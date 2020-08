Ako vam kosa sve više ispada ove namirnice su odlične za vas

Proteini su građevni dijelovi kose, pa je stoga važno da je vaš unos proteina dovoljan. Da bi vam kosa brže i zdravije rasla morate u svoju prehranu uvrstiti i željezo

<p>Razlozi gubitka kose mogli bi biti brojni, od bioloških problema do nedostatka dovoljnih hranjivih sastojaka u vašoj prehrani. Naravno, važno je održavati čistoću vlasišta kako biste izbjegli gubitak kose, ali ono što jedete utječe i na vašu kosu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Stoga je važno jesti hranjive sastojke kako biste spriječili opadanje kose.</p><h2>1. Proteini</h2><p>Ovo je jedan od najvažnijih sastojaka. Proteini su građevni dijelovi kose, pa je stoga važno da je vaš unos proteina dovoljan. Da bi vam kosa brže i zdravije rasla morate u svoju prehranu uvrstiti proteine.</p><p>Jaja su najveći izvor proteina. Osim jaja, možete dodati i grah i mliječne proizvode poput mlijeka, jogurta i sira.</p><h2>2. Željezo</h2><p>Željezo je podjednako bitno, a manjak željeza uzrokuje anemiju koja može dovesti do opadanja kose.</p><p>Špinat je vjerojatno najveći izvor željeza. Osim špinata, jedite leće, kamenice, crveno meso i jabuke. Oni mogu učiniti čuda za vašu kosu.</p><h2>3. Vitamin C</h2><p>Slobodni radikali u našoj kosi mogu spriječiti rast kose i čak uništiti folikulu dlake. Vitamin C, kao antioksidant, sprečava oksidativni stres protiv ovih slobodnih radikala. Također sprječava starenje naše kose.</p><p>U plan prehrane treba dodati citrusno voće poput naranče, limuna, rajčice, guave, papaje i jagode.</p><h2>4. Omega 3 masne kiseline</h2><p>Omega 3 ne samo da sprečava gubitak kose, već i osigurava rast. Omega 3 njeguje vaš folikul dlake i smanjuje upalu što osigurava rast i zdravlje kose.</p><p>Riba je najveći izvor omege 3. Osim ribe, u svoju prehranu možete uvrstiti i orašaste plodove poput badema i oraha. Čak su i lanene sjemenke visoki izvor Omega 3 i trebalo bi ih uključiti u prehranu u obliku večernjih zalogaja.</p><h2>5. Biotin</h2><p>Biotin pojačava proizvodnju aminokiselina, što pomaže u proizvodnji bjelančevina važnih za rast kose.</p><p>Namirnice poput žumanjka, avokada, badema, cvjetače, gljiva i slatkog krumpira neki su od bogatih izvora biotina.</p><h2>Što jesti u danu?</h2><p><strong>Doručak</strong></p><p>Možete uključiti sokove poput soka od naranče ili sok od rajčice svako jutro, uz svoj redovan doručak. U doručak možete uključiti omlet i sir.</p><p><strong>Ručak</strong></p><p>U prehranu možete dodati piletinu, špinat, jednu zdjelu leće ili gljive kao prilog. U ručak možete dodati i jogurt.</p><p><strong>Večernji zalogaji</strong></p><p>Možete jesti pečene bademe, orahe i lanene sjemenke. Možete dodati malo voća poput jabuke ili papaje kao dio večernje užine.</p><p><strong>Večera</strong></p><p>Za večeru biste trebali potražiti nešto lagano. Možete se držati svoje uobičajene večere i popiti čašu mlijeka prije nego što krenete u krevet, piše <a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/hair-loss-add-these-food-items-to-your-diet-6551985/" target="_blank">Indian Express.</a></p>