Ne voli ih: Jennifer Aniston je zabranila ove dvije namirnice

Popularna američka glumica, koja kao da ne stari, nedavno je otkrila dvije namirnice koje nikad nećete naći u njezinoj kuhinji.

Na pitanje postoji li neka hrana koju smatra "zabranjenom", Jennifer Aniston je priznala da apsolutno mrzi - ciklu i kavijar.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Cikle nema u mom hladnjaku. Nisam njen obožavatelj. Nećete pronaći ni kavijar. Ne, ne mogu dobiti taj okus bez obzira na to koliko ljudi rekli da je fino. To je za mene samo bezvezan okus - otkrila je.

Foto: Fotolia

Pomalo neobična stvar, prenosi Us Weekly, da je na svadbenom prijemu Jennifer i Brada Pitta 2000. godine služen kavijar. I to dosta. No, pretpostavlja se da je Jennifer svoj tanjur napunila drugom hranom.

Što Jennifer obično jede?

Svoju kožu, kosu i tijelo održava tako da joj je hladnjak opskrbljen s povrćem, jajima, i nekoliko proteinskih opcija, poput piletine, sira ili grčkog jogurta.

Foto: Dreamstime

- Oduvijek sam rezala i držala sirovo povrće u plastičnim posudicama. Također, tvrdo kuhana jaja uvijek je sjajno imati u hladnjaku, kao i veliku glavicu salate. Bjelančevine su također bitne, a najčešće se radi o piletini - kaže.

Za nju je prehrana ključna. Aniston kaže kako se voli hraniti "čistim namirnicama", ali pazi i da uvijek ostane hidrirana.

- Ne dopuštam prehrambenim navikama da izmaknu kontroli toliko da bih trebala pritiskati gumb za resetiranje. Moj je savjet - jedite što više organskog voća i povrća, unosite što manje šećera, pijte litre i litre vode i dobro spavajte. Ja si popustim ponekad. Dobro je to što sam škrob svela na minimum. Ne volim "bijelu" hranu i uvijek ću se odreći kruha ako pokušavam smršavjeti za neku specijalnu prigodu. Ali sebi više ne zadajem nikakva pravila - dodala je Jennifer.

Iz drugih izvora saznaje se da Aniston troši na tisuće i tisuće dolara na svoj fizički izgled. Ona voli izgledati najbolje u svakom trenutku. Tretmani za njegu kože, kozmetika, šminka i frizure stoje približno 43.000 dolara, što ne uključuje novac potrošen na namirnice ili vježbanje s osobnim trenerom. Iako to možda zvuči puno, ova glumica s hollywoodske A-liste još uvijek zarađuje milijune od Prijatelja, a svaki njen film ima itekakav uspjeh na kino blagajnama.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: