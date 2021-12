Mnogi od nas prije samog kraja stare godine postavljaju novogodišnje ciljeve i planove, a neki žele i poraditi na svom zdravlju i prehrani. Kako bi to postigli, neki će krenuti razmišljati o dijetama ili ih već imaju u planu, ali prije nego to zaista napravite, zastanite - najbolji način za to je intuitivno jedenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Činjenica jest da dijete ne funkcioniraju. One ne pokazuju dugotrajne rezultate već kratkoročne, pa većina dijeta završi vraćanjem izgubljenih kilograma i dobivajući u prosjeku još više kilograma. Mnogi ljudi koji idu na dijetu idu na nju kako bi smršavili pa si zabrane određenu hranu. To na kraju može dovesti do nezadovoljstva i depresije.

Slušajte svoje tijelo, osjećajte hranu i gledajte kako se osjećate.

Intuitivna prehrana je zdravija, dugoročna alternativa dijeti jer se usredotočuje na unutarnje znakove vašeg tijela kako bi odredili jeste li gladni i koliko jedete. Intuitivna prehrana prepoznaje vas kao stručnjaka za svoje tijelo.

Riječ je o pristupu prehrani koji nastoji prepoznati konkretne potrebe vašeg tijela za određenim namirnicama, razbiti začarane krugove dijeta i u konačnici stvoriti zdraviji odnos s hranom. Naime, svi se mi rađamo s intuicijom za hranu. Primjerice, beba plače kada je gladna, dijete vrtićke dobi izražava svoj osjećaj gladi i potrebu za određenom hranom, no kako starimo, tako nalazimo na sve više zabrana i suprotnih informacija sa svih strana. Nameću nam se i određeni trendovi u prehrani, no realnost je takva da svakom tijelu odgovaraju druge namirnice te je naprosto nemoguće da jedan oblik dijete odgovara svima.

Intuitivno jedenje nudi mnoge mentalne, emocionalne, tjelesne i spiritualne prednosti, počevši od većeg samopouzdanja, boljeg odnosa prema samom sebi, manje tjeskobe i depresije do manje emotivnog jedenja, poremećaja u prehrani i boljeg zdravlja.

Jedna studija objavljena u 'Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention' proučavala je 192 žene i 180 muškaraca. Oni koji su koristili intuitivnu prehranu imali su stabilnu tjelesnu težinu, dok su oni koji su prakticirali rigorozne dijete imali nestabilnu težinu (primjerice yo-yo dijeta: gubljenje kilograma i ponovno vraćanje).

Intuitivno jedenje kreće s idejom da samo i jedino vi znate što i koliko jesti. Jedini šef u prakticiranju intuitivnog jedenja ste vi.

Ako prelazite s dijete na intuitivnu prehranu, budite strpljivi jer za to je potrebno vrijeme.

Ova četiri savjeta mogu vam pomoći:

1. Odnos hrana-emocije

Najveći problem zbog kojih se mnogi debljaju nije izravno povezan s hranom, nego s mnogo dubljim problemima, kao što su emocije i osjećaji. Ako uspostavljate novi odnos s prehranom, možda ćete otkriti da ste prije hranu koristili za upravljanje svojim osjećajima i emocijama. Mnogo puta hranu zamjenjujemo za istinske potrebe. Tada nam se hrana čini kao najbolji prijatelj - ona ne osuđuje i ona je uvijek tu za nas. I tako sve počinje. Zato intuitivno jedenje nastoji u potpunosti prekinuti vezu jedenja i negativnih emocija.

Možda želite komadić čokoladne torte kako bi smirili živce nakon super-užurbanog dana. Zapitajte se: Bi li topla kupka djelovala jednako dobro kao i čokolada? Hrana neće riješiti vaše probleme niti utišati emocije. Zadovoljit će vas na nekoliko minuta, a onda će sve biti kao i prije. Zato je važno odvojiti emocije od hrane.

2. Prepoznajte glad

Bitno je da sami prepoznate kada ste zaista gladni, odnosno kada vam je hrana potrebna u svrhu preživljavanja i održavanja bioloških funkcija. Vrlo često može vam se dogoditi da mislite da ste gladni i da žudite za određenom hranom, a u principu niste gladni nego vam fali hranjivih tvari ili voda. Takvo jedenje može biti potaknuto osjećajima poput dosade ili stresa.

Dnevno trebate jesti barem tri obroka koja bi trebala biti bogata vlaknima, zdravim ugljikohidratima, zdravim mastima i proteinima. Jedenje kada ste tužni ili depresivni trebate ostaviti po strani. To nije istinska glad, nego emocionalna glad.

3. Vodite dnevnik kako biste pratili napredak

Ovladavanje intuitivnom prehranom u početku može izgledati kao pogreška i može vam se činiti teškim. Najbolje bi bilo kupiti dnevnik i u njemu bilježiti što vam najbolje odgovara, a što ne i kako se osjećate.

4. Održavajte higijenu načina života

Prijelaz na intuitivnu prehranu bit će puno lakše svladati ako pazite na temeljne načina života. To uključuje sedam do devet sati kvalitetnog sna svake noći, upravljanje stresom, održavanje zdravog načina razmišljanja i održavanje dosljednog i dobro zaokruženog rasporeda vježbanja.

Naravno, nije moguće uvijek jesti samo najzdravije namirnice, no to ne znači da se zbog toga morate loše osjećati. Kockica čokolade, tjestenina s umakom od vrhnja ili palačinka, ako se konzumiraju umjereno, neće naštetiti vašem zdravlju. U suprotnom, zabranite li si određene namirnice, lakše ćete doći u napast da ih u nekom trenutku konzumirate u prevelikoj mjeri, a ako se to ponavlja, neizbježno je nakupljanje kilograma.

Dogodi li se ipak da u određenom trenutku konzumirate previše nezdravih namirnica, nemojte zbog toga biti strogi prema sebi. Priznajte da ste pogriješili, ali i osvijestite to da zbog toga niste loša osoba, piše Mind Body Green.