Odlični savjeti kako tjesteninu pravilno soliti, kuhati, servirati

Važno je da na kraju kuhanja, nakon cijeđenja, tjesteninu ne ispirete hladnom vodom, to je velika pogreška. To je 'kao pranje automobila po kiši', kaže chef Christian Lorenzini

<p>Pazite koliko soli stavljate i nikako nemojte dodavati ulje tijekom kuhanja, što mnoge domaćice imaju običaj. Ulje će tjesteninu učiniti klizavijom i umak se na kraju neće dobro povezati s njom.</p><p>Preporuka je vodu za kuhanje tjestenine soliti tek kada proključa jer se sol tada brzo otopi. Ali, nećete puno pogriješiti i ako ju ubacite u hladnu vodu, no u tom slučaju malo je promiješajte da se brže otopi jer sol zna malo nagrizati neke lonce za kuhanje.</p><p>Količina koju treba dodati, to je prava misterija mnogih, no postoji jednostavno pravilo - žlica do žlica i pol soli na svakih 450 grama tjestenine, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/how-to-salt-pasta-water/" target="_blank">Reader's Digest</a>. </p><p>Količina soli može varirati ovisno o tome koliko slana jela volite te o umaku koji planirate dodati, pa ćete ipak ponekad morati sami procijeniti. Na primjer, ukoliko je umak slaniji jer u njemu su inćuni, pršut ili puno parmezana, tada dodajte manje soli u vodi tijekom kuhanja.</p><p>Također, imajte na umu da je važno kuhati tjesteninu u dovoljnoj količini vode. Pravilo je litra vode na 100 grama tjestenine.</p><h2>Još nekoliko pravila kod pripreme tjestenine:</h2>