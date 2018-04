Uz zdrave grickalice neće vam nedostajati energije ni šećera

- U takvoj situaciji tijelo traži nešto što će nas smiriti, što je razlog zbog kojeg često posežemo za raznim grickalicama i slatkišima, zbog kojih jedemo sve više, upozorava nutricionistica Sandra Marić Bulat. Naime, industrijski obrađene namirnice često sadrže velike količine dodanih šećera, zbog čega izazivaju nagli porast razine šećera u krvi i navalu energije, te brzo podižu raspoloženje, no ubrzo se javlja nagli pad šećera u krvi, a time ponovno osjećaj gladi i manjka energije.

Suhi štapići ili čips?

- Ako ni tad ne pojedemo uravnotežen obrok, vrtimo se u krugu - stalno nešto grickamo, a nismo siti. S tim se problemom često susreću oni koji pokušavaju skinuti višak kilograma, a ne planiraju obroke. Problem je posebno izražen ako nemamo organizirani sustav prehrane na poslu - kaže naša sugovornica.

Foto: Fotolia

Dodaje kako se često tješimo time da su “suhi” štapići bolji izbor od čipsa, a “obični” keksi bolji od onih s čokoladom, no i takve namirnice sadrže skrivene masnoće, višak soli ili šećer, kojima proizvođači dotjeruju okus kako bismo pojeli više. Jednako kao i čips.

Čak i ako vam se čini da ćete pojesti “samo malo čipsa”, dobro je osvijestiti da trećina vrećice, oko 30 grama čipsa, sadrži 150 kalorija i 9 grama masti. Nema minerala i vitamina, kao ni vlakana, dakle te kalorije nemaju nikakvu nutritivnu vrijednost, a velika je vjerojatnost da nećete stati samo na 30 grama.

- Tako unosimo prazne kalorije s previše šećera, soli i masti, koje je lako zamijeniti zdravijim zalogajima.

Jabuka, kruška, banana

Primjerice, uvijek je dobro imati pri ruci svježe voće, bananu, jabuku ili krušku, koje možete pojesti u komadu ili napraviti voćnu salatu, zaslađenu s malo meda. Druga je mogućnost da narežete voćku u nemasni jogurt - savjetuje nutricionistica.

Foto: Dreamstime

Rashladite li ih, djelovat će osvježavajuće. Jabuka, kruška i banana bogate su vlaknima, koja usporavaju probavu i otpuštanje šećera, pa će pridonijeti održavanju razine šećera u krvi stabilnom i dulje nećete osjetiti glad i pad energije.

- Umjesto keksa s čokoladom, pripremite u torbi nekoliko integralnih ili rižinih keksa, odnosno krekera. Umjesto štapića i čipsa porciju orašastih plodova, kojima možete dodati i malo suhog voća, primjerice smokve ili grožđice. No imajte na umu da su orasi i suho voće vrlo kalorični te da porcija u ovom slučaju podrazumijeva malu šaku.

To znači osam do deset oraha ili badema te dvije do tri suhe voćke na dan - upozorava Sandra Marić Bulat. Dodaje da mozak zbog umora i stresa često krivo tumači signale i da žeđ možemo zamijeniti osjećajem gladi.

- Zato uvijek kraj sebe nastojte imati bocu vode. Također, kad osjetite glad, dobro je prvo popiti čašu vode i pričekati desetak minuta. Ako i dalje budete osjećali glad, posegnite za jelom - savjetuje nutricionistica.

Celer umjesto pomfrita

Foto: 24sata

Ako navečer imate običaj pripremiti zdjelu pomfrita za grickanje ispred TV-a, pripremite zdraviju zamjenu: Očistite celer i narežite ga na štapiće pa uvaljajte u sjemenke sezama i malo popržite na maslinovu ulju. Umjesto običnom kuhinjskom solju, posolite himalajskom solju, koja sadrži manje natrija.

Čips od kelja za ubijanje dosade

Ako ste trenutke dosade navikli ubijati grickanjem čipsa, onaj kupovni zamijenite čipsom od - kelja. Bogat je vlaknima, antioksidansima, omega-3 masnim kiselinama i može biti gotov za samo desetak minuta: Operite i dobro prosušite 10-ak listova kelja pa ih izrežite na manje komade.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Prelijte ih s dvije žlice maslinova ulja te dodajte himalajske soli i papra po želji. Dobro promiješajte da se svi sastojci upiju u kelj pa listiće kelja rasporedite na lim za pečenje koji ste obložili masnim papirom za pečenje. Zagrijte pećnicu na 175 °C i pecite od 10 do 12 minuta, uz blago otvorena vrata, jer se kelj treba isušivati, a ne prepeći. Ohladite i - poslužite.