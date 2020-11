Pomozite si: Devet stvari koje terapeuti preporučuju ako si želite popraviti 'zbilja loš dan'

Svi imamo dobre i loše dane, to je prirodno, a iste probleme imaju i psihijatri i psiholozi. Evo što su otkrili kako se oni nose sa stresom i na koji način loše dane uspiju učiniti nešto boljima

<h2>1. Istuširajte se</h2><p>- Kada imam loš dan i ništa mi se ne da, ležanje na kauču moj dan će samo učiniti još gorim. Tuširanje je moj način da se resetiram, a to mi daje i dodatnu energiju koja mi pomaže 'spasiti' dan - rekla je za <a href="https://www.huffpost.com/entry/things-therapists-do-bad-day_l_5fa190c7c5b686950032ed39" target="_blank">Huffpost</a> psihologinja Marisa Franco.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>2. Recite nekome kako se osjećate</h2><p>- Kada se osjećam loše, to uvijek podijelim s prijateljem ili članom obitelji. Izražavanje svojih osjećaja uvijek će učiniti da se osjećate bolje. Umjesto da nosite sav svoj teret sami, ako svoje probleme nekome ispričate, imate ćete osjećaj kao da više niste u tome sami - kaže psihologinja Rebecca Leslie.</p><h2>3. Maknite se od društvenih mreža</h2><p>- Kada imam loš dan, zadnje što mi treba je još negativnosti. Zbog toga namjerno izbjegavam društvene mreže i vijesti, koje mogu biti prilično negativne, a to mi nikako ne treba nakon napornog dana. Lako je preopteretiti se stvarima nad kojima nemamo kontrolu i stoga kada imam loš dan nastojim se odmaknuti od svega i fokusirati se na stvari koje mogu kontrolirati - savjetuje terapeut Kurt Smith.</p><h2>4. Ugodite si</h2><p>- Dopustim si da imam neko vrijeme samo za sebe bez osjećaja grižnje savjesti. Primjerice, pogledam film, izađem s prijateljima ili ne radim baš ništa. Vrijeme za 'punjenje baterija' bitno je kako bismo si nadoknadili energiju i nastavili dalje - kaže bračna i obiteljska savjetnica Anabel Basulto.</p><h2>5. Izađite van</h2><p>- Izlazak van i šetnja imaju snažan utjecaj na moje raspoloženje. Nevjerojatno je koliko sunce i kretanje mogu popraviti moral - kaže Rebecca Leslie.</p><h2>6. Mislite pozitivno</h2><p>- Kada imam loš dan, pokušavam ne očajavati. Samo zato što je jutro bilo loše, ne znači da će takav biti i ostatak dana ili ako mi je cijeli dan loš, to ne znači da mi je loše u životu. Ono što mi pomaže više nego da samo izgovaram te riječi je pronalazak načina kako da pristupim radosti i zadovoljstvu. Pomaže mi, recimo, ako se mazim sa svojim psom - govori Marisa Franco.</p><h2>7. Prošetajte psa</h2><p>- To je nešto što ionako radim svaki dan, ali ako mi je baš loš dan, onda ta aktivnost na mene ima i terapeutski učinak. Izlazak sa psom osvježi me i da mi energiju - savjetuje Kurt Smith.</p><h2>8. Čitajte stare poruke koje vas vesele</h2><p>- Imam foto-album sa screenshotovima koji me raduju. Kada dobijem e-mail od prijatelja ili pacijenta zbog kojega se osjećam dobro, tada uzmem screenshot i spremim ga u album. Kada se osjećam loše otvorim taj album i čitam te stare poruke, to mi uvijek popravi raspoloženje - otkrila je Rebecca Leslie.</p><h2>9. Meditirajte i molite</h2><p>- Meditiram i molim svako jutro, ali ako imam loš dan, to ću učiniti i prije spavanja. Kao terapeuti slušamo o bolnim situacijama kod drugih i na kraju dio toga odnesete i doma. Kada imate posla s ljudima koji se bore s rakom, razmišljaju o samoubojstvu ili proživljavaju tešku traumu, pomaže ako se obratite 'višoj sili' - zaključio je Kurt Smith.</p>