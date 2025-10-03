Nove rute: Evo kojim ulicama će se trčati Zagreb Advent Run

Jedna od najveselijih i najšarenijih adventskih utrka u Europi, Zagreb Advent Run, ove zime slavi deseti rođendan, a tim povodom trkačima i posjetiteljima donosi – potpuno nove rute! Jubilarno izdanje održat će se u nedjelju, 14. prosinca s početkom u 12 sati, a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem službene stranice.

Ova jedinstvena manifestacija koja spaja sport, zajedništvo i blagdanski duh, poznata je po veseloj atmosferi, kostimiranim sudionicima i podršci građana uzduž cijele trase. Ove godine, organizatori najavljuju i novu startnu lokaciju – Metalčevu ulicu, a rute su osvježene kako bi trkači mogli doživjeti najatraktivnije dijelove Zagreba u božićnom ruhu.

Dvije rute, dva doživljaja

Ruta od 5 kilometara vodi sudionike kroz zapadni i središnji dio Zagreba. Startajući iz Metalčeve, trkači prolaze kroz Ozaljsku, Savsku, Vodnikovu, Gajevu i Baruna Trenka, pa dalje do Trga Marka Marulića, Ulice Isidora Kršnjavoga i Božidara Adžije, sve do cilja – natrag u Metalčevu ulicu.

Za iskusnije trkače tu je izazovnija ruta od 10 kilometara, koja osim zapadnog dijela uključuje i povijesnu jezgru grada. Trkači će proći uz Trg kralja Tomislava, Draškovićevu, Ribnjak, Medveščak sve do Belostenčeve, zatim se vraćaju preko centra, prolazeći kroz Trg bana Josipa Jelačića, Zrinjevac, Trg Republike Hrvatske, i završavaju utrku u Žajinoj ulici.

Organizatori: “Bit će nezaboravno!”

- Deseti Zagreb Advent Run bit će nezaboravan! Nove rute vode vas kroz dijelove Zagreba kakve još niste doživjeli u blagdanskom ruhu. Povedite obitelj i prijatelje, obucite šarene kostime i pridružite nam se u priči koja spaja sport, zabavu i adventsku čaroliju - poručili su organizatori Mario Petrović (MPR Grupa) te Sven Veronek i Berislav Sokač (Run Croatia).

Više od utrke

Od svog prvog izdanja, Zagreb Advent Run postao je nezaobilazan događaj u adventskom kalendaru glavnog grada. Do danas je na utrci sudjelovalo više od 20.000 trkača iz više od 45 zemalja, a njezin je značaj prepoznat i u kontekstu promocije Zagreba kao adventske destinacije.

Cilj manifestacije nije samo rekreativno trčanje, već i promicanje zdravog načina života, poticanje tjelesne aktivnosti i okupljanje zajednice u pozitivnom, blagdanskom duhu.

Prijave otvorene

Svi koji žele biti dio ovog jubilarnog izdanja mogu se prijaviti već danas putem službene stranice: www.zagrebadventrun.hr. Organizatori savjetuju ranu prijavu zbog velikog interesa prethodnih godina.

Zagreb Advent Run ponovno će pokazati da trčanje nije samo sport – to je i način povezivanja, izražavanja radosti i stvaranja nezaboravnih uspomena. Vidimo se 14. prosinca na startu – u šarenim tenisicama i s osmijehom na licu!