Brojne studije provedene u SAD-u i Velikoj Britaniji otkrivaju da se partneri sve rjeđe seksaju. Zbog stresa i umora nakon napornog dana najčešće nemaju energije za akciju. To zasigurno nije geografski omeđen problem - gdje god bili, kad ste na večer iscrpljeni, seks je vjerojatno zadnja stvar koja vam padne na pamet.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je pandemija korona virusa promijenila seks

No, studije provedene među ženama i muškarcima u srednjim godinama pokazale su da vježbanje od sat vremena tri puta na tjedan bitno o poboljšava uživanje i izdržljivost u seksu te do toga da lakše dođete do orgazma. Štoviše, kod žena u 40-ima bavljenje fizičkom aktivnošću očituje se kroz češće spolne odnose te snažniji doživljaj samog čina.

Već šetnja, plivanje, vožnja biciklom ili trčanje, rezultirat će većom snagom i pojačanom željom za seksom. Idealno je prakticirati ih tri puta na tjedan po 30 minuta.

Ove kardiovaskularne vježbe aktiviraju mišiće cijeloga tijela, jačaju srce i čuvaju zdravlje arterija. Budući da poboljšavaju i cirkulaciju, te vježbe ugrijat će tijelo i potaknuti na akciju.

No uzmite u obzir godine, slabost i kroničnu bolest te porazgovarajte s liječnikom je li to za vas najsigurniji način vježbanja.

Leptir istezanje za bolju fleksibilnost nogu

Sjedite na pod i spojite tabane, tako da su nasllonjeni donjom stranom jedan od drugog. Rukama pridržavajte gležnjeve i podižite noge gore-dolje, kao da mašete krilima leptira. Noge nastojte držati što šire kako bi bolje istegli unutarnji dio bedara. To će poboljšati fleksibilnost nogu.

Kegel vježbe za veću kontrolu i bolji doživljaj

Kegel vježbe jačaju sve unutarnje mišiće zdjelice. Potpuno su bezopasne, a mogu se raditi svugdje. Stisnite mišiće zdjelice (kao dok pokušavate zaustaviti urin) i pri tom izdahnite. Za početak: 10-20 stiskanja.

Poza mačke jača mišiće trbuha i isteže leđa

Na podu ste četveronoške, koljena ispod kukova, ruke ravno ispod ramena. Na udah istegnite tijelo prema van i prema gore. Isprsite se. Na izdah se povlačite prema unutra i jako zgrbite leđa da tvore savršen luk.

Superman poza jača za seks važan donji dio leđa

Četveronoške se spustite na pod, koljena su ispod kukova, a ruke ispod ramena. U isto vrijeme podižite lijevu ruku i desnu nogu do visine kralježnice, zadržite, istegnite pa promijenite nogu i ruku. Ponovite pet puta.

Jačanje mišića zdjelice podizanjem stražnjice

Lezite leđima na pod, noge savijte u koljenu i malo ih razmaknite. Ruke položite na pod i nemojte ih dizati. Dignite stražnjicu pridržavajući se rukama, zadržite 10 s i izdahnite dok se spuštate. Ponovite 4-5 puta na dan.