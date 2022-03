Osim riječima, djeci na ovih 11 načina pokažite da ih volite: Više ih grlite, više ih slušajte ...

Naravno da roditelji vole djecu, no to nije dovoljno samo izgovoriti. Stabilnost, prihvaćanje i ljubav valja pokazati, pa i u onim situacijama kada se to naizgled čini teškim. Postoji niz sitnica kojima djeci možete izraziti ljubav, a oni će znati taj osjećaj njegovati i iskoristiti tako da poboljša svaki aspekt života.

- Ljubav i sigurnost govre im da ne moraju brinuti o problemima odraslih, a to im daje slobodu da ostanu djeca. Kad se dijete osjeća sihgurno i voljeno, može se fokusirati na druge stvari poput učenja i kreativnosti - ističe psihoterapeutkinja Amy Morin, autorica knjige 13 Things Mentally Strong Parents Don't Do i voditeljica podcasta Mentally Strong People, piše Parents.

1. Slušajte svoje dijete

Dijete želi znati da vam je važno. Najbolji način da mu pokažete da je to istina jest slušajući ono što vam govori.

- Sklonite elektroničke uređaje i pokažite iskren interes za ono što vam djeca govore. Razgovarajte s njima, zapitajte ih za njihovo mišljenje o važnim temama i pokažite im da su vam njihove misli bvažne - savjetuje Morin.

2. Zabavljajte se

Nema potrebe sa svaku aktivnost pretvarate u priliku za učenje ili u izazov. Pronađite način da se jednostavno zabavljate bez opterećenja.

- Igrajte se, šalite se i zaronite u njihov svijet. Dopustite si mogućnost da zajedno provodite vrijeme. To je najbolji način povezivanja s djecom i pokazuje im da ih cijenite jer odvajate vrijeme za druženje s njima - nastavila je Morin.

3. Više ih grlite

Važno je djeci reći da ih volite, no ne zaboravite na važnost fizičkog dodira.

- To je osobito važno kod tinejdžera koji vam neće dotrčati tražeći da ih mazite, no svejedno trebaju fizički kontakt sa vama. Stoga ih svakog dana grlite i iskazujte im nježnost - nastavila je psihoterapeutkinja Peg Sadie.

4. Male geste

Ako vaša djeca baš nisu tip mališana koji žudi za dodirom, ljubav im možete iskazati malim gestama. Morin savjetuje roditeljima da im uz školski sendvič zapakiraju poruku ili pohvalu, da djecu hvale pred drugima.

- Vaše geste govore o tome koliko brinete o njima. Ako učinite nešto više, pohvalite ih ili drugima o njima govorite lijepo, osjećat će se voljenima - nastavila je Morin.

5. Osmislite zajedničku rutinu

Nije nužno da ti zajednički rituali budu neke velike ili skupe stvari. Važno je da im pružite svoje vrijeme.

- To može biti i zabavna obiteljska uzrečica kojom signalizirate da je vrijeme za počinak, jednako kao i mogućnost da nedjeljom zajedno pečete kekse. O čemu god bila riječ, činite to redovito i neka za svako dijete bude jedinstveno i posebno - ističe Sadie.

6. Uključite ih u obiteljske odluke

Ako djeci omogućite da iskažu mišljenje, bez obzira je li riječ o tome hoćete li kuhati ili naručiti večeru, preseliti se ili otići na izlet, to je način na koji im pokazujete da vam je stalo do njihova stava.

- Ako su toga svjesni, mališani će razviti veći osjećaj pripadanja i sigurnosti - kaže Sadie.

7. Budite dosljedni

Djeca vole dosljednost.

- Potrudite se da je dolazak u krevet, objed, buđenje, pisanje zadaće ili odlazak na razne aktivnosti uvijek u isto vrijeme. Što je stabilnija rutina koju dijete ima u životu, osjećat će se sigurnije i voljenije te će osjećati manje tjeskobe - objašnjava psihijatrica Fran Walfish.

8. Brinite o svoj svojoj djeci jednako

Ako imate dvoje ili više djece, želja da svakom pokažete jednaku dozu ljubavi i skrbi može biti izazovna te zahtijeva više planiranja. No prije svega, poštujte njihovu različitost. Ne uspoređujte ih međusobno te potičite njihove talente i želje na jednak način.

- AKo jedno dijete želi biti nogometaš, a drugo želi svirati klarinet, pokažite im da jednako cijenite njihove interese čak i ako se sa njima ne možete poistovjetiti - kaže Morin.

Nadalje, provedite sa svakim djetetom indidividualno jednako vrijeme. Svako dijete želi se osjećati važnim te biti u središtu misli roditelja. Sa svakim djetetom pojedinačno provedite najmanje 10 - 15 minuta radeći stvari koje ono voli. Isključite telefon i posvetite se mališanu.

9. Važnost obiteljske dinamike

Iako možda niste svjesni, obiteljska dinamika utječe na dijete i okolina može odigrati ulogu u tome da se osjećaju voljeno. Djeca o vezama uče gledajući odnos roditelja.

- Roditelji koji jedno drugom pružaju ljubav i nježnost uče djecu kako se odnositi prema članovima obitelji - kaže Morin.

Budite dobar uzor i imajte na umu da djeca gledaju sve što radite.

10. Ljubav ne pokazujte stvarima

Iako možda zvuči otrcano, no djeci je draža vaša prisutnost nego stvari koje im kupujete. Morin podsjeća roditelje da razmisle o svojem djetinjstvu i čega se iz tog razdoblja najradije sjećaju.

- Vjerojatno ćete se sjetiti zabavnih aktivnosti koje ste radili s roditeljima, a isto je tako vjerojatno da se ne sjećate što ste od njih dobili za 10.rođendan. Zato je važno promisliti o životnim lekcijama koje želite da vaša djeca usvoje te kakvu vrstu uspomena želite da imaju - ističe Morin.

11. Svi griješe

Djeca moraju znati da ih volite i kad pogriješe.

- Budite njihova podrška, izrazite da ste ponosni na njih kad preuzmu odgovornost i nauče nešto iz svojih grešaka - sugerira pedijatrijska psihologinja Laura Gerak.

Kaže da u takvim situacijama valja razgovarati s djecom i pitati ih što su naučili i kako bi reagirali sljedeći put.

- Time šaljete poruku da nitko nije savršen, no imate povjerenja u to da će se snaći i biti kompetentni nositi se sa izazovima - kaže Gerak.

Istovremeno, razvijate njihovo samopouzdanje i pomažete im pronaći način kako popraviti grešku umjesto da ih kritizirate.