Lagano pjenušava, octena tekućina nastala fermentacijom crnog ili zelenog čaja, često se naziva izvornim eliksirom za crijeva. Evo kako može utjecati na zdravlje
'Pila sam kombuchu godinama, evo kako mi je to transformiralo zdravlje crijeva'
Prije nego što je 2025. proglašena godinom zdravih napitaka, prije nego što je matcha latte postao statusni simbol i prije nego što se u društvu počelo otvoreno govoriti o mikrobiomu crijeva, postojao je jedan pionir – kombucha. Lagano gazirano, blago octeno piće od fermentiranog crnog ili zelenog čaja, odavno poznato kao izvor „zdravlja iz boce“.
Još 2010. godine kombucha je dospjela na naslovnice zahvaljujući Lindsay Lohan, a ubrzo je počela stjecati reputaciju napitka koji pomaže u smanjenju upalnih procesa, regulaciji krvnog tlaka i jačanju imuniteta, premda znanost još uvijek oprezno potvrđuje te tvrdnje. Ono što jest nesporno jest da je bogata probioticima, najpoznatijim saveznicima zdravlja crijeva.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
U središtu procesa stoji SCOBY – želatinozni disk živih bakterija i kvasaca (eng. symbiotic culture of bacteria and yeast), često nazivan „gljiva“ ili „majka“. On omogućava da se jednostavna mješavina čaja i šećera pretvori u fermentirani napitak s kompleksnim okusom i bogatim nutritivnim profilom.
Nakon fermentacije kombucha sadrži vitamin C, vitamine B-skupine, tiamin, octenu i mliječnu kiselinu te, ovisno o duljini fermentacije, manje količine šećera i alkohola. Razina karbonizacije također varira, od nježnog perlanja do intenzivnije pjenušavosti.
Povijest i kulturni put kombuche
Podrijetlo kombuche nije sasvim jasno, iako se spominje u kineskim, korejskim, ruskim i njemačkim izvorima kao narodni lijek i svojevrsni „eliksir života“. Prema riječima kliničke nutricionistice Claire Johnson, napitak je stariji od 2000 godina.
Šezdesetih godina prošlog stoljeća švicarska istraživanja potvrdila su neke zdravstvene prednosti, a osamdesetih i devedesetih kombucha je doživjela rast popularnosti uslijed HIV/AIDS krize, kada su mnogi posegnuli za alternativnim pristupima zdravlju i prehrani.
Krajem devedesetih proizvodnja je postala predmet regulatornog nadzora jer su se na tržištu pojavile serije s većim udjelom alkohola nego što je bilo deklarirano. Danas se u prodaji smiju nalaziti samo napitci s udjelom alkohola manjim od 0,5 %.
Kombucha i zdravlje crijeva
S porastom interesa za zdravlje probavnog sustava, kombucha je postala zvijezda „booch booma“.
Danas tržište nudi desetke brendova i okusa, no nisu svi jednako kvalitetni niti jednako etični, razlike postoje u praksi uzgoja čaja, količini šećera te upotrebi umjetnih aroma.
Općenito, svaka fermentirana varijanta bolja je opcija od zaslađenih gaziranih pića: povoljno djeluje na kožu, probavu i imunitet. Važno je, međutim, obratiti pažnju na deklaraciju – idealna kombucha je sirova, nepasterizirana, s minimalnim dodatkom šećera i što jednostavnijim popisom sastojaka (čaj, šećer, SCOBY).
Redovita konzumacija kombuche može pomoći u:
- jačanju crijevne flore zahvaljujući probioticima,
- smanjenju nadutosti i poboljšanju probave,
- regulaciji razine šećera u krvi (ovisno o niskom udjelu šećera u piću),
- podršci imunološkom sustavu kroz ravnotežu mikrobioma.
Emilie Lavinia, koja je za msn. ispričala vlastito iskustvo s ovim super pićem, svjedoči kako joj je konzumacija kombuche tijekom deset godina pomogla smanjiti unos pića koja štete crijevima, osobito onih s visokim udjelom šećera i alkohola te da se osjeća vitalnije, probava je stabilnija, a razina energije viša.
Na tržištu se mogu pronaći tradicionalne varijante s đumbirom, limunom ili bobičastim voćem, kao i one s dodatkom supernamirnica poput kurkume ili matche. Najkvalitetnija kombucha ima svjež i uravnotežen okus, bez pretjerane slatkoće.
Nutricionisti savjetuju postupno uvođenje, od pola do jedne čaše dnevno, jer prebrzo uvođenje može izazvati probavne smetnje. Treba imati na umu da kombucha sadrži i tragove kofeina i alkohola, pa je umjerenost ključna.
Za mnoge je zamjena za vino ili gazirane sokove, dok je za druge postala ritual koji donosi ravnotežu i osjećaj vitalnosti. Iako nije čarobni lijek, kombucha u kombinaciji s raznolikom i uravnoteženom prehranom može postati vrijedan saveznik zdravlja crijeva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+