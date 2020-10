Nova Adele: Uz hipnoterapiju i heljdu izgubila pune 44 kile!

Popularna britanska pjevačica Adele gostovala je emisiji Saturday Night Live gdje je glumila, pjevala i šalila se, ali sve je zabljesnula svojom novom vitkom linijom

<p>Gostovanje je najavila i na društvenim mrežama te su pratitelji komentirali seksepilnu odjevnu kombinaciju baršunastog kompleta koji je istaknuo njezinu vitku liniju i grudi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Adele kritizirali zbog kupaćeg kostima</p><p>Izgubila je više od 44 kilograma, a mnogi su ustvrdili kako je neprepoznatljiva. Osim što je bila u ulozi voditeljice u popularnoj emisiji, Adele se tijekom emitiranja šalila na svoj račun te je glumila i zapjevala.</p><p><br/> - Znam da izgledam stvarno, stvarno drugačije od posljednjega puta kada ste me vidjeli, ali da vam iskreno kažem, zbog svih ovih Covid restrikcija, morala sam putovati lagana i smjela sam ponijeti samo jednu polovinu sebe.Eto, ovu sam polovinu odabrala - našalila se odmah na početku emisije dodajući kako bi umjesto da zapjeva, radije natočila čašu vina.</p><p>Ipak, do kraja emisije otpjevala je svoje najveće hitove. NA američkoj televiziji se nije pojavljivala 12 godina, a zadnji album je objavila prije pet godina. Gostovanje u showu su mnogi protumačili kao moguću najavu novog albuma, ali ona je to opovrgnula pojašnjavajući na Instagramu kako želi da u središtu javnog interesa sad bude njezin novi izgled.</p><p>Dramatični gubitak viška kilograma pjevačica zahvaljuje tzv. sirtfood dijeti uz kombinaciju tjelovježbe. Nije objavila točan broj, ali pretpostavlja se da je skinula najmanje 44 kilograma viška. Temelj sirtfood dijete su biljne namirnice poput kelja ili heljde jer aktiviraju tvar sirtuin i smanjuju apetit. Dijeta dopušta konzumaciju tamne čokolade i crnog vina jer su također bogati sirtuinima, a prilagođene vježbe za nju osmišljava instruktorica pilatesa <strong>Camila Goodis</strong> (36).</p><p>- Ne vjerujem da voli tjelovježbu, no promijenila je životni stil i smatram da je za novu liniju prehrana zaslužna čak 90 posto - kazala je Camila za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/10679180/adele-weight-loss-sirtfood-diet/">The Sun</a> dodajući kako je razlog gubitku težine i činjenica da se Adele odrekla procesirane hrane, slatkih grickalica i gaziranih pića. Pojasnila je da se sve svodi na balansiranu prehranu s manjim kalorijskim unosom te povećanom potrošnjom energije.</p><p>Nagađalo se i kako je hipnoterapija pomogla te da je Adele posljednjih mjeseci usko surađivala s hipnoterapeutkinjom <strong>Susan Hepburn</strong> koju su povezivali i s drugim poznatima. No ona je odbila komentirati s kim surađuje, dodajući tek da je mnogima pomogla ne samo izgubiti težinu nego i spriječiti povratak neželjenih kilograma.</p><p>- Nije riječ o prehrani. Promijenila sam način razmišljanja svojih klijenata kako bih im izgradila samouvjerenost i samopoštovanje. Izgubili su emocionalnu prazninu zbog koje su cijelo vrijeme razmišljali o hrani - ustvrdila je.</p><p>Bivša medicinska sestra iz Yorkshirea svoje tretmane naplaćuje oko 2.500 kuna.</p><p> </p>