'Pila sam kombuchu godinama, evo kako mi je to transformiralo zdravlje crijeva'

Prije nego što je 2025. proglašena godinom zdravih napitaka, prije nego što je matcha latte postao statusni simbol i prije nego što se u društvu počelo otvoreno govoriti o mikrobiomu crijeva, postojao je jedan pionir – kombucha. Lagano gazirano, blago octeno piće od fermentiranog crnog ili zelenog čaja, odavno poznato kao izvor „zdravlja iz boce“.

Foto: 123RF

Još 2010. godine kombucha je dospjela na naslovnice zahvaljujući Lindsay Lohan, a ubrzo je počela stjecati reputaciju napitka koji pomaže u smanjenju upalnih procesa, regulaciji krvnog tlaka i jačanju imuniteta, premda znanost još uvijek oprezno potvrđuje te tvrdnje. Ono što jest nesporno jest da je bogata probioticima, najpoznatijim saveznicima zdravlja crijeva.

U središtu procesa stoji SCOBY – želatinozni disk živih bakterija i kvasaca (eng. symbiotic culture of bacteria and yeast), često nazivan „gljiva“ ili „majka“. On omogućava da se jednostavna mješavina čaja i šećera pretvori u fermentirani napitak s kompleksnim okusom i bogatim nutritivnim profilom.

Nakon fermentacije kombucha sadrži vitamin C, vitamine B-skupine, tiamin, octenu i mliječnu kiselinu te, ovisno o duljini fermentacije, manje količine šećera i alkohola. Razina karbonizacije također varira, od nježnog perlanja do intenzivnije pjenušavosti.

Povijest i kulturni put kombuche

Podrijetlo kombuche nije sasvim jasno, iako se spominje u kineskim, korejskim, ruskim i njemačkim izvorima kao narodni lijek i svojevrsni „eliksir života“. Prema riječima kliničke nutricionistice Claire Johnson, napitak je stariji od 2000 godina.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Šezdesetih godina prošlog stoljeća švicarska istraživanja potvrdila su neke zdravstvene prednosti, a osamdesetih i devedesetih kombucha je doživjela rast popularnosti uslijed HIV/AIDS krize, kada su mnogi posegnuli za alternativnim pristupima zdravlju i prehrani.

Krajem devedesetih proizvodnja je postala predmet regulatornog nadzora jer su se na tržištu pojavile serije s većim udjelom alkohola nego što je bilo deklarirano. Danas se u prodaji smiju nalaziti samo napitci s udjelom alkohola manjim od 0,5 %.

Kombucha i zdravlje crijeva

S porastom interesa za zdravlje probavnog sustava, kombucha je postala zvijezda „booch booma“.

Danas tržište nudi desetke brendova i okusa, no nisu svi jednako kvalitetni niti jednako etični, razlike postoje u praksi uzgoja čaja, količini šećera te upotrebi umjetnih aroma.

Općenito, svaka fermentirana varijanta bolja je opcija od zaslađenih gaziranih pića: povoljno djeluje na kožu, probavu i imunitet. Važno je, međutim, obratiti pažnju na deklaraciju – idealna kombucha je sirova, nepasterizirana, s minimalnim dodatkom šećera i što jednostavnijim popisom sastojaka (čaj, šećer, SCOBY).

Redovita konzumacija kombuche može pomoći u:

jačanju crijevne flore zahvaljujući probioticima,

smanjenju nadutosti i poboljšanju probave,

regulaciji razine šećera u krvi (ovisno o niskom udjelu šećera u piću),

podršci imunološkom sustavu kroz ravnotežu mikrobioma.

Emilie Lavinia, koja je za msn. ispričala vlastito iskustvo s ovim super pićem, svjedoči kako joj je konzumacija kombuche tijekom deset godina pomogla smanjiti unos pića koja štete crijevima, osobito onih s visokim udjelom šećera i alkohola te da se osjeća vitalnije, probava je stabilnija, a razina energije viša.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Na tržištu se mogu pronaći tradicionalne varijante s đumbirom, limunom ili bobičastim voćem, kao i one s dodatkom supernamirnica poput kurkume ili matche. Najkvalitetnija kombucha ima svjež i uravnotežen okus, bez pretjerane slatkoće.

Nutricionisti savjetuju postupno uvođenje, od pola do jedne čaše dnevno, jer prebrzo uvođenje može izazvati probavne smetnje. Treba imati na umu da kombucha sadrži i tragove kofeina i alkohola, pa je umjerenost ključna.

Za mnoge je zamjena za vino ili gazirane sokove, dok je za druge postala ritual koji donosi ravnotežu i osjećaj vitalnosti. Iako nije čarobni lijek, kombucha u kombinaciji s raznolikom i uravnoteženom prehranom može postati vrijedan saveznik zdravlja crijeva.