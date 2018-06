Pobijedi celulit pomoću hrane: Briše ga čili, brokula, citrusi...

Anticelulitna dijeta raznolika je i bogata okusima, a učinak se vrlo brzo primjećuje. Unos kalorija ograničen je na samo 1200 dnevno, no samo mršavljenje nije dovoljno za nestanak narančine kore.

Celulit ćete pobijediti jedino pravilnim izborom namirnica i tjelesnom aktivnošću. Namirnice koje treba izbjegavati su suhomesnati proizvodi, crveno meso, grickalice, slatkiši, pržena hrana, razni umaci, gazirana pića i alkohol.

Prehrana namijenjena borbi protiv omraženih ‘jastučića’ temelji se na voću i povrću, žitaricama i namirnicama od cjelovita zrnja, ribi, bijelome mesu peradi i nemasnim mliječnim proizvodima.

Trebala bi uključivati dobre masnoće poput maslinova ulja. Dijeta nalaže znatno smanjenje kalorija pa je nije dobro provoditi više od pet dana. Jela su jednostavna, bogata začinskim biljem pa obroci nisu bljutavi.

Važno je držati se preporučenih načina pripreme namirnica i izbjegavati prženje na ulju. Treba piti najmanje dvije litre tekućine dnevno, najbolje vodu. Svaki obrok ima točno određeno vrijeme: doručak je u 8 sati, užina u 10, ručak u podne, poslijepodnevna užina u 16, a večera u 18 sati.

Preporučuje se jesti manje masne hrane, ali dovoljno kvalitetnih bjelančevina, kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat i nastavlja: - Piletina, puretina i crveno meso bogati su aminokiselinama i l-karnitinom, koji uz vježbanje jačaju tonus mišića i smanjuju masne jastučiće. Dobro ih je začiniti kurkumom, čilijem, ružmarinom i đumbirom, koji dodatno potiču izmjenu tvari. Odličan dodatak prehrani su bjelančevine sirutke jer ti pripravci ne sadrže šećere, masti ni kolesterol - kaže nutricionistica Marić Bulat.

Dodaje da je za bolju probavu dobro uzimati probiotike, u jogurtima ili kao dodatak prehrani, jer se tako pospješuje izbacivanje štetnih tvari iz organizma. Konstipacija (zatvor) je čest problem koji doprinosi gomilanju otpadnih tvari u tijelu, a samim time i nastanku celulita.

- Za reguliranje stolice poželjno je uz hranu bogatu prehrambenim vlaknima (integralne žitarice, voće i povrće) u prehranu uvrstiti prirodne laksative poput suhih šljiva, pšeničnih klica, lanenih sjemenki i zobene kaše - kaže doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, voditeljica nutricionističkog tima Vitaminoteke.

Dodaje da je važno i dovoljno tekućine, barem dvije litre dnevno, kako bi se pospješilo uklanjanje toksina. Preporučuju se obična voda i biljni čajevi, osobito oni za poticanje cirkulacije i detoksikacije: čaj od koprive, peteljki trešanja i preslice.

Prije same dijete treba napraviti prirodnu detoksikaciju svježim voćem, a najbolji izbor je bobičasto i citrusno voće te jabuke. Celulit izgleda puno gore ako je vezivno tkivo slabo, a kako biste ga održali čvrstim, jedite hranu bogatu antioksidansima poput naranči, jagoda, brokule, rajčica i graška jer obiluju vitaminom C, koji je iznimno važan za jačanje kolagena.

- Citrusno voće bogato je vitaminom C, najvažnijim vitaminom u borbi protiv celulita. Uz to, citrusno voće potiče cirkulaciju i jača kapilare. No važnu ulogu imaju i banane - bogate su kalijem i vitaminom B6, koji djeluju protiv zadržavanja tekućine. Sadrže i magnezij, koji štiti od stresa i debljanja koje se s njim povezuje - ističe nutricionistica, dipl. ing. Sandra Marić Bulat. Za kožu su dobri i bioflavonoidi iz crvenoga grožđa, borovnica, trešanja i kupina jer su bogati antioksidansima, koji hrane kožu i održavaju je čvrstom.

- Borovnice sadrže veliku količinu antioksidansa i vitamina C, koji će smanjiti broj slobodnih radikala koji uništavaju kolagen i oslabljuju teksturu kože i potkožnog tkiva. Stoga su namirnice s antioksidansima obrana u borbi s celulitom - ističe mag. nutricionizma Mirela Marić iz Nutrilife Centra.

Od povrća tu su peršin, celer, raštika, šparoge, blitva, špinat, maslačak i kopriva.

