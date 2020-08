Pametni trikovi kako se prestati prejedati tijekom rada od kuće

Ne morate baš svaki put kada ste pod stresom staviti nešto u usta, posebno ne nešto nezdravo. U ljudskoj prirodi je posezati za hranom kao za sredstvom za smirenje, kaže dijetetičarka Cynthia Sass

<p>Rad od kuće na mnoge ljude djeluje tako da jedu više nego dok su odlazili na posao. Neki priznaju da svako malo odu do hladnjaka ili ormarića sa poslasticama. Ili čak grickaju nezdravu hranu dok sjede za računalom, a kada se zdjelica isprazni, gledaju čime bi je ovaj put mogli napuniti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Zdrava hrana koji bi svatko trebao imati na jelovniku:</p><p>Sve se to odražava na njihovu liniju koja postaje sve zaobljenija, jer moramo uzeti u obzir i to da se ljudi manje kreću kada rade od kuće. Osim toga, takva navika isisava energiju iz organizma, slabi imunitet i u čovjeku stvara osjećaj nezadovoljstva.</p><p><strong>Cynthia Sass</strong>, dijetetičarka sa sjedištem u Los Angelesu u SAD-u, podijelila je savjete kako raditi od kuće bez prejedanja, kako odoljeti iskušenju.</p><h2>Napravite raspored prehrane</h2><p>- Razvoj dosljedne rutine postavlja temelje za uravnoteženu prehranu. Ako nikada niste bili osoba koja jede doručak, sada je vrijeme za početak te zdrave navike - rekla je pa se osvrnula na studiju objavljenu ove godine u magazinu 'The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'.</p><p>- Termogeneza uzrokovana hranom, energija koju vaše tijelo troši na probavu i metaboliziranje hrane, za doručak je više nego dvostruko veća u odnosu na večeru. Ovo istraživanje donosi dokaze koji idu u prilog dugogodišnjem savjetu kako za doručak treba jesti poput kralja, ručati kao princ, a večerati kao siromah - dodala je.</p><p>Istraživači su primijetili da su ljudi koji su sudjelovali u istraživanju i jeli obilno za doručak, a manje za večeru, osim što su sagorjeli više kalorija tijekom prijepodneva, imali su bolju razinu šećera u krvi i inzulina. </p><p>- Kada su ispitanici jeli manje za doručak i više za večeru, tijekom dana su imali pojačan osjećaj gladi, posebno prema slatkišima. Odvojite vrijeme za obilan, zdravi doručak prije nego što započnete svoj radni dan. Ručajte oko pet sati kasnije, a večerajte otprilike tri do četiri sata nakon ručka i to nešto lagano. Pazite da između večere i odlaska na spavanje prođe barem tri sata kako bi probava radila kako treba. Ova navika će dobro djelovati i na kvalitetu vašeg sna - pojasnila je. </p><h2>Ne jedite dok radite</h2><p>Budite koncentrirani na jelo dok jedete, jer u protivnom sabotirate sami sebe i otvarate vrata prejedanju. Znači, ne jedite dok radite, kao što je preporuka to izbjegavati i tijekom gledanja TV-a, pričanja na mobitel ili bilo kakvih drugih aktivnosti koje odvlače pažnju sa samog čina jedenja.</p><p>Studija iz ove godine, objavljena u časopisu 'The American Journal of Clinical Nutrition' otkrila je da takvo, ometano konzumiranje hrane utječe na obradu ukusa i povećava šanse za prejedanje. </p><p>- Pridržavajte se postavljenog rasporeda prehrane i 'pritisnite gumb' za zaustavljanje dok radite, kao i kada telefonirate, gledate televiziju... Jedenje bez multitaskinga i ometanja može vam pomoći da više uživate u onome što jedete - savjetuje Cynthia Sass.</p><h2>Dajte prednost cjelovitim namirnicama</h2><p>- Iako ste u iskušenju posezati za praktičnom hranom koja u vama stvara ugodu, suzdržite se od toga. Osim što je lišena prirodnih hranjivih sastojaka i vlakana, jako prerađena hrana može uništiti vaš metabolizam, kao i vaš struk - objasnila je ova dijetetičarka.</p><p>Spomenula je malu studiju iz 2019. godine objavljenu u časopisu 'Cell Metabolism' koja je pratila 20 odraslih bolesnika. Oni su 14 dana dobivali ultra-prerađenu hranu ili onu neobrađenu, nasumičnim redoslijedom. </p><p>- Istraživači su otkrili da je pristup ultraprerađenoj hrani doveo do toga da ljudi konzumiraju višak od 500 kalorija dnevno i dobivaju na težini u usporedbi sa onima koji su jeli neobrađenu hranu. Drugim riječima, vjerojatnije je da ćete prestati jesti nakon što pojedete jednu jabuku i malu šaku badema. Isto tako, krenete li jesti čips, velike su šanse da ćete isprazniti cijelu vrećicu - dodala je.</p><p>Savjetuje da tijekom kupovine pazite što kupujete. U redu je uzeti pokoju poslasticu, kaže, ali treba paziti da se glavni obroci, kao i većina onoga što pojedete, vrti oko svježih ili zamrznutih zdravih namirnica, nemasnih proteina (poput graha, leće ili ribe) te dobrih masti kojima obiluju ekstra djevičansko maslinovo ulje, avokado i orašasti plodovi.</p><p>- Također, planirajte u jelovniku i manje porcije ugljikohidrata dobivenih iz cjelovitih žitarica, svježeg voća i škrobnog povrća - napomenula je.</p><h2>Pronađite alternativne načine za rješavanje stresa</h2><p>Ne morate baš svaki put kada ste pod stresom staviti nešto u usta. U ljudskoj prirodi posezati za hranom kao za sredstvom za smirenje. Ali, takav konstantan obrazac ponašanja suočavanja sa vlastitim emocijama vodi do nagomilavanja viška kilograma, gubitka energije, remećenja kvalitete sna pa čak i do slabljenja imuniteta.</p><p>- Ukoliko se i vi na takav način pokušavate nositi sa stresom, vrijeme je da pronađete neku alternativu. Znam da to nije jednostavno, ali pridržavanje rasporeda prehrane, pažljivo jedenje bez ometanja i davanje prioriteta zdravoj hrani pomoći će vam u prepoznavanju situacija u kojima odlazite u kuhinju ne zato što ste gladni, već zbog emocija - kaže ova dijetetičarka.</p><p>- Ta osviještenost vam može pomoći da krenete iskušavati druge načine kako se nositi sa stresom i smiriti. Povežite se s prijateljem, sudjelujte u Instagram meditaciji ili jogi, slušajte muziku, čitajte, crtajte, plešite ili jednostavno pogledajte neki smiješni video - dodala je i naglasila važnost pronalaska ravnoteže i za mentalno i fizičko zdravlje, prenosi <a href="https://www.thehealthy.com/habits/prevent-overeating-working-home/ " target="_blank">The Healthy</a>. </p>