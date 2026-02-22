Obavijesti

BROJNI PROCESI U TIJELU

Što se dogodi tijelu ako dnevno unosite 100 grama proteina

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Redovit unos 100 grama proteina dnevno može imati niz pozitivnih učinaka na organizam, od izgradnje mišića do lakšeg održavanja tjelesne mase

Prema zdravstvenoj platformi Eat This, Not That, ova količina proteina može podržati rast i oporavak mišića, ubrzati metabolizam te pomoći u očuvanju mišićne mase tijekom mršavljenja. Registrirana dijetetičarka Trista Best objašnjava kako protein ima ključnu ulogu u brojnim procesima u tijelu.

Podržava rast i oporavak mišića

Unosom 100 grama proteina dnevno tijelo dobiva esencijalne aminokiseline, osnovne gradivne jedinice proteina, koje su nužne za sintezu mišićnih proteina (MPS). Riječ je o procesu kojim tijelo obnavlja i gradi mišićno tkivo, osobito nakon fizičke aktivnosti.

Close up of women with measuring scoop of whey protein, jar and
Foto: 123RF

- Unos proteina ima ključnu ulogu u rastu mišića, metabolizmu i gubitku masnog tkiva. On osigurava esencijalne aminokiseline potrebne za obnovu i izgradnju mišića, posebno nakon vježbanja - ističe Best.

Ubrzava metabolizam

Prema podacima koje prenosi Healthline, tijelo troši kalorije kako bi probavilo i iskoristilo hranjive tvari iz hrane, proces poznat kao termički učinak hrane (TEF). Proteini imaju najveći termički učinak u usporedbi s ugljikohidratima i mastima, što znači da tijelo troši više energije na njihovu probavu.

- Tijelo sagorijeva više kalorija probavljajući proteine nego masti i ugljikohidrate. Sam proces probave proteina zahtijeva više energije, što može povećati ukupnu potrošnju kalorija i podržati gubitak masnog tkiva - objašnjava Best.

Pomaže očuvati mišićnu masu tijekom mršavljenja

Dovoljan unos proteina smanjuje vjerojatnost da će tijelo tijekom kalorijskog deficita razgrađivati mišićno tkivo kao izvor energije. Umjesto toga, proteini osiguravaju aminokiseline potrebne za očuvanje nemasne mišićne mase.

Osim toga, proteini doprinose osjećaju sitosti, što može pomoći u kontroli apetita i smanjiti osjećaj gladi tijekom dijete. To je osobito važno kod osoba koje pokušavaju smršavjeti, jer olakšava pridržavanje plana prehrane.

Female feet walking and standing on weights in bedroom. Concept of dieting, loosing weight and healthy lifestyle.
Foto: 123RF

Istraživanje objavljeno u bazi podataka U.S. National Library of Medicine sugerira da prehrana bogata proteinima može pomoći i u sprječavanju ponovnog dobivanja kilograma nakon mršavljenja.

Ipak, važno je napomenuti da optimalna količina proteina ovisi o dobi, spolu, razini tjelesne aktivnosti i zdravstvenom stanju pojedinca. Prije većih promjena u prehrani preporučuje se savjetovanje s liječnikom ili nutricionistom.

