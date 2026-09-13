Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
BITNI KORACI

Evo zašto vam ne uspjevaju kolači: Ovo su najčešće pogreške kod pečenja biskvita

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 3 min
Evo zašto vam ne uspjevaju kolači: Ovo su najčešće pogreške kod pečenja biskvita
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Potrošili ste vrijeme i sastojke, slijedili recept do zadnjeg slova, a iz pećnice je unatoč svemu izašao razočaravajuć rezultat: zbijen, suh ili u sredini potonuo biskvit. Prije nego što okrivite recept, treba znati da je pečenje kolača niz preciznih kemijskih reakcija, a uspjeh leži u razumijevanju nekoliko ključnih procesa

Admiral

Jedna od najčešćih i najlakše ispravljivih pogrešaka jest korištenje hladnih sastojaka izravno iz hladnjaka. Sastojci sobne temperature, osobito jaja, maslac i mlijeko, ključni su za stvaranje stabilne emulzije i prozračne strukture. Jaja sobne temperature, primjerice, imaju znatno veći volumen kada se tuku jer toplina opušta njihove proteine, omogućujući im da zarobe više zraka. Ako hladna jaja dodate u kremasto izrađen maslac i šećer, smjesa se može zgrudati jer će niska temperatura ponovno stvrdnuti masnoću.

POGLEDAJTE VIDEO: Osijek: Povratnici iz Amerike Marinela i Marko Grivičić otvorili su obrt za izradu kolača

Pokretanje videa...

Osijek: Povratnici iz Amerike Marinela i Marko Grivičić otvorili su obrt za izradu kolača VIDEO
Osijek: Povratnici iz Amerike Marinela i Marko Grivičić otvorili su obrt za izradu kolača | Video: KanalRi

Jednako je važan i maslac. Savršeno "sobne temperature" znači da je dovoljno mekan da ga prstom možete lagano utisnuti, ali ne toliko da prst kroz njega prolazi bez otpora. Previše mekan, gotovo otopljen maslac neće moći zadržati dragocjene zračne džepove koji se stvaraju tijekom miksanja sa šećerom, što će rezultirati gušćim biskvitom. S druge strane, prehladan maslac neće se moći kremasto povezati sa šećerom.

Pečenje je bliže kemiji nego kuhanju, stoga je preciznost imperativ. Korištenje kuhinjske vage umjesto mjerenja na šalice osigurava točnost. Najčešći uzrok suhog i teškog biskvita je previše brašna, što se lako dogodi kada se ono utisne u mjernu posudu. Čak i prašak za pecivo zahtijeva preciznost. Previše ovog sredstva za dizanje uzrokovat će da biskvit naglo naraste, ali njegova slabašna struktura neće moći podnijeti toliku količinu zraka pa će se urušiti čim se počne hladiti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Umijeće miješanja: Ključ prozračne strukture

Način i duljina miješanja sastojaka izravno utječu na konačnu teksturu. U osnovi postoje dvije tehnike za unošenje zraka u smjesu. Prva je kremasto miješanje maslaca i šećera. Tijekom ovog procesa oštri kristali šećera urezuju sićušne zračne džepove u masnoću. Optimalno vrijeme miješanja je dvije do tri minute na srednjoj brzini miksera. Predugo miješanje može stvoriti prevelike mjehuriće zraka koji će tijekom pečenja nabujati i zatim puknuti, uzrokujući da biskvit splasne.

OPLOVIO CIJELI JADRAN 'Vodio sam pizzeriju u Zagrebu, a sada kuham za elitu na brodu'
'Vodio sam pizzeriju u Zagrebu, a sada kuham za elitu na brodu'

Druga, klasična metoda za lagane biskvite, oslanja se isključivo na jaja kao glavni izvor prozračnosti. Jedna od tih tehnika, poznata kao Genoise, koristi [toplinu i dugo mućenje cijelih jaja sa šećerom kako bi se stvorila stabilna pjena. Smjesa se prvo lagano zagrijava nad parom, a zatim se miksa velikom brzinom dok ne postane gusta, blijeda i utrostruči volumen, padajući s metlice u gustoj, neprekinutoj traci.

Bez obzira na metodu, najkritičniji trenutak je dodavanje suhih sastojaka. Nakon što se brašno doda u smjesu, miješanje treba biti minimalno i nježno, tehnikom preklapanja, a ne miješanja. Predugo i previše energično miješanje aktivira gluten u brašnu. Iako je gluten poželjan u kruhu jer daje elastičnost, u biskvitu stvara žilavu i gumenu teksturu umjesto nježne i mrvljive. Brašno je potrebno umiješati tek toliko da se sastojci povežu.

OPREZ PRI KUPNJI Nikako ne kupujte pileća prsa ako na pakiranju vidite ovo!
Nikako ne kupujte pileća prsa ako na pakiranju vidite ovo!

Pećnica kao laboratorij: Temperatura i vrijeme su sve

Proces pečenja niz je kemijskih reakcija koje tekuću smjesu pretvaraju u sočan kolač, a pećnica je ključna. Biskvit se uvijek mora staviti u prethodno i potpuno zagrijanu pećnicu. To omogućuje da sredstva za dizanje odmah reagiraju i počnu podizati tijesto.

Foto: 123RF

Temperatura pečenja je presudna. Previsoka temperatura, iznad 180 °C, uzrokovat će da se vanjski dio biskvita prebrzo ispeče i stvori koricu dok unutrašnjost ostaje sirova. Ta korica sprječava daljnje dizanje, zbog čega sredina, koja i dalje raste, puca i stvara kupolu na vrhu. S druge strane, preniska temperatura isušit će biskvit prije nego što se stigne ispeći i pravilno dignuti. I vrsta kalupa igra ulogu - tamni kalupi jače apsorbiraju toplinu i brže će zapeći rubove.

Apsolutno najvažnije pravilo jest ne otvarati vrata pećnice, pogotovo u prve dvije trećine vremena pečenja. Svako otvaranje uzrokuje nagli pad temperature. Biskvit, čija struktura još nije očvrsnula, na taj temperaturni šok reagira tako da se uruši sam u sebe. Unutar pećnice odvija se prava znanost: proteini iz jaja se pod utjecajem topline denaturiraju, mijenjaju oblik i stvaraju čvrstu mrežu koja kolaču daje stabilnost. Istovremeno, na temperaturama iznad 140 °C odvija se i Maillardova reakcija, kompleksna reakcija između aminokiselina i šećera, zaslužna za zlatnosmeđu boju i bogatu aromu pečenog kolača.

RAVNO IZ TANJURA FOTO 20 namirnica u kojima je otkriveno najviše mikroplastike
FOTO 20 namirnica u kojima je otkriveno najviše mikroplastike

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Djelujete li starije zbog svoje kose? Osam frizura zbog kojih izgledate kao baka
SUPER SAVJETI

Djelujete li starije zbog svoje kose? Osam frizura zbog kojih izgledate kao baka

U svijetu ljepote kosa je jedno od najvažnijih obilježja izgleda. Ipak, mnogi nesvjesno zadržavaju frizure i navike koje im dodaju godine. Vrhunski profesionalni stilisti izdvojili su najčešće greške koje od modernog izgleda stvaraju ono što se kolokvijalno naziva 'instant baka' estetika
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Djevice će upoznati nekog zanimljivog, Jarac se previše iscrpljuje
OD 13. DO 19. 9.

Veliki tjedni horoskop: Djevice će upoznati nekog zanimljivog, Jarac se previše iscrpljuje

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026