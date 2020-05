Ne želite izgledati nesigurno? Evo kako se trebate postaviti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Navečer ne možete zaspati jer se puno brinete? Probajte ovo

Čak i ako nije tako, svi žele ostaviti dojam da su sigurni u sebe, a samouvjeren je izgled plus i u poslu, ali i u drugim socijalnim okruženjima i situacijama. Hoćete li uspjeti ostaviti takav dojam uvelike, tvrde stručnjaci, ovisi o vašem držanju i govoru tijela.

- Ako želite pokazati samopouzdanje ili moć, morate vježbati vještine neverbalne komunikacije i držanja - kaže stručnjakinja za govor tijela Blanca Cobb. S njom se slaže i osnivač Body Language Australia dr. Diederik Gelderman koji kaže kako smo svi rođeni s posebnim moćima, sposobnostima koje mogu značajno povećati naš utjecaj u društvu, pa čak i udvostručiti naš uspjeh u poslu.

- Većina ljudi ni ne shvaća koliko su govor tijela i neverbalna komunikacija bitni u svakodnevnom životu - rekao je dr. Gelderman.

Ispravite se

Bez obzira jeste li na sastanku ili tek idete na razgovor za posao koji želite, držanje je ključno ako ne želite izgledati uplašeno ili kao da se dosađujete.

Foto: Dreamstime

- Procijenite svoje držanje - kaže Cobb, i odmah ćete izgledati i osjećati se samouvjerenije.

Žene često kad se ne osjećaju samouvjereno ili ugodno, gledaju prema dolje - nek vam brada bude podignuta a glava u ravni s ramenima, rekla je Cobb, a preporučuje i hodanje 'srednjim tempom', ni prebrzo ni presporo.

Pazite na gestikulaciju

Cobb napominje i kako je u 'govoru s rukama' važno izbjegavati pretjerano mahanje i pokazivanje rukom na nekog, što može izgledati nepristojno.

Foto: AFP

- Govor rukama je poput neverbalnog 'pojačivača' onoga o čemu pričate, ali morate paziti da imate kontrolu nad pokretima - rekla je Cobb. Ona savjetuje i da kad razgovaramo s jednom osobom rukama ne radimo geste 'dalje' od ramena jer inače djelujemo preuzbuđeno i nekontrolirano.

Održavajte kontakt očima

Mnogi misle da je držanje pogleda usmjerenog na nekog "previše intenzivno" i da će osobi biti neugodno, no to je zapravo poželjno.

Ako osoba prekine tak kontakt očima ili spušta pogled, to može biti i pokazatelj njenih osjećaja ili toga govori li istinu, pa Cobb predlaže da kontakt očima ostane unutar 'nevidljivog trokuta' ako se sugovornik osjeća nelagodno. Taj 'trokut' ide od jednog do drugog kapka i do vrha nosa, a 'unutar njega' osobu gledate, bez da ste previše direktni ili nametljivi.

Foto: Dreamstime

Snažni i slabi govor tijela

Snažni govor tijela očituje se kod osobe koja 'zauzme' prostor s izbačenim prsima i uspravljenim leđima i ramenima, a tako ćete tvrdi Cobb, izgledati vjerodostojne i karizmatičnije, a drugima ćete se više svidjeti i više će vas poštovati.

- Slabi govor tijela je suprotan od svega gore opisanog i čini vas 'manjima', a drugima nećete djelovat vjerodostojno i manje je vjerojatno da će vam vjerovati i uvažavati vas - rekao je dr. Gelderman.

Foto: Thinkstock

U takav nas položaj dovodi npr. provjeravanje mobitela, a takvi će pokreti sigurno utjecati na sugovornike ili na ishod sastanka kojem prisustvujete. Zato Gelderman savjetuje i da telefon ostavite u autu ili u torbi kad idete na sastanak ili razgovor.

Stopala uvijek držite malo razmaknuta

Kad su vam stopala na podu lagano razmaknuta djelujete čvršće i stabilnije.

- Kad stojimo sa spojenim stopalima izgledamo kao 'olovka' i nitko nas ne shvaća previše ozbiljno - kaže Cobb.

Foto: AFP/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Smješkajte se

Osmijeh je jedini izraz lica, od njih sedam, koji se uočava i na 300 metara udaljenosti - objasnio je dr. Gelderman, a kaže da su osmjeh i blago raširene ruke još od pećinskih praljudi budili kod drugih povjerenje i simpatije.

Lažni osmijeh, u kojem obrazi nisu podignuti i ne vide se bore oko očiju, većina ljudi lako skuži.

- Zato kad sretnete nekog poznatog, pogotovo kad vam je osoba i draga, pokažite iskreni osmijeh i ako vam se ne da - zaključio je.

