete koliko vam je malo potrebno za sreću, tvrdi Keyes.

1. Imate sve što trebate

Sve što vam je potrebno za sreću već je u vama, tvrdi Ken Keyes. Nesretnim vas može učiniti samo vaš način razmišljanja, stoga - promijenite ga. Fokusirajte se i što češće razmišljate o svim onim dobrim stvarima koje imate u životu i svim lijepim situacijama.

2. Ne mora vam se ugađati

'Postrojavanje' drugih da rade ono što želite i ispunjavaju vaše zahtjeve neće vam donijeti nikakvu sreću. Sreća se ne sastoji u tome da vi navodite druge ljude da rade ono što želite. Radije ih promatrajte kao suputnike na vašem životnom putovanju, koji vam mogu, ali i ne moraju pomoći i činiti ono što biste htjeli.

3. Nerviranje ništa ne rješava

Ako na određene negativne okolnosti koje vas zadese, poput kvara perilice i puknute gume, reagirate ljutnjom i živciranjem, nećete si puno pomoći, naprotiv. Prihvatite stvari kakve jesu jer hladna glava uvijek lakše pronađe rješenje.

4. Novac je sredstvo, nikako cilj

Ne izgarajte od želje za novcem. Može vam biti drago ako ga imate i smijete biti sretni kad ga dobijete - to je zdrav stav. Ali, vaša sreća ne mora i nije, niti će biti, proporcionalna stanju na vašem bankovnom računu.

5. Osvijestite emocije

Obratite često li pozornost na vlastite misli i osjećaje - mogli biste prepoznati strah, zabrinutost, ljutnju, napetost, dosadu, krivnju ili nešto slično - čim postanete svjesni svojih osjećaja, njihova snaga će oslabjeti.

6. Sve je u sadašnjem trenutku

Nije zdravo i ne može se živjeti u prošlosti ili budućnosti - sve što imate i što vam zaista preostaje je sadašnji trenutak. Naučite li ga osvijestiti i prihvatiti, napravili ste prvi korak ka ispunjenijem i kvalitetnijem životu.

7. Znanje može imati svoje zamke

Ljudi koji imaju mnogo zanimljivih hobija ili teže tome da skupe što više znanja sretni su samo ako to čine radi sebe. Ako sve to pak čine ne bi li time zadivili okolinu, sreća će im brzo izmaknuti iz ruku.

8. Sreća nije u osjetilnim užicima

Ljudi često sreću traže u osjetilnim užicima kao što su seks, hrana i stvaranje ugodnog okoliša u domu. Iako ništa loše ne postoji u užitku, sreća ne bi trebala ovisiti o njemu - to će vas tjerati dublje u probleme jer ćete tako neprestano tražiti nove i jače načine uživanja te se osjećati praznima ako izostanu.

9. Pogled u ogledalo

Stvari oko sebe nismo skloni vidjeti onakvima kakve doista jesu, nego onakvima kakvi smo mi sami. Naše vlastite misli, osjećaji i ovisnosti mijenjaju pogled na svijet.

10. Za promjene u životu najbitniji je duševni mir

Želite li mijenjati život - to je najbolje učiniti kada se nalazite u trenutku mira i sabranosti. No svaki trenutak za vas može biti takav - jedini razlog koji vas sprečava da uvijek budete mirni i opušteni su nepotrebne misli o tome što vam u životu nedostaje.

11. Nesreća uvijek počinje u glavi

Kad god ste nesretni, vaši osjećaji vam govore da se ljudi ne ponašaju u skladu s vašim očekivanjima kao i da se situacija ne odvija u skladu s vašim pogledom na svijet. To znači da je vrijeme da razmislite očekujete li previše i trebate li nešto promijeniti.

12. Pomozite drugima da budu bolji

Želite li da se ljudi oko vas odnose s više suosjećanja i da imaju više obzira, ponašajte se na način koji će im to omogućiti. Predbacivanje, ljutnja i izazivanje krivnje samo će izazvati suprotan učinak.

13. Možete mijenjati prihvaćeno

Prihvaćanje ne znači da ste se pomirili provesti ostatak života uz nekog ili ostati u određenoj situaciji. To samo znači da vam, ako stvari ostanu onakve kakve jesu, to neće izazivati emocionalne teškoće.

14. Sami ste kovač svoje sreće

Ljudi i stvari se mijenjaju, a vrijeme prolazi. Možete razmišljati o pogreškama iz prošlosti ili stvoriti vlastitu sreću. Vaša sreća je vaš izbor. Nemojte očekivati od drugih ljudi ili iznenadnih događaja da će vam donijeti sreću. Vi ste jedini odgovorni za vlastitu sreću i ispunjenje.

15. Sigurnost je osjećaj

Vanjske okolnosti u životu ne čine vas sigurnima ili nesigurnima. Netko se može osjećati sigurno iako nema novca ni stalan posao, a netko se može osjećati nesigurno i dok mu se na račun svaki mjesec slijevaju stotine tisuće kuna. Za osjećaj sigurnosti zaslužan je način razmišljanja.

16. Maske nisu rezervirane za karneval

Većina se ljudi barem ponekad pretvara da je drukčija nego što jest. Uhvatite li se u tome, zapitajte se zašto nosite određenu masku i što time želite postići. To će vam umnogome pomoći.

17. Ne reagirajte automatski na okolnosti

Često govorimo da nas je netko naljutio ili učinio nesretnima, no puno je bolje preuzeti odgovornost za vlastite osjećaje - naljutiti se ili rastužiti možemo samo ako si to dopustimo.

18. Iza neuspjeha se može kriti nova prilika

To što niste dobili ono što ste željeli ne mora biti razlog za razočaranje. Neuspjesi su korisni jer nas mogu potaknuti preispitati životnu situaciju i primijetiti prilike koje bi nam inače promakle. Iz njih često izvučemo mnoge korisne životne lekcije.

19. Odgovorni ste za svoje osjećaje

Kad god ste uznemireni - preuzmite odgovornost za svoje osjećaje. Prepoznajte koje su vaše unutarnje ovisnosti, potrebe i načini razmišljanja doveli do toga da tako reagirate na riječi ili postupke drugih ljudi. Tada razmislite što možete promijeniti.

20. Ne uspoređujte se

Nemojte da vas zabrinjava ako vam se čini da drugima u životu ide bolje. To može biti, i najčešće jeste, samo privid, a zavist nikome nikad nije donijela ništa dobro. Umjesto toga usredotočite se na vlastita postignuća - želite li se natjecati, natječite se sa samim sobom.

21. Smijeh kao najbolji lijek

Pokušajte pronaći smiješnu stranu svake situacije u kojoj se nađete. Smijeh je najbolji lijek protiv stresa, a optimizam privlači sreću.

22. Svi događaji su lekcija

Iz svake situacije i svakog novog poznanstva možete nešto naučiti - to je osobito važno imati na umu kada se stvari ne odvijaju kao što ste zamislili.

23.Sreća se ne može kupiti

Stvari koje zaista donose istinsku sreću - ljubav, smijeh, prijateljstvo i rad na onome što vas veseli - besplatne su. Jednostavno.

24. Svaki dan je prilika za novi početak

Bez obzira na to što se dogodilo u vašoj prošlosti, vaša budućnost je još uvijek bez mrlje. Ne započinjite dan razmišljajući o onome što se dogodilo jučer. Svako jutro kad se probudite, prvi je dan ostatka vašeg života - iskoristite ga najbolje što možete.