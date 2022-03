Pomicanje sata ima i svojih prednosti: Dani su dulji i ljepši - prošećite po prirodi, družite se

Ljetno računanje vremena osigurava ljudima jedan dodatan sat dnevne svjetlosti što utječe na bolje raspoloženje, više energije i bolji san, tvrde istraživanja koja pokazuju da izlaganje sunčevoj svjetlosti aktivira neurotransmiter serotonin, povezan s boljim raspoloženjem i osjećajem smirenosti te fokusiranosti, piše Healthline.

- Kada su vaše razine serotonina niske, postoji rizik od velike depresije sa sezonskim uzorkom (poznat i kao sezonski afektivni poremećaj ili SAD). Nekoliko najčešće propisanih antidepresiva djeluje na serotonin - kaže psihijatrica dr. Nicole B. Washington.

Objašnjava da povećanje izloženosti sunčevoj svjetlosti također može povećati razinu vitamina D u tijelu.

- Postoje podaci koji sugeriraju da niska razina vitamina D može imati negativne učinke na poremećaje mentalnog zdravlja, poput depresije i anksioznosti - ističe Washington.

Pripremite teren za uspjeh

Jutro nakon prelaska na ljetno računanje vremena može biti prilično teško. Postavite se za uspjeh tako što ćete noć prije promijeniti vrijeme na svim svojim ručnim ili zidnim satovima, budilici, štednjaku, mikrovalnoj pećnici i na svim ostalim mjestima na kojima imati sat.

Pokušajte izbjeći kasni odlazak u krevet ili korištenje elektronike prije spavanja. To će vam pomoći da se mirno naspavate pa je manja vjerojatnost da ćete primijetiti razliku u satu.

Držite svoj raspored dosljednim

Nakon što se promijeni vrijeme, može biti primamljivo otići u krevet nešto kasnije nego inače ili ćete jednostavno zaboraviti jer dani postaju sve duži.

Pokušajte izbjeći velike promjene u rasporedu spavanja postavljanjem podsjetnika da se pripremite za spavanje u uobičajeno vrijeme. To će vam pomoći da se osjećate odmornije, a tijelo će se brže prilagoditi na promjenu vremena.

Izađite van na sunce

Dulji dani i više sunčeve svjetlosti znače da je sjajno vrijeme za izlazak van i upijanje malo D vitamina. Tijekom hladnih i mračnih zimskih dana ljudi se često osjećaju potišteno ili umorno, usporeno ili nezainteresirano, proljetna sunčeva svjetlost može donijeti ljudima osjećaj olakšanja. Odvojite vrijeme za jutarnju ili poslijepodnevnu šetnju na suncu i upijte tu dodatnu energiju savjetuje Healthline.

- Svatko tko ima uobičajeno radno vrijeme, promjena na ljetno računanje vremena znači da prilikom izlaska s posla više nije mrak i da ima više vremena za hobije, šetnje ili provođenje vremena na otvorenom nego prije - kaže Washington.

Trenerica samopomoći Gracy Obuchowicz vjeruje da ljudi imaju prirodnu poplavu energije koja dolazi tijekom sezonskog pomicanja na proljeće. Dok se prilagođavate promjeni vremena i prihvaćate dodatni sat sunčeve svjetlosti, Obuchowicz preporučuje da imate naviku planirati jednu aktivnost na otvorenom svako jutro kad se probudite.

- Dugo smo bili zarobljeni u zatvorenim prostorima i naša tijela su vjerojatno željna šetnje, voženja bicikla, rolanja ili trčanja - kaže.

Ako tradicionalna tjelovježba nije vaša stvar, Washington predlaže vrtlarstvo i rad oko vašeg dvorišta.

Planirajte okupljanja tijekom dana

Bilo da se radi o vježbanju, jelu ili nekoj drugoj aktivnosti vani, Obuchowicz kaže da to obavezno radite jednom ili dva puta tjedno.

- Čak i ako se tek nađete u lokalnom parku kako biste držali društvenu distancu, važno je osigurati da zadovoljavate svoje socijalne potrebe, kao i tjelesne potrebe ovog proljeća - rekla je, dodajući da se to odnosi na ljude koji žive same i one koji žive s drugima.

