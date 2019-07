'Oduvijek sam se sramila svog izgleda, a sada napokon živim'

Athena Porter (31) iz Oregona u Americi, koja većinu života nije obukla kratke hlače jer se sramila debelih nogu, nakon puno odricanja i rada na sebi napokon je sretna.

Zbog lipedema na nogama, medicinskog stanja koje joj dugo vremena nije dijagnosticirano, je izbjegavala sportove i sve prilike tijekom kojih je trebala nositi kratke hlače.

Ali, njezin život se promijenio zahvaljujući upornosti njezinog prijatelja, koji se nije htio pomiriti s liječničkom 'dijagnozom' da je predebela, već je pronašao pravi uzrok njezinih problema i pomogao joj da se riješi suvišnih kilograma.

Samozaposlena Athena odrasla je u obitelji u kojoj je prekomjerna težina bila normalna stvar, gdje je njezina majka u najgorem trenutku imala čak 181 kilogram.

Iako nikad nije službeno dijagnosticiran i njezina mama je imala lipoedem - stanje u kojem se nakupljaju masne stanice u nogama, bedrima, stražnjici, a ponekad i u rukama.

U djetinjstvu se rano pčela razlikovati po težini od svojih vršnjaka, a posjeti doktorima koji joj nisu znali pomoći su samo izazivali dodatne frustracije jer, osim izgleda, mučila ju je i strašna bol u nogama.

Nakon što joj je prijatelj objasnio što je lipoedema i da ju ima, zajedno su pronašli način kako da smanji težinu i počne se bolje osjećati.

Nakon godinu dana napornog rada i ustrajnosti, koje je uključivalo potpunu promjenu prehrambenih navika te vježbanje i bavljenje raznim sportovima, od biciklizma, trčanja, CrossFita, rolanja i joge, uspjela je izgubiti 31 kilogram i prvu put imala zdravu težinu od 64 kilograma.

Budući da se prvi put dobro osjećala u svojem tijelu, odlučila je pomoći i drugim ljudima koji se bore s tom bolešću te je otvorila Instagram profil na kojem objavljuje fotografije i videe svojih vježbi, kako bi ih inspirirala da ne odustaju od sebe.

- Prvi put sam primijetila da sam drugačija od ostale djece kad sam krenula u školu. Ali, i moja majka je bila drugačija od drugih ljudi, pa me to nije tako zabrinjavalo. Imala je preko 180 kilograma. Odrastajući s tim stanjem kao dijete sam se strašno sramila svojeg izgleda, najviše zbog tog nekog ideala žene i kako bi ona trebala izgledati. Veći problem je bio zavoljeti sebe, nego to kako su me drugi gledali - rekla je.

- Cijelu školu sam se sramila skinuti u kratke hlače. Sjećam se kad sam bila u srednjoj školi, na tjelesnom smo morali nositi kratke hlače i jednom je bio zadatak pretrčati jedan i pol kilometar. obukla sam duge hlače, ali profesor tjelesnog mi nije dopuštao da tako trčim te me je natjerao da se presvučem. Odbila sam trčati jer nisam htjela da svi vide kako mi se, dok trčim, trese salo na nogama - ispričala je.

Ali, otad je Athena puno napredovala i danas voli svoj odraz u ogledalu. Budući da je izgubila puno kila, osjeća se i kao da su se simptomi bolesti smanjili i nikad nije bila toliko aktivna kao danas.

- Nakon što smo otkrili uzrok iza mojeg izgleda, moj prijatelj i ja smo pokušali pronaći priče i fotografije žena koje su uspjele izgubiti na težini, ali ih nije bilo na internetu.

I zato samo odlučila pokrenuti svoju Instagram stranicu kako bih se mogla povezati s drugim ženama i potaknuti ih da se brinu za sebe i izgube višak kilograma i steknu više samopouzdanja - rekla je.

- Ponosna sam na sebe zbog svih izazova koje sam savladala - mentalnih i fizičkih. Volim ono što vidim u ogledalu - objasnila je Athena.

- Voljela bih ženama predočiti koliko je bitno stvoriti dovoljno vremena za sebe, za svoje fizičko i psihičko zdravlje. Dajte sto posto za sebe i svoje zdravlje, čak i ako imate samo 30 minuta dnevno vremena. Zaljubite se u proces i zabavite se radeći ono što volite i što će vam donijeti zdravlje i zadovoljstvo - zaključila je.