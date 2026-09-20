Ova hrana se ne poslužuje kraljevskoj obitelji: Razlozi nisu baš oni koje očekujete...

Ipak, nije riječ o jednom službenom popisu zabranjene hrane. LoveFOOD, čiji je pregled prenesen i na MSN-u, naglašava da je riječ o kombinaciji kraljevskih pravila, zabilježenih navika i osobnih preferencija, a njihov redoslijed namirnica je subjektivan.

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Češnjak je veliki 'ne'

Jedna od najpoznatijih namirnica koje se teško mogu pronaći na kraljevskom jelovniku je češnjak. Kraljica Camilla još je tijekom gostovanja u australskom MasterChefu otkrila da je češnjak svojevrsni 'no-go' jer članovi kraljevske obitelji često razgovaraju s velikim brojem ljudi iz neposredne blizine. Bivši kraljevski chef Darren McGrady također je tvrdio da pokojna kraljica Elizabeta II nije voljela češnjak.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Slično vrijedi i za luk. McGrady je rekao da ga se tijekom vladavine Elizabete II koristilo tek u malim količinama te da se nije smio snažno osjetiti u jelu. Sirovi luk posebno se izbjegavao zbog intenzivnog mirisa.

Školjke mogu pokvariti cijelo kraljevsko putovanje

Školjke i morski plodovi među najpoznatijim su namirnicama koje kraljevska obitelj uglavnom izbjegava tijekom službenih putovanja. Razlog nije bonton, već mogućnost trovanja hranom, koje bi moglo poremetiti unaprijed isplanirane obveze. Pravilo se ne poštuje bez iznimke, ali bivši kraljevski batler Grant Harrold potvrdio je da ih se zbog rizika uglavnom ne stavlja na jelovnik.

Posebno se spominju kamenice, koje se najčešće jedu sirove. Prema knjizi Dinner at Buckingham Palace, ni kraljica Elizabeta II ni princ Philip nisu bili njihovi veliki ljubitelji.

Iz sličnih razloga na službenim putovanjima nastoje izbjegavati i sirovo ili nedovoljno pečeno meso, pa steak tartare nije baš idealan izbor za kraljevski ručak.

Kralj Charles izbacio je foie gras

Na kraljevskom jelovniku nema ni kontroverznog foie grasa, odnosno jetre patke ili guske. Još 2008. godine tadašnji princ Charles uveo je pravilo prema kojem njegovi kuhari nisu trebali kupovati foie gras zbog zabrinutosti za dobrobit životinja.

Charles je poznat i po sklonosti organskoj i održivo proizvedenoj hrani. LoveFOOD navodi da je godinama zagovarao organsku proizvodnju te da izbjegava meso iz intenzivnog tvorničkog uzgoja.

Tjestenina, riža i krumpir? Kraljica ih navečer nije željela

Pokojna kraljica Elizabeta II bila je vrlo disciplinirana kada je riječ o prehrani. Darren McGrady otkrio je da je, kada je večerala sama, uglavnom izbjegavala škrob, pa na njezinu tanjuru navečer nije bilo tjestenine, riže ni krumpira. Umjesto toga češće je birala ribu uz povrće i salatu. To, međutim, nije bilo opće pravilo za cijelu obitelj, nego prije svega njezina osobna prehrambena navika.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Elizabeta II navodno nikad nije jela ni pizzu tijekom 15 godina koliko je McGrady kuhao za kraljevsku obitelj. William i Harry, s druge strane, kao djeca su je rado tražili, pa se ni pizza ne može smatrati pravom kraljevskom zabranom.

Na jednom putovanju u Italiju kraljica je navodno zatražila da se izbjegavaju i jela s umakom od rajčice, vjerojatno zato što lako ostavljaju mrlje.

Jagode zimi nisu dolazile u obzir

Sezonalnost je također igrala veliku ulogu. McGrady je ispričao da je kraljica ljeti na Balmoralu bez problema jela jagode svaki dan, ali ih nije željela na jelovniku usred zime. Prednost je davala sezonskom voću i povrću.

Tijekom inozemnih putovanja članovi kraljevske obitelji trebali bi biti oprezni i s nepoznatim, izrazito egzotičnim ili vrlo začinjenim jelima, ponajprije kako bi smanjili mogućnost želučanih tegoba. Princ William svojevremeno je priznao da nije veliki ljubitelj vrlo ljute hrane, dok Catherine, princeza od Walesa, navodno voli ljute curryje.

Čak i sendviči imaju svoja pravila

Posebno neobično pravilo odnosi se na četvrtaste sendviče s oštrim rubovima. Bivši kraljevski chef Graham Newbould objasnio je da iza izbjegavanja takvog oblika stoji stara predaja prema kojoj posluživanje hrane sa šiljastim rubovima monarhu simbolizira namjeru rušenja prijestolja. Zato se za kraljevski popodnevni čaj tradicionalno pripremaju sendviči drugačijih oblika, najčešće bez korice.

Foto: 123RF

Ni običnu bananu kraljica Elizabeta II navodno nije jela rukama. U skladu sa starinskim pravilima bontona, ogulila bi je te je rezala nožem i vilicom.

Na popisu osobnih nesklonosti nalazi se još nekoliko zanimljivosti. Kraljica Camilla rekla je da ne podnosi paprike, ni sirove ni kuhane, te da uglavnom nije ljubitelj iznutrica. Kralj Charles III, pak, navodno nije ljubitelj čokolade, dok je princ Harry svojedobno rekao da su mu pečeni sljezovi kolačići jednostavno preslatki.

Foto: Instagram

Kraljevski jelovnik tako nije samo pitanje luksuza. Iza onoga što završi na tanjuru kriju se sigurnost tijekom putovanja, stoljetni bonton, održivost, ali i sasvim obične osobne preferencije – baš kao i u svakoj drugoj obitelji.