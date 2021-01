1. Iskreno se osjeća krivom

Da, vjerovali ili ne, ljubavnica osjeća krivnju. Ako je svjesna činjenice da je njezin ljubavnik oženjen, svakodnevno prolazi kroz sve uobičajene emocije povezane s krivnjom, poput tuge i depresije.

Ljubavnica se osjeća krivom kad njezin ljubavnik odluči provesti vrijeme s njom vikendom, znajući da ga kod kuće čekaju žena i djeca. Osjeća se krivom kad čuje kako drugi ljudi razgovaraju o varanju supružnika. Osjeća se krivom kad gleda filmove o preljubu. Krivnja je trajni osjećaj koji prati ljubavnicu tijekom cijele veze i nakon toga.

Isto tako, mnoge ljubavnice nisu ni svjesne da je njihov ljubavnik oženjen. Mnogi se muškarci trude sakriti činjenicu da su u braku. Ako muž može imati veze i izdati ženu s kojom se oženio, tada je sposoban izreći višestruke laži, i supruzi i ljubavnici.

Zaključak: Ako žena nije sociopat, osjeća se krivom za prelazak granice, baš kao i svi drugi.

2. Vjerojatno nikad nije planirala biti ljubavnica

Svaka odrasla osoba odgovorna je za svoje postupke. U to nema sumnje. Nažalost, ponekad okolnosti i loše odluke mogu dovesti do afere.

Nije vjerojatno da će se na listi ciljeva bilo koje žene naći afera s oženjenim muškarcem. Neke žene koje imaju afere također su u braku i imaju vlastite obitelji koje ugrožavaju uplitanjem u aferu.

Mnoge žene na kraju postanu 'druga žena', jer su se 'spetljale' s muškarcem s kojim nikad nisu namjeravale redovito biti. Možda su znale ili nisu znale da je muškarac oženjen, ali svejedno su nastavile dalje, a kasnije su se zaljubile.

Postoje žene kojima nije problem izlaziti s oženjenim muškarcima i čini se da se zbog toga malo kaju, ali općenito govoreći, to obično nije slučaj.

Mnogo puta preljubnik će ljubavnici svašta obećati kako bi ju zadržao uz sebe, a onda prođe toliko vremena da joj postane teško prekinuti. Muž može čak ići toliko daleko da ljubavnici kaže da se razdvojio ili je u postupku razvoda kad to nije slučaj. Ako je ljubavnica zaljubljena, možda neće htjeti prekinuti, čak i ako zna da to nije u redu.

3. Postaje ljubomorna

Ako je žena postala ljubavnica i zna da je njezin ljubavnik oženjen, tada zasigurno osjeća ljubomoru. Osjeća se ljubomorno svaki put kad on nije s njom. Zna da on ide kući drugoj ženi. Zna da njezin ljubavnik ima drugi život u njegovom domu kojega nikada neće biti dio.

Ako nema vlastitu obitelj, život ljubavnice obično je prilično usamljen, a to je naglašeno činjenicom da joj srce vjerojatno tone svaki put kad razmišlja o tome što njezin ljubavnik radi kod kuće sa suprugom i obitelji. Ona je ljubomorna što on dijeli krevet sa suprugom i nikada neće saznati pravu razinu intimnosti koju oni imaju.

Neke ljubavnice čak imaju i djecu sa svojim oženjenim ljubavnicima. Zamislite kako je to tek komplicirano.

Nema sumnje da ljubavnica osjeća zavist što odnos njezinog ljubavnika sa njegovom suprugom nije tajna. Jedna stvar za kojom mnoge ljubavnice žude više od svega je potvrda da je njezin odnos s ljubavnikom stvaran. Šuljanje u tajnosti nije idealno za zdravu, dugoročnu vezu.

I ljubavnica, kao i svaka druga žena, želi da se njezin ljubavnik ponosi njome, da o njoj priča svojim prijateljima i da ima želju cijelom svijetu reći koliko je voli.

4. Zaljubila se u pogrešnu osobu

Nažalost, ljubav i požuda su slijepe. Žena koja ignorira očita upozorenja zbog ljubavi ili požude na kraju će izabrati pogrešnu osobu s kojom će biti.

Ljubavnica će prije ili kasnije doći do te spoznaje. Možda će odlučiti ostati u vezi dugo nakon što je shvatila svoju pogrešku iz bilo kojeg razloga, uključujući poricanje, strah i, naravno, ljubav.

Pad na pogrešnu osobu događa se svima nama. To se događa slobodnim ženama koje izlaze sa slobodnim muškarcima, to se događa ženama koje se zaljube u oženjene muškarce, suprugama koje imaju aferu, a i istospolnim parovima.

Poanta je u tome da najvjerojatnije ljubavnica već zna da je napravila veliku pogrešku i ostaje u vezi samo zato što misli da njezin ljubavnik želi biti s njom. Naravno, neke žene možda nisu toliko emocionalno vezane za svoje ljubavnike, ali pretpostavlja se da većina njih jest, pogotovo u dugotrajnim aferama koji traju godinama.

5. Možda vjeruje da postoji budućnost

Koliko žena padne na muškarca i vjeruje većini onoga što on kaže? Ako žena zna da je njezin ljubavnik oženjen ili je to saznala u nekom trenutku nakon što je već pala na njega, onda nema sumnje da joj je on već napričao mnoge 'bajke' o njihovoj zajedničkoj budućnosti.

Prilično je uobičajeno da suprug koji vara kaže svojoj ljubavnici da je jadan u braku i da želi izaći. To može biti istina, ali i ne, no pravo je pitanje je li spreman završiti brak ili nije. Ako su u pitanju djeca ili ako muž zaista želi biti sa svojom ženom, tada neće okončati brak.

Ljubavnica se samim početkom afere već postavila u ranjiv položaj, pa ako je zaljubljena u muškarca s kojim je, izmišljat će opravdanja za njega i vjerojatno pati od dubokog poricanja. Možda će trebati mjeseci ili čak godine da ljubavnica shvati da muškarac zbog nje neće ostaviti svoju ženu.

Održavanje afere u nadi da će muškarac napustiti ženu nešto je što rade mnoge ljubavnice, a ako prođu godine, ona postaje sve više uložena u vezu, a i bolja u laganju same sebe. Afera postaje njezina normala. Tajnost postaje njezina normala, a u mnogim će se slučajevima samoliječiti ili se ponašati destruktivno kako bi ublažila krivnju i sram.

Biti ljubavnica nije glamurozno. Afera može započeti kao uzbudljiv, romantičan vihor, ali gotovo uvijek završi depresivnom, obeshrabrujućom situacijom.

I ljubavnice su poput svake druge žene na svijetu. Ne treba ih nužno ocrnjivati, piše YourTango.