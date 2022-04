Ovo su namirnice koje sadrže više vitamina C od naranče

Kada pomislite na vitamin C, neminovno mislite na naranče. Ali ovo voće ima manje vitamina C u usporedbi s nekim drugim plodovima. Naranče otprilike imaju vrlo respektabilnih 70 miligrama vitamina C po plodu - preporučena dnevna vrijednost za odraslu ženu je 75 miligrama - a postoji još nekoliko osvježavajućih namirnica koja sadrže i više po obroku, što je dobra vijest za vaše okusne pupoljke i zdravlje cjelokupnog organizma.

Postoje mnoge prednosti vitamina C - između ostalog, pomaže u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanih stvarima kao što su dim cigareta, zagađenje i UV svjetlo od sunca, također podupire zacjeljivanje rana i pomaže apsorpciju željeza iz biljne hrane.

Jagode

Ove bobice boje rubina sadrže 85 miligrama vitamina C po šalici, zajedno s velikom dozom mangana, koji može pomoći u održavanju stabilnog šećera u krvi. Samo budite sigurni da ste kupili organsku sortu, jer su jagode jedan od proizvoda s najvećom količinom pesticida.

Ananas

Svježi, tropski, sočni ananas sadrži 79 miligrama vitamina C po šalici. I za razliku od većine drugog voća, također sadrži značajne količine enzima bromelaina, koji može pomoći u probavi proteina. Napravite si piña coladu ili slatki smoothie od ananasa i bosiljka.

Korabica

Ovaj plod može se pohvaliti s 84 miligrama vitamina C po šalici i posjeduje svojstva koja povoljno djeluju protiv raznih bolesti i stanja. Pokušajte ju koristiti umjesto kupusa, pripremite vegetarijanske rezance ili ju jednostavno narežite na komade i pirjajte na maslinovom ulju.

Mango

Slatki, sočni mango sadrži 122 miligrama vitamina C po voću. Također je moćan izvor zeaksantina, antioksidansa koji pomaže u održavanju zdravlja očiju filtrirajući štetne zrake plave svjetlosti. Smrznuti mango je također jednako zdrav i predstavlja sjajan dodatak smoothiejima.

Prokulice

Šalica prokulica sadrži 75 miligrama vitamina C, zajedno s hranjivim tvarima koja blagotvorno djeluju na cijeli organizam, baš kao korabica.

Kivi

Samo dva ploda kivija sadrže oko 128 miligrama vitamina C. Istraživanja također pokazuju da on pomaže da brže zaspite i poboljšate kvalitetu sna, vjerojatno zbog visoke razine serotonina, hormona koji igra ulogu u pokretanju spavanja.

Guava

Ova ukusna tropska poslastica je puna vitamina C, kojeg u samo jednom plodu ima više od 200 posto preporučenog dnevnog unosa. Zrelo voće ima cvjetni miris, a što se tiče izgleda, trebao bi imati koru od blijedozelene do svjetložute boje.

Paprike

Sve paprike - zelene, žute, crvene i narančaste - sadrže više vitamina C od naranče, u rasponu od 95 miligrama u zelenoj do ogromnih 341 miligrama u žutoj. Također su vrlo niske kalorijske vrijednosti, sadrže samo 45 kalorija po šalici, što ih čini savršenim zalogajem za ublažavanje gladi.

Breskve

Jedna srednja breskva sadrži impresivnih 138 miligrama vitamina C. Dodajte slatko ljetno voće u zobene pahuljice ili palačinke, upotrijebite ih za pripremu raznih jela ili zagrizite u jednu kao međuobrok dok ste u pokretu.

Papaja

Kao i njeni tropski rođaci mango i ananas, papaja je veliki napadač u odjelu vitamina C – pakira 95 miligrama po malom voću. Sadrži i enzime papain i kimopapain, koji smanjuju upalu. Isprobajte ga u ovom Papaya Pleasure smoothieju, prepunom sastojaka koji će vam dati blistavu kožu.

Brokula

Šalica nasjeckanih, sirovih cvjetova brokule sadrži oko 81 miligram vitamina C, zajedno s mnogo vitamina K - važnog za zdravlje kostiju i pravilno zgrušavanje krvi.

Sok od rajčice

Šalica ovog soka jarke boje sadrži 170 miligrama vitamina C, 21 posto dnevnog vitamina A i 15 posto dnevnog kalija - sve u samo 41 kaloriji.

Kelj

Osim što u jednoj šalici sadrži više od dnevnog unosa vitamina C, ovo zeleno lisnato povrće snažan je izvor vitamina B6 i A - hranjive tvari koja održava zdravlje naše mrežnice i potiče normalan razvoj zuba i kostiju, prenosi Prevention.