- Prepuna vitamina C, brokula pomaže u pojačavanju proizvodnje kolagena. Općepoznato je da kolagenska vlakna drže kožu čvrstom i napetom. S godinama, količina kolagenskih vlakana u organizmu se smanjuje, stoga treba razmišljati o nutrijentima koji potiču njihovu izgradnju - kaže nutricionistica Marić. Važan je i luk, koji potiče stvaranje kolagena.

Veliki neprijatelji celulita su grah i mahunarke, orašasto voće, zobene pahuljice, suho voće, kruške, jaja, plava riba te nemasni mliječni proizvodi poput jogurta, ističe nutricionistica Marić Bulat.

Najbolje piće je voda s nekoliko kapi limuna, a dobro je i jesti juhe od povrća. Takva prehrana potiče probavu. Tijekom detoksikacije u prehranu se dodaje i riba pripremljena na lešo ili grillu. Dobro ju je začiniti maslinovim uljem, češnjakom i peršinom jer ti začini potiču cirkulaciju, kaže nutricionistica Marić Bulat.

Zdrava prehrana uključuje i ribu, no često zaboravljamo stavljati je na tjedni meni.

- Isplanirajte si jelovnik i pokušajte barem jednom uključiti plavu ribu, primjerice inćune, srdele, skušu ili tunu - savjetuje nutricionistica Mirela Marić.

Plava riba, naime, ima izuzetno visok postotak omega-3 masnih kiselina koje imaju pozitivan efekt na stabilnost i jačinu stanične membrane - upravo to smanjuje mogućnost pojave celulita na tijelu. I jabučni ocat čisti organizam, što uvelike utječe na kvalitetu kože, njezinu cirkulaciju i obrambeni sustav od svakodnevnih toksina.

- Od namirnica predlažem artičoke, kupuse, šparoge i ananase jer djeluju kao prirodni diuretici, odnosno pomažu izlučivanje suvišne tekućine i detoksikaciju organizma. Jednostavnije, recept za borbu protiv celulita je tipična mediteranska kuhinja, koja ne samo da prevenira nastanak celulita nego čini dobro i cijelom organizmu - zaključuje nutricionistica Darija Vranešić Bender.

PRVI DAN

Doručak : 1,5 dl mlijeka ili jogurt s manje masti, žlica meda, žlica zobenih pahuljica i na kriške narezana kruška

: 1,5 dl mlijeka ili jogurt s manje masti, žlica meda, žlica zobenih pahuljica i na kriške narezana kruška Ručak : pileća prsa u pikantnom umaku i kuhana riža: 100 g pilećeg mesa, 40 g riže, bijeli luk i peršin po želji, 2 dl temeljca od povrća, 2 žlice manje masnog kiselog mlijeka ili nemasnog jogurta, žlica maslinova ulja, sol i ljuta papričica – feferon

: pileća prsa u pikantnom umaku i kuhana riža: 100 g pilećeg mesa, 40 g riže, bijeli luk i peršin po želji, 2 dl temeljca od povrća, 2 žlice manje masnog kiselog mlijeka ili nemasnog jogurta, žlica maslinova ulja, sol i ljuta papričica – feferon Poslijepodnevna užina : naranča

: naranča Večera: salata s jajetom i šunkom : 60 g zelene salate, tvrdo kuhano jaje, 50 g nemasne šunke, 4 žlice soka od naranče, ribani hren, sol i jedan feferon, 50 g integralnog kruha

DRUGI DAN

Doručak : frape od 1,5 dl mlijeka i 125 g banane

: frape od 1,5 dl mlijeka i 125 g banane Ručak : tjestenina u umaku od gljiva: 40 g tjestenine, 200 g šampinjona, češanj izdrobljenog češnjaka, narezani vlasac, 2 žlice kiselog mlijeka ili jogurt, sol i papar, 20 g mljevenih oraha;

: tjestenina u umaku od gljiva: 40 g tjestenine, 200 g šampinjona, češanj izdrobljenog češnjaka, narezani vlasac, 2 žlice kiselog mlijeka ili jogurt, sol i papar, 20 g mljevenih oraha; Poslijepodnevna užina : integralno pecivo s 30 g nemasnog sira

: integralno pecivo s 30 g nemasnog sira Večera: salata s mangom: salatu začiniti s tri žlice soka od naranče, jednom žlicom jabučnog octa i feferonom, kriška prepečenog integralnog kruha, namazana svježim kravljim sirom

TREĆI DAN

Doručak : 250 g malina, 1,5 dl mlijeka ili jogurta, 1 žlica zobenih pahuljica, 1 čajna žličica meda - sve pomiješati

: 250 g malina, 1,5 dl mlijeka ili jogurta, 1 žlica zobenih pahuljica, 1 čajna žličica meda - sve pomiješati Ručak : juha od povrća, narezani bijeli luk: 1/2 l juhe od povrća, 200 g tikvica i paprika narezana na kockice, 50 g nemasne šunke, 50 g graška, sol, papar, maslinovo ulje, ocat, sojin umak;

