Ne skrolaj! Tko na WC-u mobitel ima, stolica mu nikako ne štima

Ne nosite mobilni telefon ili tablet sa sobom tamo gdje i carevi idu pješice, jer igranje igrica, odgovaranje na e-mailove, sms-ove ili čitanje neugodnih vijesti nije dobar 'uvod' u ono što tamo morate obaviti, pogotovo ako ste u WC otišli radi velike nužde. Ako je vaš problem tvrda stolica, dugotrajno sjedenje na školjki to neće riješiti. Štoviše, to samo može dovesti do toga da tijelo dodatno počne 'odgađati' pražnjenje crijeva, odnosno pogoršati probleme, upozorava internist-gastroenterolog prim. dr. Zvonimir Glumpak iz Poliklinike Glumpak u Bedekovčini.

Ukratko, mobitel nije uzrok, ali dugo sjedenje s mobitelom u rukama na toaletu može doprinijeti tome da razvijete hemeroide i krvarenje kod pražnjenja crijeva. Osim toga, brojna istraživanja ukazuju na to da je upravo torbica od mobitela jedan od predmeta na kojima se može pronaći najviše bakterija povezanih s prljavim rukama i toaletom, poput E.coli, što može dovesti do neugodnih infekcija. Dakle, umjesto da čekate stolicu i vrijeme kratite preskakanjem arkada u nekoj od igrica, koncentrirajte se radije na rješavanje problema s probavom.

Foto: Dreamstime_

Glavni način svakako je promijeniti prehranu, tako da smanjimo unos suhe hrane, primjerice sendviča, a koncentriramo se na unos više voća i povrća te izbjegavamo tešku i masnu hranu. Na taj način povećat ćete unos vlakana topivih u vodi, koja u dodiru s vodom bubre i tako povećavaju volumen hrane u za vrijeme probave u crijevima, što doprinosi bržem pražnjenju crijeva, pojašnjava ističe prim. dr. Glumpak.

Ukratko, svaki obrok trebao bi sadržavati i porciju povrća, i to posebno zelenog lisnatog povrća (zelena salata, špinat, blitva, kelj), mahunarki (mahune, grah, bob, slanutak i leća) te kupusnjača, poput kupusa, cvjetače, karfiola i slično.

Za probavu su posebno korisne jabuke, kruške i suhe šljive, s tim da voće treba jesti s korom, jer ona sadržava najviše vlakana. Vrlo su korisni i kompoti od voća, posebno šljiva, a dobar izbor su i suhe šljive, ili smokve, koje ste namočili u čaši vode. Ujutro tu vodu treba popiti i voće pojesti. Preporučuju se i psyllium ljuskice, chia sjemenke, ili sjemenke lana, koje možete dodati u voćni shake, ili jogurt. Bogate su vlaknima, pa se kod problema s probavom preporučuje njihova redovita konzumacija, kaže gastroenterolog dr. Glumpak.

- Uz to, jako je važno osigurati organizmu puno tekućine, prije svega kroz konzumaciju obične vode ili laganih povrtnih juha, jer to čini da vlakna koja ste unijeli budu djelotvorna u poticanju pražnjenja crijeva. U tome mogu pomoći i probiotici, pa nećete pogriješiti ako u prehranu uvedete jogurt koji ih sadržava. Mnogima pomaže i konzumacija vode s magnezijem, pa i to treba uzeti u obzir.

Na kvalitetu probave uvelike utječe i redovito kretanje, koje potiče i aktivnost crijeva, pa je svakodnevna šetnja jedan od preduvjeta zdrave probave, dodaje prim dr. Glumpak, a ako je potrebno, možemo si pomoći i biljnim čajevima.

Foto: Dreamstime_

- Među ostalima, za tu namjenu posebno je dobar planinski čaj, kamilica, bekunis, ili čaj od biljke sena, a tek ako ni to ne pomogne u normalizaciji probave, može se razmisliti o laksativima. No, prije toga bi se pacijent svakako trebao posavjetovati s gastroenterologom i napraviti kolonoskopiju, kako bi se utvrdilo da u crijevima nema prepreka za zdravu probavu, odnosno da nema tumora – upozorava prim. dr. Glumpak.

Dodaje kako kolonoskopiju obavezno treba napraviti ako dođe do veće promjene u ritmu i načinu pražnjenja crijeva, primjerice ako se čovjek koji je inače imao normalnu stolicu svaki dan, odjednom muči oko pražnjenja crijeva svako treći ili četvrti dan, posebno ako se javlja osjećaj nadutosti te ako je učestao osjećaj nepotpunog pražnjenja crijeva.

- Svi smo mi različiti kad je u pitanju način na koji funkcionira organizam, pa netko može imati jednu ili dvije stolice na dan, dok je kod drugog uobičajen ritam jednom u dva dana. Valja znati da se normalnim može smatrati sve od jedne stolice u tri dana do tri stolice na dan. Dakle, manje od jedne stolice u tri dana i više od tri dnevno također su razlog za to da obavite pretrage kako bi se utvrdilo da nije u pitanju neki ozbiljan zdravstveni problem – zaključuje prim. dr. Glumpak. Povremena pojava krvi kod jako tvrde stolice vjerojatno je znak povrede tijekom pražnjenja crijeva te ne mora biti razlog za paniku, no ako krvarenja postanu češća, uz neugodan svrbež i peckanje oko anusa tijekom dana, ne odgađajte posjet liječniku.

Jedan od načina da relativno jednostavno potaknete stolicu kad povremeno 'zapne' je podizanje nogu na stolčić ili stepenicu koju inače koristite kad trebate dohvatiti nešto visoko na ormariću dok sjedite na školjki. Na taj način ćete tijelo postaviti u položaj sličan čučanju, čime se povećava pritisak na probavne organe, što može olakšati potisak stolice prema van. Još jedan jednostavan 'alat' su i topli napitci ujutro. To mogu biti kava ili čaj, ili šalica mlake vode s malo limunovog soka, jer limunska kiselina doprinosi boljoj probavi.

Ne prejedajte se

Problemi sa zatvorom češće se javljaju kod ljudi koji preskaču obroke tijekom dana, pa na večer pojedu nekoliko sljedova. To povećava rizik od pretilosti, a ona je također jedan od rizika koji povećavaju šanse za probleme sa zatvorom.

Ne odgađajte odlazak na wc

Foto: Dreamstime_

Nije zdravo odgađati odlazak na zahod kad osjetite potrebu za pražnjenjem crijeva, jer na taj način zadržavate otpadne tvari u organizmu. Ako se to događa češće, tako ‘učite’ crijeva da ‘zaustavljaju’ stolicu, što također može utjecati na to da se jave problemi s pražnjenjem crijeva i zatvorom.

Pripazite na lijekove

I neki lijekovi mogu povećati rizik od zatvora. Među njima su diuretici, pa čak i lijekovi koji se piju kad su proljetne alergije u pitanju. Stoga općenito nastojte smanjiti količinu lijekova koje pijete ako je to ikako moguće.

Ustanite od računala

Ako radite sjedilački posao osam ili više sati na dan, svakih 40 minuta uvedite pauzu od desetak minuta tijekom koje ćete prošetati do kuhinje ili ureda kolege, kako biste pokrenuli tijelo. Dugotrajno sjedenje ili ležanje među glavnim su uzročnicima loše probave i zatvora.