Objavom o majkama koje ostaju kod kuće s djecom izazvao reakcije: 'To je lagan posao'

Mnoge majke odgovaraju da je njihova svakodnevica daleko teža nego što se čini: osim fizičkog zamora, osjećaju se izolirano, emotivno iscrpljeno i često neprimijećeno. Taj rad kućanstva i roditeljske brige, iako neplaćen, nosi veliku težinu i zahtijeva neprestanu predanost.

- Svim ovim majkama koje ostaju kod kuće želim reći da imam osjećaj da lažu - izjavio je Cass, otac koji radi od kuće i brine o novorođenčetu, u viralnoj snimci koja je izazvala val kritika, piše New York Post.

Neki korisnici društvenih mreža podržavaju njegov stav te tvrde da je roditeljstvo kod kuće lakši posao, dok drugi naglašavaju da je upravo društveni prihod — odnosno neplaćeni kućni rad — sustavno potcijenjen.

Stručnjaci također upozoravaju da je vrijednost kućnih poslova i brige o djeci često zanemarena te da su ti zadaci emocionalno i mentalno opterećujući. Rad majki koje ostaju kod kuće i dalje se sustavno podcjenjuje, iako međunarodni podaci pokazuju da bi obujam kućanskih i organizacijskih poslova koje obavljaju mjesečno vrijedio oko 4700 dolara (4056 eura) u New Yorku te približno 4600 dolara (3970 eura) u Los Angelesu kada bi se te aktivnosti vrednovale kao plaćen rad.

Alicia Murray, majka dvoje male djece iz New Yorka, nedavno je priznala da strahuje od dana koje mora provesti sama s djecom u kući. - Toliko sam umorna da ni drijemež, dobar san ni kava više ne pomažu - rekla je.

Rasprava je otvorila važna pitanja: kako društvo vrednuje rad majki – ali i očeva – koji nisu formalno zaposleni, i koliko je hitno prepoznati nevidljivi teret brige o obitelji kao stvaran, zahtjevan i ključan rad.