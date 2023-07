Ove namirnice su odličan izvor vitamina K: Štite krvne žile te poboljšavaju gustoću kostiju

Nedostatak K vitamina u tijelu može izazvati poremećaj niza procesa i funkcija, upozoravaju znanstvenici. Znanstvenici su već im odavno utvrdili da se to može povezati sa slabijom mineralnom gustoćom kostiju i povećanim brojem prijeloma, te većim rizikom od osteoartritisa. Također, povezuje se s kalcifikacije krvnih žila, a time i do povećanog rizika od bolesti srca, dok novija istraživanja ukazuju i na to da može biti povezan i s upalnom bolesti crijeva, ulceroznim kolitisom i problemima s gušteračom.

Osim toga, dugo je poznato da nedostatak vitamina K dovodi do problema sa zaustavljanjem krvarenja kad se porežemo, ili preobilnim menstruacijama i čestim krvarenjima iz nosa, jer je riječ o vitaminu koji je vrlo važan u sintezi proteina za zgrušnjavanje krvi.

Zbog toga je važno znati da većina ljudi kroz prehranu može osigurati preporučene dnevne količine K vitamina, te da uz uravnoteženu prehranu u to najčešće nije problem.

Najbolji izvor vitamina K je zeleno lisnato povrće, kao što su špinat, kelj i blitva, ali i povrće općenito, kao što su cvjetača, mahune, šparoge, grašak, brokula, kupus i mrkva. Od voća, po sadržaju vitamina K ističu se avokado, kiwi i grejp.

Dobar izvor je i meso, posebno jetrica, a ima ga i u jajima i mliječnim proizvodima. Vitamin K je topiv u mastima, što povećava njegovu apsorpciju, pa je korisno povrće koje skuhate preliti s malo maslinova ulja, kaže magistar nutricionizma Josip Rešetar, iz savjetovališta NutriciOnizam.hr.

Kad je u pitanju voće, dnevne potrebe vitamina K mogu nadomjestiti i jabuke, avokado, borovnice i grožđe,

Pritom nije presudno je li riječ o sirovim ili kuhanim namirnicama, jer je K vitamin otporan na skladištenje i zagrijavanje hrane. Štoviše, u nekim slučajevima se njegova razina i povećava kod kuhanja, primjerice kod kuhanja šalše od rajčice.

Također, istraživanja pokazuju da fermentiranjem namirnica raste udio tog vitamina, pa se kao dobar izvor mogu smatrati i neki fermentirani sirevi. jogurt, kefir, te posebno kiseli kupus.