Ovih 6 znakova može otkriti da vam nedostaje vitamina A

Iako je manjak vitamina A u razvijenim zemljama relativno rijedak, određeni simptomi mogu upozoriti da ga organizam ne dobiva dovoljno. Posebno se mogu pojaviti promjene vida, češće infekcije, problemi s kožom i kosom te promjene na kostima i zubima.

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1. Češće infekcije

Vitamin A ima važnu ulogu u normalnom funkcioniranju imunološkog sustava. Kada ga nema dovoljno, tijelo može postati osjetljivije na različite infekcije.

Nedostatak može utjecati na zaštitnu sluznicu probavnog sustava, zbog čega osoba može biti podložnija crijevnim infekcijama, uključujući infekciju parazitom Giardia. Ona može izazvati proljev i malapsorpciju, odnosno otežanu apsorpciju hranjivih tvari u crijevima.

Zaštitni sloj mokraćnog sustava također može oslabjeti, što može povećati sklonost infekcijama mokraćnog sustava. Zbog utjecaja vitamina A na imunitet mogu se češće pojavljivati i respiratorne infekcije poput prehlade, gripe i upale pluća.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

2. Promjene vida

Jedan od najpoznatijih znakova manjka vitamina A povezan je s očima. Nedostatak može dovesti do postupnog slabljenja vida i kseroftalmije, ozbiljnog stanja koje uzrokuje izrazitu suhoću očiju.

Može se razviti i noćno sljepilo, koje se često ubraja među prve znakove nedostatka. Osoba tada ima poteškoća s vidom u mraku ili pri slabom osvjetljenju, pa joj primjerice noćna vožnja može postati znatno teža.

Ako ozbiljan nedostatak vitamina A ostane neliječen, oštećenje vida može napredovati sve do sljepoće.

3. Problemi sa zubima

Umjeren ili ozbiljan nedostatak vitamina A može se odraziti i na oralno zdravlje. Moguća je otežana ili nepravilna formacija zuba, kao i nepotpun razvoj zubne cakline – tankog vanjskog sloja koji štiti zub.

Nedostatak se povezuje i s parodontitisom, odnosno bolešću desni koja može zahvatiti tkiva koja okružuju i podupiru zube.

Foto: 123RF

4. Slabije kosti

Vitamin A sudjeluje i u održavanju zdravlja kostiju. Neka istraživanja sugeriraju da odgovarajuća količina vitamina A može biti povezana s boljom čvrstoćom kostiju i manjim rizikom od prijeloma.

Međutim, kod vitamina A vrijedi pravilo da ni premalo ni previše nije poželjno. I nedostatak i pretjeran unos mogu biti povezani s krhkijim kostima i većom osjetljivošću na oštećenja.

Stručnjaci ipak naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se preciznije utvrdilo kako različiti izvori i količine vitamina A utječu na zdravlje kostiju.

5. Ispadanje kose

Nedovoljan unos vitamina A može utjecati i na kosu. Jedan od njegovih aktivnih derivata, retinoična kiselina, sudjeluje u regulaciji matičnih stanica folikula dlake i normalnom ciklusu rasta kose.

Zbog toga se manjak vitamina A može povezati s pojačanim ispadanjem kose.

No zanimljivo je da i pretjeran unos vitamina A može izazvati isti problem. Zato nije dobro nasumično uzimati visoke doze dodataka prehrani u želji da se poboljša rast kose.

6. Sitne, tvrde kvržice na koži

Manjak vitamina A može dovesti i do kožnog stanja koje se naziva frinoderma. Riječ je o vrsti folikularne hiperkeratoze pri kojoj se na koži pojavljuju sitne, tvrde kvržice.

Najčešće se mogu pojaviti na ramenima, stražnjici, laktovima i koljenima. Nastaju kada se folikuli dlake začepe keratinom, proteinom koji se prirodno nalazi u koži.

Kako se nedostatak vitamina A može pokazati kod djece?

Kod djece se mogu pojaviti nešto drugačiji simptomi. Među njima su proljev, ponekad praćen povraćanjem, kašalj s povišenom temperaturom te tzv. Bitotove pjege – bjelkaste ili pjenaste promjene na površini oka.

Kod izrazito ozbiljnog nedostatka može doći i do sljepoće.

Manjak vitamina A posebno je problematičan među djecom mlađom od pet godina koja pate od pothranjenosti u zemljama u razvoju.

Trudnice također mogu biti rizična skupina

Trudnice i dojilje u dijelovima svijeta u kojima je pothranjenost češća imaju veći rizik od nedostatka vitamina A.

Kod trudnica manjak može biti povezan s anemijom, noćnim sljepilom, oslabljenim imunitetom i povećanim rizikom od infekcija. Izvor navodi i da je nedostatak vitamina A značajan uzrok problema s vidom među trudnicama u određenim dijelovima svijeta.

Što ako nedostatak traje dugo?

Kronični, odnosno dugotrajni nedostatak vitamina A može povećati osjetljivost na određene infekcije i bolesti dišnog sustava.

Foto: PROFIMEDIA

Među njima se navode ospice i upala pluća. Dugotrajan manjak može biti povezan i s anemijom, stanjem u kojem organizam nema dovoljno zdravih crvenih krvnih stanica za prijenos kisika kroz tijelo.

Kada se javiti liječniku?

Simptomi poput ispadanja kose, promjena na koži, čestih infekcija ili problema s vidom mogu imati brojne druge uzroke i sami po sebi ne znače da osobi nedostaje vitamin A.

Ako se pojave ili traju dulje vrijeme, preporučuje se razgovor s liječnikom koji može procijeniti simptome i po potrebi napraviti odgovarajuće pretrage.

Ovisno o težini nedostatka, liječenje može trajati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci. Doza vitamina A određuje se prema ozbiljnosti manjka, a dodatke prehrani nije preporučljivo uzimati u visokim dozama bez stručnog savjeta.

Vitamin A može se uzimati zajedno s vitaminom D, a oba su vitamini topljivi u mastima pa se bolje apsorbiraju uz hranu koja sadrži zdrave masnoće. Ipak, kod većih doza potrebno je savjetovati se s liječnikom jer pretjerani unos vitamina A može biti štetan.

