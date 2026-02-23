Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
PRITOM JE I FIN

Ovaj sok je najbolje piti ujutro: Čisti masnoće i toksine iz tijela

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
Ovaj sok je najbolje piti ujutro: Čisti masnoće i toksine iz tijela
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jetra je ključni organ za detoksikaciju tijela, razgradnju masnoća i održavanje općeg zdravlja, a jedan od najmoćnijih prirodnih saveznika za njenu funkciju je sok od mrkve

Admiral

Redovita konzumacija ovog soka potiče izlučivanje masnoća, regeneraciju stanica jetre i poboljšava cjelokupno zdravlje. Dodaci poput limunova soka i meda dodatno pojačavaju detoksikacijski učinak i podržavaju obnovu jetrenog tkiva.

POGLEDAJ VIDEO: Zdravi detoks sokovi i smoothieji

Pokretanje videa...

Zdravi detoks sokovi i smoothieji 01:27
Zdravi detoks sokovi i smoothieji iz lokala Smoothiekaša u Zagrebu | Video: robert gašpert/Story

Sastojci:

  • 4 velike mrkve
  • 1 limun
  • 1 žličica kestena ili drugog prirodnog meda (po želji)
  • 10–15 stabljika svježeg maslačka (opcionalno, za dodatnu detoksikaciju)
BROJNI PROCESI U TIJELU Što se dogodi tijelu ako dnevno unosite 100 grama proteina
Što se dogodi tijelu ako dnevno unosite 100 grama proteina

Priprema:

  • Mrkvu dobro operite i po potrebi ogulite.
  • Iscijedite sok od limuna i dodajte ga mrkvi.
  • Ako koristite maslačak, sitno nasjeckajte stabljike i dodajte u sok.
  • Sve sastojke izmiksajte u blenderu ili ispasirajte kroz sokovnik.
  • Na kraju dodajte med i dobro promiješajte. Sok je spreman za konzumaciju.
DOBRO JE ZNATI! Crno ili zeleno grožđe: Evo koja je sorta doista zdravija...
Crno ili zeleno grožđe: Evo koja je sorta doista zdravija...

Nutricionisti preporučuju piti jednu čašu ovog soka svako jutro na prazan želudac, idealno tri tjedna zaredom za vidljive učinke. Osim mrkve i maslačka, u sok se mogu povremeno dodavati i rajčica, cikla ili špinat, što dodatno jača detoksikacijski učinak.

Foto: 123RF

Uz ovakav prirodni eliksir i zdravu prehranu, jetra može optimalno funkcionirati, a tijelo se učinkovitije oslobađa toksina i masnoća. Redovit unos svježih namirnica, izbjegavanje premasne hrane i dosljedna konzumacija soka pomažu očuvanju zdravlja i energiji kroz cijeli dan.

REZULTATI VIDLJIVI Jedite češnjak odmah ujutro: Ima čudesne učinke na tijelo!
Jedite češnjak odmah ujutro: Ima čudesne učinke na tijelo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače: Ovan mora čuvati tajne, Jarcu sve ide od ruke...
ZVIJEZDE OTKRIVAJU

Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače: Ovan mora čuvati tajne, Jarcu sve ide od ruke...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom
MANJE STRESA = LAKŠI ŽIVOT

Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom

Bez obzira na horoskopski znak, svi se slažemo da je manje stresa bolje. Razumijevanje specifičnih okidača stresa za svaki znak može biti koristan alat za upravljanje stresom i poboljšanje kvalitete života
Prvakinja sam u šminkanju i mama četvero djece. U salonu radim i petkom i svetkom...
Šibenčanka Loretta (27)

Prvakinja sam u šminkanju i mama četvero djece. U salonu radim i petkom i svetkom...

Mlada poduzetnica Loretta je osvojila zlato na natjecanju Majstora kozmetike 2026. i direktno ide na Svjetsko u Pariz. Svoj salon, koji je nazvala Million dollars babe otvorila je još prije šest godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026