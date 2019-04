Počelo je: Na Bundeku se cijeli dan grila, a navečer stiže TBF

Danas u podne počeo je treći Chill&Grill, veliki festival klope, cuge i mjuze. Odvest će vas na nezaboravno street food putovanje u kojemu možete okusiti interkontinentalne kuhinje i probati jela koja se na žaru peku u Aziji, Africi, Americi, Srednjoj i Južnoj Europi. Chill&Grill 3.0 NEW EXPERIENCE trajat će sve do 3. svibnja, punih sedam dana, svaki dan od 12 do 24 sata.

U večernjim satima Bundek se pretvara u veliku pozornicu s pravim glazbenim spektaklima. Nastupaju neki od najpopularnijih domaćih bendova i fantastični DJ-i.

Večeras će atmosferu dodatno užariti TBF. Ne propustite koncert legendarnih momaka iz Splita, jednog od najnagrađivanijih bendova u Hrvatskoj. Najavili su da će večeras na Bundeku napraviti pravi spektakl za sve ljubitelje dobre glazbe. Mladen Badovinac, član TBF-a, na pitanje “Chill ili grill?” odgovara: “Prije sam bio više chill, trenutačno sam više grill”.

Besplatan koncert je najavljen za 21 sat. Od 17.15 će vas zabavljati DJ Fiddly Digits, a od 19.30 novi hrvatski bend Mel Camino.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Idućih dana zabavljat će vas Kojoti, Nipplepeople, Soulfingers i Let 3.

Raspored održavanja koncerata pratite na Facebooku i službenoj stranici www.chillgrill.hr.

Danas su na meniju jela Sjeverne Amerike, a možete isprobati specijalitete iz čak 13 restorana, među kojima je i naš New Experience restoran sa sjevernoameričkim specijalitetima, poput New York hot doga s prženim lukom te pulled pork sendviča. Kad ožednite, tu su osvježavajuća piva i maštoviti kokteli.

Foto: Ivan Rebic/PIXSELL

Zvijezdin Servis za sendviče održao je radionicu Sweet&Spicy i Foodgasm, na kojoj se uživalo u sendvičima punjenima mesnim okruglicama. Chef Marko Palfi upravo priprema dimljeni juneći brisket s garden dry rumom. Gloria Berger kuha također na Cooking stageu, a podružiti se s njom možete i u našem New Experience restoranu te u JoomBoos zoni na meet upu od 14.15 do 15.45.

Foto: Ivan Rebic/PIXSELL

Od 16.10 do 16.55 u Eko zoni moći ćete provozati automobil Mitsubishi Outlander Plug in Hybrid i upoznati Urban E projekt elektromobilnosti Petrola i Grada Zagreba, koji će tako u okviru projekta zajednički postaviti prvu javnu mrežu punionica na području Zagreba, što će omogućiti razvoj inovativnih usluga prijevoza putnika baziranih na elektromobilnosti, kao što su e-car sharing, e-taxi, e-logistika i sl.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Chill zona je ove godine još veća, ugodnija, s više sadržaja, idealna za izležavanje, ispijanje kave, slaganje kulise za Insta story... U večernjim satima tamo se možete opustiti i isprobati ponudu koktela, poslušati neki od top bendova, uživati u najboljem društvu. Dok vi chillate, vaši najmlađi mogu uživati u sigurnoj Kids zoni, bogatoj raznim programima, radionicama, igračkama i nagradnim igrama, a sve uz stručne voditelje. Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eko zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Organizatori festivala su 24sata i gastro.hr

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani. Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade.

Foto: Ivan Rebic/PIXSELL

Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali. Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad.Za čiste i blistave roštilje Chill&Grilla zaslužan je Permetal.