Ovaj sok je najbolje piti ujutro: Čisti masnoće i toksine iz tijela

Redovita konzumacija ovog soka potiče izlučivanje masnoća, regeneraciju stanica jetre i poboljšava cjelokupno zdravlje. Dodaci poput limunova soka i meda dodatno pojačavaju detoksikacijski učinak i podržavaju obnovu jetrenog tkiva.

Sastojci:

4 velike mrkve

1 limun

1 žličica kestena ili drugog prirodnog meda (po želji)

10–15 stabljika svježeg maslačka (opcionalno, za dodatnu detoksikaciju)

Priprema:

Mrkvu dobro operite i po potrebi ogulite.

Iscijedite sok od limuna i dodajte ga mrkvi.

Ako koristite maslačak, sitno nasjeckajte stabljike i dodajte u sok.

Sve sastojke izmiksajte u blenderu ili ispasirajte kroz sokovnik.

Na kraju dodajte med i dobro promiješajte. Sok je spreman za konzumaciju.

Nutricionisti preporučuju piti jednu čašu ovog soka svako jutro na prazan želudac, idealno tri tjedna zaredom za vidljive učinke. Osim mrkve i maslačka, u sok se mogu povremeno dodavati i rajčica, cikla ili špinat, što dodatno jača detoksikacijski učinak.

Uz ovakav prirodni eliksir i zdravu prehranu, jetra može optimalno funkcionirati, a tijelo se učinkovitije oslobađa toksina i masnoća. Redovit unos svježih namirnica, izbjegavanje premasne hrane i dosljedna konzumacija soka pomažu očuvanju zdravlja i energiji kroz cijeli dan.