: juha od povrća, narezani bijeli luk: 1/2 l juhe od povrća, 200 g tikvica i paprika narezana na kockice, 50 g nemasne šunke, 50 g graška, sol, papar, maslinovo ulje, ocat, sojin umak; Poslijepodnevna užina : jabuka

: jabuka Večera: salata od pilećeg mesa i tikvica

ČETVRTI DAN

Doručak : frape od 1,5 dl obranog mlijeka i 100 g banane

: frape od 1,5 dl obranog mlijeka i 100 g banane Ručak : morska riba s rižom: 40 g riže, 2 filea ribe po želji, žličica soka od limuna, sol i papar, žličica naribanog hrena, žličica majčine dušice, 2 dl juhe od povrća, 2 žlice kiselog mlijeka ili jogurta, rajčica

: morska riba s rižom: 40 g riže, 2 filea ribe po želji, žličica soka od limuna, sol i papar, žličica naribanog hrena, žličica majčine dušice, 2 dl juhe od povrća, 2 žlice kiselog mlijeka ili jogurta, rajčica Poslijepodnevna užina : integralno pecivo s 20 g šunke - sendviču dodati senf i zelenu salatu

: integralno pecivo s 20 g šunke - sendviču dodati senf i zelenu salatu Večera: salata od šampinjona: 70 g zelene salate, 100 g mahuna, 150 g šampinjona, 3 žličice soka od naranče, žlica soka od limuna, žlica maslinovog ulja, malo izdrobljenog češnjaka, sol i papar, integralno pecivo

PETI DAN

Doručak : jabuka, žlica soka od limuna, nemasni jogurt, žlica zobenih pahuljica i žlica meda - sve pomiješati

: jabuka, žlica soka od limuna, nemasni jogurt, žlica zobenih pahuljica i žlica meda - sve pomiješati Ručak : svinjski odrezak na istočnjački način : 150 grama mesa, krastavac izrezan na kolutiće, 1/2 paprike, 2 žlice soka od naranče, žlica jabučnog octa, 1/2 žlice ulja, sol, papar žličica korijandera u prahu, 1/2 češnja češnjaka, 2 žlice sojinog umaka 50 g integralnog kruha;

: svinjski odrezak na istočnjački način : 150 grama mesa, krastavac izrezan na kolutiće, 1/2 paprike, 2 žlice soka od naranče, žlica jabučnog octa, 1/2 žlice ulja, sol, papar žličica korijandera u prahu, 1/2 češnja češnjaka, 2 žlice sojinog umaka 50 g integralnog kruha; Poslijepodnevna užina : 1/2 ananasa

: 1/2 ananasa Večera: salata s mrkvom i brokulama: 250 g zelene salate, 200 g mrkve, 100 g kuhane brokule, 2 žlice kiselog mlijeka ili jogurta, 1 žlica soka od naranče, žlica senfa, sol i papar, 40 g integralnog kruha, 30 g šunke



DETOKSIKACIJA :

Povremenom detoksikacijom probavnog sustava može se bolje regulirati tjelesna težina. Detoksikacijom probavnog sustava potičete eliminaciju suvišne vode i zadržane stolice u crijevima. Najvažnije je povećati iskoristivost nutrijenata, vitamina i minerala koje unosite prehranom.

• Špinat: čisti jetru – kuhajte ga na pari i pripremajte s vrlo malo maslinova ulja

• Brokula: izvrstan saveznik u čišćenju od toksina - kuhajte na pari

• Artičoke: stimuliraju rad žuči i čišćenje toksina, jedu se jednom tjedno

• Zelena salata: listovi zelene salate i njoj srodnih matovilca, cikorije ili endivije obiluju vitaminima A i C, folnom kiselinom te kalcijem i željezom; pomažu dobar rad i funkcije jetre i probave

• Mrkva: obiluje beta-karotenom, odlična je za kožu i oči, snižava razinu kolesterola te potiče probavu. Za još bolji učinak mrkvu jedite s malo maslaca ili maslinova ulja



• Grejp: dobar za čišćenje kože, jetre, crijeva i bubrega

• bijeli i crveni kupus: snažno stimulira obrambeni sustav organizma jer obiluje vitaminima A, C i B skupine, sadrži kalij i kalcij i druge ljekovite sastojke; može se jesti sirov ili kuhan

• Crveni radič: potiče na rad žuč i mokraćni mjehur

• Luk i poriluk: imaju detoksikacijsko i diuretičko djelovanje

• Komorač: poželjan je u procesu detoksikacije organizma; kuhajte ga na pari, tako će imati snažan učinak na drenažu organizma i na bolji rad probave.

• Cjelovite žitarice: vlakna podupiru uklanjanje toksina iz tijela